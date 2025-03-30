«Не хотим вас слышать больше»: из шоу «Маска» выгнали Окуня — кто был в костюме

Каким бы мощным голосом ни обладал Окунь, ему не удалось убедить зрителей и жюри оставить его в проекте Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











«Сегодня мы точно угадаем кого-то. Сто процентов разоблачим», — такими словами начал восьмой выпуск шестого сезона шоу «Маска» (12+) Филипп Киркоров. Слова эти были выбраны не случайно, из проекта зрители вместе с жюри выгнали уже шесть масок, но только у половины угадали, какой артист скрывается внутри. Правильный настрой или запрос во Вселенную — в любом случае слова Киркорова помогли.

Открывать выпуск выпала возможность Боксеру, и он же первый попал в номинацию на вылет. Бульдог в боксерских перчатках и спортивных трусах решил обыграть свой образ и спел песню Eye of a tiger, изображая, что действительно находится на ринге и дерется с противником. Киркоров остался под впечатлением от номера.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Какое мощное начало сегодняшнего выпуска. Победитель! Вот как сегодня на ринге, так и в этом проекте чтобы победил, желаю от всего сердца, — выдал бурную тираду король эстрады.

Костюшкин не скрывал, что немного завидует Боксеру и хотел бы попасть в его номер.

— Я в шоке. Я разочарован и не думал, что в проекте «Маска» будет такой беспредел. Вас вообще на весы ставили с вашим противником? Где вы вообще этого дрища нашли? Ставили бы меня, — уверенно заявил Стас Костюшкин. — У меня есть версия, что это не боксер, а дзюдоист, потрясающий певец — Эльман.

Компанию Боксеру на финальном голосовании составила еще одна собака сезона — Далматин. Участница не изменила себе и снова раздала стиля своим номером, в этот раз с новой песней Леди Гаги Abracadabra.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Киркоров в порыве чувств начал называть все хвалебные фразы, которые только мог вспомнить.

— Обалдеть. Фантастика. Восторг. Это нереально. Настолько всё безупречно, ни одного расхождения с балетом — это так круто. Разрыв, блистательный номер! — не мог сдержать эмоций король эстрады.

Пока Киркоров пребывал под впечатлением от номера, Регина Тодоренко разглядывала ноги участницы.

— Как нам настолько могли выпятить ваши шикарные ноги? Неужели мы с ними не знакомы? Мы вас не знаем как большого артиста? — задалась вопросом Тодоренко.

Далматину нашлось что ответить артистке:

— Слушайте, я вам дам лично подсказку. На каких-то соревнованиях вы точно их видели.

Последним в номинации на вылет оказался Окунь, и уже не впервой. Каждый раз зрители и жюри дивятся и хвалят его сильный оперный голос, но в восьмом выпуске Костюшкин решил пойти другим путем и начал ругать участника.

— У нас есть плохая тенденция. Когда мы начинаем нахваливать, участника медленно выгоняют. Брат, я хочу, чтобы ты тут был долго, поэтому какой же ты отвратительный, — смеясь, произнес певец.

Филипп Киркоров поддержал инициативу коллеги.

— Не будем никого больше хвалить, будем всех ругать. Вы рыба отвратительная. Не хотим вас слышать больше, — выпалил Киркоров.

Ни брошь в виде рыбы, которую Киркоров ранее подарил Окуню на удачу, ни ругань Костюшкина не помогли участнику. Зрители в зале оставили в шоу Далматина, а жюри отдало свой голос Боксеру.

Окуню пришлось снять маску, но перед этим жюри назвало последние версии, кто может находиться в костюме. Регина Тодоренко и Валерия выбрали Нодара Ревию, Тимур Родригез назвал Артема Муратова, а Киркоров и Костюшкин остановили свой выбор на Ярославе Сумишевском и были правы.

Больше, чем за участие в проекте, Ярослав благодарил Киркорова за подаренный талисман — брошь в виде рыбы Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Певец признался, что поклонники уже давно узнали его в маске по голосу, как бы артист ни пытался исхитриться и выбрать песни, которые обычно не поет.

— Я пел такие песни, которые бы никогда не исполнил в своей жизни и не взял бы их в свой репертуар, — признался Ярослав, прежде чем покинуть проект.