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Семья эксперт Как быстрее подготовиться к ЕГЭ? Психолог из Ярославля дал несколько советов выпускникам

Как быстрее подготовиться к ЕГЭ? Психолог из Ярославля дал несколько советов выпускникам

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Эксперт рассказал об упражнениях, которые помогут успокоиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭксперт рассказал об упражнениях, которые помогут успокоиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперт рассказал об упражнениях, которые помогут успокоиться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Совсем скоро наступит экзаменационная пора. ЕГЭ и ОГЭ — один из важных этапов в жизни человека, который нередко сопровождается стрессом и переживаниями. Мы спросили у психолога из клиники «PsyDi Clinic» Максима Баранова, как родители могут помочь своему ребенку пройти этот период менее болезненно.

Основные причины стресса у ребенка перед экзаменами

  • Страх неудачи: ребенок боится, что получит плохой результат, либо не сдаст экзамен вовсе.

  • Высокие ожидания: давление со стороны школы, учителей или самих родителей.

  • Недостаток времени: подросток испытывает стресс из-за того, что материал для изучения кажется слишком объемным, а времени на подготовку мало.

  • Сравнение себя с другими: ребенок может переживать из-за того, что его одноклассники учатся лучше.

  • Неуверенность в себе: даже хорошо подготовленный к экзаменам школьник, может сомневаться в своих силах и знаниях.

По словам специалиста, стресс у ребенка может проявляться по-разному. Если вы заметили следующие признаки, важно не ругать подростка, а поддержать его:

  • эмоциональные изменения. Ребенок стал раздражительным, плаксивым, замкнутым или агрессивным;

  • физические симптомы. Школьник жалуется на головную боль, тошноту, усталость, проблемы со сном или аппетитом;

  • когнитивные трудности. Подросток не может сосредоточиться и сконцентрироваться на чем-либо, а также жалуется на плохую запоминаемость материала.

Психолог призывает обратить внимание на правильный режим сна ребенка. Любому человеку важно спать 8-9 часов. Кроме того, нужно создавать комфортные условия перед укладыванием в постель.

— Ночная подготовка неэффективна, так как уставший мозг плохо запоминает информацию. Если ребёнок учит материал сегодня, то после ночного сна он запомнит его лучше, чем если будет зубрить до утра, — объяснил Максим Баранов.

Как утверждает эксперт, недостаток сна ухудшает память, внимание и настроение.

<p>Максим Баранов </p><p>Максим Баранов </p>

Сон — это не просто отдых, а важный процесс, который помогает мозгу усваивать информацию.

Максим Баранов

Психолог

Как помочь ребенку настроиться на подготовку к экзаменам?

  • Составьте комфортный план подготовки: посоветуйте школьнику разделить материал на части, например, «сегодня учу математику, завтра русский язык».

— Разделение подготовки на части поможет ребенку избежать ощущения хаоса и «каши в голове», — объяснил эксперт.

  • Напоминайте об отдыхе: оптимальный режим работы — 40-50 минут, затем нужно делать 10-15 минут перерыва.

  • Организуйте удобное рабочее место: ребенок должен заниматься в тихой комфортной обстановке, где его ничего не отвлекает.

  • Поддерживайте, а не давите: не стоит навешивать на подростка свои ожидания по поводу его оценки, вместо фразы «ты должен сдать на пятерку» говорите «я верю в тебя», или «давай разберем сложную тему вместе».

  • Объясните, что ошибки — это нормально: дайте понять ребенку, что никто не идеален и, если что-то пойдет не так, это не «конец света».

  • Хвалите за усилия: важно ценить старания школьника, даже если результат пока не идеален.

— Похвала должна быть искренней и конкретной. Избегайте формальный фраз вроде «ты молодец» без объяснения причины. Подростки чувствуют, когда похвала звучит «для галочки», и это может снизить их мотивацию, — посоветовал специалист.

  • Проводите время вместе: совместные перерывы, например, чаепитие или прогулка помогут ребенку отвлечься и почувствовать вашу поддержку.

Психолог также рекомендует помочь освоить подростку простые техники для расслабления и снятия стресса. Вот несколько упражнений, которые советует эксперт:

  • дыхательная гимнастика. Начните с вдоха через нос на 4 секунды, затем задержите дыхание на 2 секунды, после этого медленно выдохните через рот на 6 секунд. Сделайте 5-7 кругов, это поможет вам успокоиться и сосредоточиться.

  • мышечная релаксация. Попросите ребенка, сильно напрячь мышцы (например, сжать кулаки) на 5 секунд, а затем расслабить. Повторите упражнение с другими группами мышц, оно поможет снять физическое напряжение.

  • мини-зарядка. Простые упражнения (прыжки, растяжка, танцы), помогающие разгрузить мозг и улучшить настроение займут всего 5-10 минут.

<p>Максим Баранов </p><p>Максим Баранов </p>

Ваше спокойствие и поддержка — это то, что помогает ребенку справляться с трудностями. Даже если что-то пойдет не так, вы вместе найдёте решение.

Максим Баранов

Психолог
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Психология
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