Азиатская субкультура захватила Ярославль. Объясняем, почему она так популярна

Молодые танцоры чаще всего собираются у «Миллениума» Источник: Предоставлено Мариной Трухтановой











Каждый год с приходом тепла площадь у ярославского КЗЦ «Миллениум» заполняют группы молодых людей в цветастых костюмах. Обычно они зажигательно танцуют и снимают происходящее на видео.

Многие прохожие и не догадываются, что наткнулись на представителей модной субкультуры — кавер-денсеров. Мы пообщались с Мариной — участницей одного из многочисленных кавер-денс объединений. Разузнали, что это за движение и почему десятки ярославцев днями напролет танцует в центре города.

Cover Dance (кавер-денс) — это повтор танца, который был показан в клипах или на концертах известных к-поп-коллективов.

Марина танцует в центре Источник: KITTITS cover dance team/YouTube

Пришло из Кореи

К-поп артистов слушают во всем мире. Чарам корейских бойз-бендов подвластны, как оказалось, даже российские пенсионеры. Общемировая волна любви к корейской музыке повлекла за собой появление нового молодежного движения, которое принято называть кавер-денсом.

Тысячи фанатов по всему миру не только слушают песни любимых артистов, но и повторяют их танцы. Они смотрят клипы групп, тщательно разучивают движения артистов.

В Ярославле, к примеру, существует около 50 кавер-денс команд. Девушки и парни объединяются в группы от четырех до десяти человек и собираются у КЗЦ «Миллениум» на Которосльной набережной. Такой выбор места обусловлен техническим удобством — в КЗЦ зеркальные окна. Танцорам важно, чтобы была возможность видеть себя в отражении и быстрее оттачивать движения.

Команда «KITTITS» выступает на баттле Источник: Предоставлено Мариной Трухтановой

— В таком количестве, как у «Миллениума», нас больше в Ярославле нигде не встретить. Еще есть «Дом моды», но танцы там — редкое явление. Уже около семи лет кавер-денсеры у «Миллениума», так заведено. Куда более странно увидеть танцоров в другом месте, — рассказала танцовщица Марина Трухтанова.

На кавер-денсе можно заработать

Жесткой конкуренции за места у фасадов КЗЦ у ярославских кавер-денсеров нет. Но разные команды стараются приходить раньше, чтобы занять пяточок поудобнее. Иногда, когда желающих слишком много, стараются чередоваться.

Марина Трухтанова добавила, что у каждой группы есть свое название, а у танцоров — ник-неймы. Их выбирают, кто во что горазд. Марина выбрала ник Ultramarine (по созвучию с именем), другие девушки из ее команды называют себя Any, Effie и Risha (Аня, Соня и Ира). Их команда называется «KITTITS». Девушки предпочитают танцевать утонченные хореографии женских к-поп групп.

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Марина рассказала, что попасть в кавер-денс команду несложно. Она, к примеру, просто лайкнула пост о наборе людей и так попала на просмотр.

— В Ярославле есть баттлы. Они проходят три-четрые раза в год, можно пройти дальше и выступить в Москве. Кроме этого есть большой фестиваль, который проходит раз в год. Часто мы ездим в другие города, например, в Вологду, — рассказала Марина.

Ярославна рассказала, что на баттлах можно выиграть деньги. Для этого нужно пройти в финал региональных конкурсов. Финалисты могут рассчитывать на приз в 20 тысяч рублей. А если выиграть на федеральном уровне, выигрыш может составить 100 тысяч. Ежегодно в России проводятся фестивали кавер-денса. Там победителей награждают памятными медалями и кубками.

Подготовка влетает в копеечку

На баттлах команды соревнуются за призы Источник: KITTITS / телеграмм-канал

Когда на улице холодно, командам приходится тренироваться в помещении. Подготовка к баттлам не останавливается в любой сезон.

«Зимой мы арендуем танцевальные залы, платим по часам», — сказала Марина.

Помимо оплаты аренды залов, кавер-денсеры тратятся на костюмы, проезд и съемку видео. Поэтому как только становится чуть теплее, в целях экономии команды выбираются на привычное место — к КЗЦ.

«Кто-то „выползает“ уже в марте, так сильно танцевать хочется» Марина Трухтанова Участница кавер-денс команды

— От «Миллениума» нас никогда не прогоняли. Охранники иногда просят отойти, когда проходят мероприятия в «Миллениуме», мы ждем, и возвращаемся. Охранники не ругаются, они сами иногда поглядывают как мы танцуем, выходят, спрашивают, что мы делаем, — рассказала секрет тонкости работы охранников Марина.

Сами работники «Миллениума» в разговоре с 76.RU признались, что танцоры им не мешают.

— У нас никаких проблем с ними не было, замечательные дети. В КЗЦ ежегодно проходят различные крупные фестивали современного танца, которые привлекают большое внимание творческой молодежи, и мы только рады, что дети так самовыражаются. Наша хозяйственная часть строго следит за чистотой окон, и мы рады, что эти чистые окна помогают кавер-денсерам в их увлечении, — сообщили в пресс-службе КЗЦ «Миллениум».