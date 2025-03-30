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Развлечения обзор «Не хотим вас слышать больше»: из шоу «Маска» выгнали Окуня — кто был в костюме

«Не хотим вас слышать больше»: из шоу «Маска» выгнали Окуня — кто был в костюме

Напоследок жюри раскритиковало участника назло зрителям

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Каким бы мощным голосом ни обладал Окунь, ему не удалось убедить зрителей и жюри оставить его в проекте | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годКаким бы мощным голосом ни обладал Окунь, ему не удалось убедить зрителей и жюри оставить его в проекте | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Каким бы мощным голосом ни обладал Окунь, ему не удалось убедить зрителей и жюри оставить его в проекте

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

«Сегодня мы точно угадаем кого-то. Сто процентов разоблачим», — такими словами начал восьмой выпуск шестого сезона шоу «Маска» (12+) Филипп Киркоров. Слова эти были выбраны не случайно, из проекта зрители вместе с жюри выгнали уже шесть масок, но только у половины угадали, какой артист скрывается внутри. Правильный настрой или запрос во Вселенную — в любом случае слова Киркорова помогли.

Открывать выпуск выпала возможность Боксеру, и он же первый попал в номинацию на вылет. Бульдог в боксерских перчатках и спортивных трусах решил обыграть свой образ и спел песню Eye of a tiger, изображая, что действительно находится на ринге и дерется с противником. Киркоров остался под впечатлением от номера.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Какое мощное начало сегодняшнего выпуска. Победитель! Вот как сегодня на ринге, так и в этом проекте чтобы победил, желаю от всего сердца, — выдал бурную тираду король эстрады.

Костюшкин не скрывал, что немного завидует Боксеру и хотел бы попасть в его номер.

— Я в шоке. Я разочарован и не думал, что в проекте «Маска» будет такой беспредел. Вас вообще на весы ставили с вашим противником? Где вы вообще этого дрища нашли? Ставили бы меня, — уверенно заявил Стас Костюшкин. — У меня есть версия, что это не боксер, а дзюдоист, потрясающий певец — Эльман.

Компанию Боксеру на финальном голосовании составила еще одна собака сезона — Далматин. Участница не изменила себе и снова раздала стиля своим номером, в этот раз с новой песней Леди Гаги Abracadabra.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Киркоров в порыве чувств начал называть все хвалебные фразы, которые только мог вспомнить.

— Обалдеть. Фантастика. Восторг. Это нереально. Настолько всё безупречно, ни одного расхождения с балетом — это так круто. Разрыв, блистательный номер! — не мог сдержать эмоций король эстрады.

Пока Киркоров пребывал под впечатлением от номера, Регина Тодоренко разглядывала ноги участницы.

— Как нам настолько могли выпятить ваши шикарные ноги? Неужели мы с ними не знакомы? Мы вас не знаем как большого артиста? — задалась вопросом Тодоренко.

Далматину нашлось что ответить артистке:

— Слушайте, я вам дам лично подсказку. На каких-то соревнованиях вы точно их видели.

Последним в номинации на вылет оказался Окунь, и уже не впервой. Каждый раз зрители и жюри дивятся и хвалят его сильный оперный голос, но в восьмом выпуске Костюшкин решил пойти другим путем и начал ругать участника.

— У нас есть плохая тенденция. Когда мы начинаем нахваливать, участника медленно выгоняют. Брат, я хочу, чтобы ты тут был долго, поэтому какой же ты отвратительный, — смеясь, произнес певец.

Филипп Киркоров поддержал инициативу коллеги.

— Не будем никого больше хвалить, будем всех ругать. Вы рыба отвратительная. Не хотим вас слышать больше, — выпалил Киркоров.

Ни брошь в виде рыбы, которую Киркоров ранее подарил Окуню на удачу, ни ругань Костюшкина не помогли участнику. Зрители в зале оставили в шоу Далматина, а жюри отдало свой голос Боксеру.

Окуню пришлось снять маску, но перед этим жюри назвало последние версии, кто может находиться в костюме. Регина Тодоренко и Валерия выбрали Нодара Ревию, Тимур Родригез назвал Артема Муратова, а Киркоров и Костюшкин остановили свой выбор на Ярославе Сумишевском и были правы.

Больше, чем за участие в проекте, Ярослав благодарил Киркорова за подаренный талисман&nbsp;— брошь в виде рыбы | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годБольше, чем за участие в проекте, Ярослав благодарил Киркорова за подаренный талисман&nbsp;— брошь в виде рыбы | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Больше, чем за участие в проекте, Ярослав благодарил Киркорова за подаренный талисман — брошь в виде рыбы

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Певец признался, что поклонники уже давно узнали его в маске по голосу, как бы артист ни пытался исхитриться и выбрать песни, которые обычно не поет.

— Я пел такие песни, которые бы никогда не исполнил в своей жизни и не взял бы их в свой репертуар, — признался Ярослав, прежде чем покинуть проект.

Болели за то, чтобы Окунь дошел до финала?

Конечно, самая яркая маска сезона.
Нет, слабый участник, странно, что раньше его не убрали.
Голос прекрасный, но в шоу уже давно смотрят на другое — юмор и харизму.
Настолько всё равно, еще кто-то переживает и болеет за них?
Телевизор, шоу — всё от лукавого, ничего не смотрю и не планирую.
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Маска Маска Телевидение Развлечение Филипп Киркоров Стас Костюшкин Тимур Родригез Регина Тодоренко
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