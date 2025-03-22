«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы

Такая схема вытягивает из предпринимателей сотни тысяч рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жертвами мошенников становятся не только пожилые или люди из так называемого «среднего класса». Жулики добираются и до предпринимателей и бизнесменов. Для того чтобы обман удался, аферисты всеми силами пытаются показать, что они и жертва — птицы одного полета. HR-специалист Ольга Новгородова рассказала E1.RU историю своего знакомого, который попал в такую ситуацию. Далее — от первого лица.

Совершенно официально карточные каталы проникли в сферу бизнеса. Карты не банковские, чем нас вообще не удивишь, а старые добрые игральные. Восхитительное сплетение командной работы, актерской игры, ловкости рук, продуманности сценария, серьезной подготовительной работы, мелких проработанных деталей — и бизнесмены, как лохи, отдают сотни тысяч. Если сразу понимают, что попались, быстро уходят. А если дурные и азартные — то могут и вляпаться по полной.

Рассказ будет долгий и путаный, но там и схема долгая и путаная.

Знакомство

На глубоко профессиональной выставке на стенде с тобой знакомится группа товарищей, представляясь частным застройщиком элитной недвижимости, визитки раздают. Кстати, великая сила обычного куска плотной бумаги: 500 рублей заплатил, и сомнений в том, что ты именно тот, кто написан на визитке, нет ни малейших. Хоть застройщик всея Руси. Или директор всех строек в Азии. Что угодно.

Очень долго и профессионально выносят мозги по поводу твоего продукта и в итоге говорят:

— Да, мы вас хотим, мы ваши клиенты, но наш босс будет общаться только с вашим боссом. Всё-таки большие деньги, огромный заказ — уровень переговоров сами понимаете какой. Давайте назначайте время встречи с вашим директором.

Через несколько дней, когда ажиотаж и выставочная суета улеглась, они перезванивают и напоминают, что босс (как правило, с Севера) будет в столице в своем офисе в «Москва-Сити», разумеется.

Начало развода

Назначается встреча. И на этой встрече босс, который выглядит типичным вором в законе — в дорогих часах и с целой свитой надоедливых подчиненных, — демонстрирует обычные человеческие слабости: вкусно поесть, устать от дураков, полюбоваться женщинами красивыми и поиграть в покер . Мол, мы с тобой такого уровня люди, что ударили по рукам по поводу нашей сделки, принципиально договорились, а дальше пусть разруливают юристы, секретари, менеджеры и прочая шелупонь. А мы пойдем поедим вкусно да за жизнь перетрем.

И вот в момент неформального общения этот очень богатый заказчик совершенно случайно встречает в ресторане каких-то своих знакомых, и те ему рассказывают, как круто погуляли прошлой ночью в премиум элитном клубе и как узнали секретный трюк «золотого покера». Или просто рассказывают про новую вариацию покера. И так захватывающе, что становится понятно, что прямо сейчас ради прикола картишки-то и раскинут. Просто посмотреть. Просто, чтобы убить время, пока трюфеля с устрицами несут.

Отвлекают, чтобы точно взять на крючок

Проработана легенда, откуда у них прямо сейчас и прямо здесь, в ресторане, появилась колода карт, отвлекающие разговоры на тему совместных дел и крупнейших проведенных сделок: «Набережную отстроили, платину отгрузили, тендер выиграли, миллиарды сначала заработали, а потом потеряли, ну и фиг с ними».

Отвлекающие звонки, которые «решаются» резко, быстро, пренебрежительно: всё, чтобы стал понятен высочайший, почти космический уровень босса. Официант, который впроброс говорит:

— Когда вы уже купите наш ресторан и сделаете меня управляющим, — и всё такое.

Карты на стол

Раскидываются карты и озвучиваются какие-то забавные технические моменты или правила. Я не разбираюсь, но могу узнать для желающих детали. И пока кто-то глупый никак не может сообразить, тупит и путается, предлагается сыграть на деньги, чтобы всё наглядно показать.

Всё, игра началась. Ловкие руки филигранно сдвигают колоду, тобой же перемешанную, так, что лучшие комбинации выпадают тебе. Или держат на коротком поводке: вот чуть-чуть не хватило, давай еще раз. А ставки, сами понимаете, не по тысяче рублей. Люди же серьезные: «Давай по мелочи, тысяч пятьдесят».

Стоит только жертве взять первые выигранные деньги, как соскочить уже тяжело. Пойдут аргументы:

— Дружище, так не пойдет, надо дать людям отыграться, это их законное право.

Оглянуться не успеешь, как сидишь в окружении четырех мужиков, раскидываешь картишки и уже подочковываешь, потому что просто так встать из-за стола опасно.

Посмеяться и уйти

Мой друг где-то на третьем этапе заподозрил неладное, и совершенная его неазартность и неавантюрность, а также воспитанная в девяностые кондовая уверенность в своих силах и правоте, позволили в момент раскладывания карт на деньги поржать, встать из-за стола, поблагодарить за спектакль и пойти по своим делам.

Но я допускаю, что глупый, молодой и рано разбогатевший бизнесмен вполне мог попасться на эту игру. Или просто азартный игрок вляпаться по самую свою бизнесовую макушку. Или просто не очень умный человек.

Огонь же? Надо вечером пересмотреть фильм «Гений» (12+) с Абдуловым. Или «Классик» (18+) с Никоненко. Или «Катала» (0+) с Гаркалиным.