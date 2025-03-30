«Цифры в отчетах не чеки из магазинов». Почему Центробанк и Росстат радуются «замедлению» инфляции, а мы этого не видим

Картошка снова лидирует по росту цен Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Центробанк обрадовал: с февраля в России замедляется рост цен. Правда, в годовом исчислении он составляет с начала года более 9%, что по-прежнему остается значительно выше целевого уровня в 4%. Зато все-таки ниже, чем было в последнем квартале 2024 года, когда цены (опять-таки в годовом пересчете) разогнались до 12%.

Правда, инфляционное давление остается высоким из-за внутреннего спроса. И вот на последнем заседании банкиры не стали повышать ключевую ставку. Но и снижать не спешат.

Да и инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, констатирует Центробанк. Проще говоря, люди верят, будто цены перестанут расти так стремительно. При этом производители «радуют» обещаниями повысить цены еще на многие другие продукты. Колбаса, например, может подорожать в этом году на 20%: производители связывают это с увеличением стоимости кормов для скота, а также с высокими затратами на логистику и, разумеется, оплату труда. Подробности — в материале MSK1.RU.

Картошка и билеты на поезд

Такими же оптимистами, как сотрудники Центробанка, оказались и государственные статистики Росстата. Они пишут, что в феврале цены перестали расти во всех группах товаров и услуг, цены на которые меняются чаще всего. Это, например, продукты (ценники на них переписывают чаще, чем, скажем, на автомобили или авиабилеты). При этом лидерами по темпам подорожания в феврале оказались картошка и железнодорожные билеты.

— Ранней весной плодоовощная продукция всегда дорожает в преддверии старта нового сезона. Подорожала не только картошка, а, например, капуста, помидоры и огурцы, — объясняет хитрую механику ценообразования ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — В случае с картошкой, пока не появилась альтернатива в виде молодой, ретейлеры продолжают реализовывать продукцию прошлого сезона. И зачастую ухудшение качества не всегда пропорционально росту цены. Параллельно увеличиваются транспортные расходы и растет доля порченого товара. Эти издержки продавцы перекладывают на потребителя. Плюс, если говорить о подорожании в годовом выражении, сказывается фактор инфляции.

— А почему так резко подорожали железнодорожные билеты, ведь праздники давно прошли?

— Билеты подорожали вследствие роста тарифов уже с 1 декабря прошлого года. Следовательно, и в годовом выражении прибавка будет значительной. В среднем на 11,6% по пассажирским перевозкам и на 13,8% — по грузовым. Кстати, вследствие этого стоимость многих товаров, которые перевозят по железной дороге, также выросла, — говорит Расторгуев.

При этом Центробанк, хоть и радуется замедлившейся инфляции, пока не планирует снижать ключевую ставку. А ведь именно ее банкиры называли главным «оружием» против роста цен. А есть ли другие виды «оружия», менее убийственные для бизнеса? Этот вопрос MSK1.RU задал экспертам.

Бороться с ценовыми сговорами и помогать пострадавшим от инфляции

— Конечно, антиинфляционных мер множество. Например, контроль цен на соцзначимые товары. Я имею в виду заморозка или ограничение роста цен на хлеб, молоко, яйца, лекарства, а также жесткие проверки ценовых сговоров среди ретейлеров, — говорит финансовый советник, член Торгово-промышленной палаты Анна Веденеева. Также необходима поддержка отечественного производителя: увеличение субсидий фермерам и малому бизнесу (чтобы снизить зависимость от импорта) и упрощение логистики внутри страны (снижение транспортных расходов — дешевле товары).

Плюс борьба с дефицитом: если чего-то не хватает (как было с сахаром или гречкой), надо заранее увеличивать запасы. Стимулировать местное производство вместо завоза всего из-за границы. Также я бы отметила адресную помощь населению. Причем не размытые субсидии, а точечные выплаты тем, кто реально пострадал от инфляции (пенсионеры, многодетные).

Оптимизировать бюджетные расходы

— Во-первых, необходимо оптимизировать бюджетные расходы, чтобы не создавать лишнее давление на экономику, — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Для сдерживания инфляции правительство может внедрить ряд антиинфляционных мер. Важно стимулировать конкуренцию в разных секторах экономики. Это поможет снизить монопольное ценообразование и сделать товары и услуги более доступными. Улучшение инвестиционного климата и развитие инфраструктуры также создадут условия для более эффективного производства и экономического роста без избыточной инфляции.

Развивать конкуренцию. Заставлять поставщиков разъяснять рост цен

— В реальной жизни люди оценивают инфляцию не по цифрам в отчетах, а по чеку в магазине. А там рост цен продолжается, несмотря на рекордно дорогие кредиты. Это означает, что ставка уже работает на пределе своей эффективности и пора подключать правительство с реальными мерами воздействия на причины роста цен, — говорит инвестиционный советник, преподаватель МГУ Юлия Кузнецова. — Нужно снижать издержки бизнеса. Рост цен часто начинается не с жадности, а с повышения затрат: логистика, аренда, проценты по кредитам, рост заработной платы в условиях дефицита кадров. Если правительство поможет бизнесу сократить издержки (через налоговые льготы, доступ к инфраструктуре, субсидии на логистику), это даст эффект в розничной цене.

Необходимо развивать конкуренцию. В продуктовой рознице и ЖКХ по-прежнему доминируют крупные игроки, у которых есть возможность держать высокую наценку. Важна прозрачность ценообразования. Поставщики и ретейл должны быть готовы объяснять рост цен не общими фразами про инфляцию, а конкретными статьями расходов.