«Баста всё провалил»: из «Голоса» вылетели сразу 12 участников — кто остался в шоу

В новом выпуске наставники вели себя сдержанно Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











В шоу «Голос» завершился этап поединков. В новой серии проект покинули еще 12 исполнителей. На этот раз наставники в основном выгоняли парней. И зрителей, и жюри удивил выбор некоторых песен. Знакомые многим композиции прозвучали совершенно по-новому.

Так, открывали выпуск Ёнатан Тащан и Шалум Алхасов с песней «От улыбки станет всем светлей» в джазовой аранжировке. Зал рукоплескал и подпевал. Композиция как будто вернула взрослых на мгновение в беззаботное детство, создала неповторимую атмосферу ностальгии и тепла. Хибла на полном серьезе попросила у наставника парней Беляева одолжить аранжировку для своей музыкальной программы, а еще пожалела, что сама до такого не додумалась.

— Если бы я знала, что так можно, то тоже жахнула бы что-нибудь подобное, — восторгалась Хибла.

А вот Полина Гагарина вновь отличилась. Она сказала, что выступление было таким милым, что ей хотелось потискать парней.

— Фантастика, протрясающий, роскошный звук, придумка и, конечно, эти двое невероятно милые парни. Очень хотелось во время песни немного так ущипнуть их… но нельзя! — пожалела Полина.

Никто не ожидал услышать в исполнении двух крепких парней детскую песню — но вы только послушайте, какой она получилась Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Антон Беляев признался, что ему предстоит действительно сложный выбор. Он поблагодарил учеников за слаженную работу и взял с собой дальше в проект Ёнатана.

Валентина Яньшина и Дмитрий Клычков удивили всех, превратив лирическую композицию Вадима Казаченко «Больно мне, больно» в тяжелую рок-версию. На сцене не хватало разве что гитар, которые исполнители должны были разбить в конце выступления об пол. В какой-то момент стало страшно за связки Валентины, которая переходила почти на крик. Номер зашел и наставникам, и зрителям.

— Это был разрыв, классно! Замечательный дуэт, погружение. Вы подарили нам праздник. Как будто это часть мюзикла какого-то, где выясняют отношения два близких человека, которые прожили лет 15 вместе, — высказался Баста.

Исполнители выложились на сцене по полной Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Наставница ребят Полина Гагарина отметила, что участники спелись сразу, еще во время репетиций, поэтому всё прошло так гладко. Она оставила в шоу Валентину Яньшину.

По-хорошему удивил еще один дуэт, сложившийся из участников команды Антона Беляева. Роберт Щербаков и Лиана Зайнуллина исполнили композицию «Вальс клоуна», когда-то написанную Юрием Саульским. На сцене развернулось настоящее театральное действо. Судьи отметили не только вокальное исполнение, но и актерскую игру конкурсантов.

У ребят получился трогательный театральный номер Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Вот что харизма животворящая делает и талант актерский, — прокомментировала Полина Гагарина.

— У вас школа воспитывает вот таких, — обратилась к Антону Беляеву Хибла. — А можно я тоже к вам приду со своими? Это очень тонко было, феноменально, брависсимо!

Наставник ребят Антон Беляев признался, что еле сдержал слезы во время выступления подопечных. Дальше в проект он с собой взял девушку.

Не обошлось в выпуске и без ложки дегтя. Дуэт Игната Изотова и Виктора Чеснокова из команды Полины Гагариной раскритиковали из-за отсутствия слаженности на сцене. Парни исполнили композицию Джоша Гробана «Последняя ночь», но за всё время нахождения на сцене ни разу не взглянули друг на друга. По мнению наставников, это большая ошибка.

Парни не смогли впечатлить зрителей и жюри Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Потрясающе звучите, у вас очень сливаются голоса. Но запомните: неважно, с кем и когда вы будете петь, обязательно нужно посмотреть на партнера, обязательно закончить вместе, — сказала Хибла.

— Я ждал того самого важного контакта, когда вы друг на друга хотя бы посмотрите, когда хоть какая-то будет связь. Первый так тяжело отработал, потом второй пошел. Хотелось слаженной работы. Нужно давать возможность своему партнеру показать себя. И на основе этих чувств приходить к результату, — добавил Баста.

В итоге наставница Полина Гагарина дала шанс Виктору Чеснокову.

Песня «Фары» группы «Пицца» в исполнении Аймена Габиша и Ксении Чагунавы оставила неоднозначное впечатление. Сумбурный номер не спас даже арабский инструмент канун, на котором самозабвенно играл тунисец. Получилась солянка из разных музыкальных элементов, в которую втиснули даже рэп. Наставник дуэта Баста признался, что ему номер не очень понравился. Дальше с собой он взял Ксению Чагунаву.

Певец из Туниса покинул шоу Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Всего во втором выпуске поединков прозвучало 12 песен. Телезрители вновь отметили профессионализм Хиблы и Беляева, а также раскритиковали номера, которые срежиссировал для своих участников Баста.

— Опять один из номеров Басты провалился в исполнении. Это для наставника причина подумать, — отметил один из телезрителей. — Очень понравился в этот раз Беляев. Такие аранжировки интересные, и исполнение номеров хорошее. Хибла как была скучна, так и осталась. Но в целом очень профессионально зато. И с ее выбором я во всех ее поединках была согласна. Ибо действительно прям по голосу выбирала. Не всегда это правильно. Но для нее точно хорошо, она работает больше именно с голосом.

— Баста откровенно провалил почти все свои номера. Удивляет, что люди не понимают, что происходит. Это банально и скучно, я уже не говорю про косяки и неспевки, — говорит другой телезритель. — У Хиблы нет ничего необычного, всё банально, Антон тащит креативом, Гагарина собирает лучшие дуэты и пытается их раскрыть.

— Все участники хорошие, но наставники не раскрывают их голоса и их талант. Когда они выходили на сцену во время слепых прослушиваний, им говорили, что не тот репертуар взяли. А сами что дают — непонятно, — удивляется еще один зритель.

На этом этап поединков в шоу «Голос» завершен. В командах наставников осталось по 6 участников. Борьба накаляется.