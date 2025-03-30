Таиланд такого не видел 100 лет. Что будет с турами после землетрясения, стоит ли отменять поездки россиянам

Обрушение высоток — страшное зрелище Источник: Khaosod.co.th











Жертвами одного из самых страшных землетрясений в истории Юго-Восточной Азии стали более тысячи человек. Большинство из них в Мьянме, но пострадавшие были в Китае и в популярном у туристов Таиланде. Ощущали толчки во Вьетнаме и Лаосе.

Тайский вице-премьер Пхумтам Вечаячай назвал землетрясение беспрецедентным для Бангкока за последние 100 лет, пишет Bangkok Post.

В центре города рухнул строящийся небоскреб, под завалами остаются десятки рабочих. Землетрясение вызвало массовую панику среди жителей высотных зданий. Большинство зданий эвакуированы, общественные места закрыты. Все линии скоростного транспорта приостановлены на день, город погрузился в страшные пробки.

На следующий день после землетрясения губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что более 2000 жителей подали заявления о трещинах в своих зданиях. Теперь все строения нужно проверить, пишет CNN.

А ведь после главного землетрясения Таиланд и Мьянму продолжает трясти — это так называемые афтершоки. И хотя они значительно слабее, чем первоначальный толчок (он был мощностью 8,2 балла), но всё равно могут продолжаться долго. Как пишет издание Nation Thailand, уже зафиксированы десятки афтершоков по всему Таиланду, через который проходит гигантский тектонический разлом Сагайн.

Источник: Городские медиа

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что массовых отмен туров в сейсмически активном Таиланде пока нет. В Бангкоке, по оценкам ассоциации, находится сейчас около 2000 туристов: в город летают прямые рейсы «Аэрофлота». Также российские путешественники, чтобы добраться до столицы Таиланда, пользуются ближневосточным перевозчиком AirArabia, пишет «АТОР».

Землетрясение в Таиланде — очередной удар по туристической индустрии после массовых протестов в Турции. Обе страны входят в топ самых популярных зарубежных направлений. О том, что ЧС повлияют на российский туризм, MSK1.RU поговорил с аналитиком PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизаветой Тимошенко.

— Что сейчас происходит в Таиланде, где продолжаются афтершоки страшного землетрясения?

— Сейсмическая активность затронула северные регионы Таиланда, а наиболее серьезные последствия наблюдаются в Бангкоке. Но серьезных разрушений именно в туристических зонах нет.

В Паттайе также были заметны толчки, но они не привели к значительным повреждениям инфраструктуры. А самые популярные туристические регионы — Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуи и другие южные курорты — не пострадали.

Все международные аэропорты Таиланда (за исключением северных регионов) уже работают в штатном режиме. Российские авиакомпании выполняют рейсы в Таиланд по обычному расписанию, хотя и возможны незначительные задержки рейсов.

— Сразу после землетрясения в соцсетях появилась информация о якобы «массовых отменах» туров. Это правда?

— Аннуляции туров с ближайшими датами заездов единичные. На данный момент жалоб и обращений касательно ситуации от туристов не поступало.

Как показывает практика, стихийные бедствия могут привести к ситуативному снижению спроса на направление, но в долгосрочной перспективе он восстановится. Особенно с учетом того, что Таиланд — одна из наиболее востребованных у россиян стран. У нас она входит в топ-7 по уровню продаж. В сравнении с прошлым годом спрос вырос более чем на 50%.

— А как влияют на туризм не природные ЧС, а политические волнения? Например, то, что происходит в Турции?

— Мы не фиксируем аннуляций ранее приобретенных туров на фоне митингов. Во-первых, основная доля продаж приходится на летние заезды. Так как сейчас период низкого сезона, гостей в стране значительно меньше, чем в летнее время.

Во-вторых, акции протеста проходят, как правило, в вечернее время, поэтому экскурсионные программы по Стамбулу в большинстве случаев выполняются по штатному расписанию.

Если по тем или иным причинам происходят отмены, клиентам либо возвращают деньги, либо предлагают альтернативные даты проведения экскурсий.

— Что происходит в популярных районах пляжного отдыха?

— Обстановка преимущественно спокойная, сообщений от туристов с вопросами или жалобами не поступает. Однако в Анталье митингующие стали собираться в районе популярной у путешественников набережной Коньяалты. Поэтому тем, кто сейчас находится на отдыхе, рекомендуется с осторожностью выбирать места для самостоятельных прогулок.

Все организованные программы учитывают обстановку и проводятся с соблюдением необходимых правил безопасности. При этом не исключены замены посещаемых локаций.

— Если в Таиланде ситуация быстро улучшилась, то чего ждать в Турции?

— Уровень протестов достаточно серьезный, что затрудняет прогнозирование хода событий. При этом с высокой долей вероятности власти будут стремиться стабилизировать обстановку к началу высокого сезона, так как туризм играет колоссальную роль в экономике страны, а подобная ситуация может значительно сократить турпоток.