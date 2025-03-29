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Происшествия обзор Россиян напугал новый неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель: новости 29 марта

Россиян напугал новый неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель: новости 29 марта

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Тесты на COVID-19 и грипп у заразившихся россиян отрицательные | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUТесты на COVID-19 и грипп у заразившихся россиян отрицательные | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Тесты на COVID-19 и грипп у заразившихся россиян отрицательные

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 марта.

Самолет упал во время авиашоу

В Австралии во время авиашоу «Авалон» произошло крушение легкомоторного самолета. Пилот получил серьезные травмы, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции.

«Самолет упал во время австралийского международного авиашоу „Авалон“ на юго-западе от Мельбурна», — говорится в сообщении.

Источник: SHOTИсточник: SHOT
Источник: SHOTИсточник: SHOT
Источник: SHOTИсточник: SHOT

По информации телеканала, инцидент произошел накануне. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа «петля» пилот лайнера Pitts Special, 50-летний мужчина, потерял контроль над воздушным судном. Он сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации полиции, самолет упал на значительном расстоянии от зрителей и никто из них не пострадал.

Кадры с момента падения легкомоторного самолета

Источник:

SHOT

Российский школьник стал чемпионом мира по шахматам

Подросток из Москвы Матфей Юрасов стал победителем мирового чемпионата по шахматам. Юноше всего 12 лет. Подробности об этой истории рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Соревнования проходили в сербском городе Врнячка-Баня с 19 по 28 марта. Матфей занял первое место в возрастной категории до 13 лет. Ранее он уже побеждал на чемпионатах России и Москвы в различных дисциплинах.

Юноша учится в спортивной школе имени М. М. Ботвинника при Московском дворце пионеров. Это одна из ведущих шахматных школ в России. На отделениях шахмат и шашек обучается более 650 школьников.

В сборную России вошли также 48 юных шахматистов, из них 24 из Москвы. Всего в чемпионате мира приняли участие 462 человека из 43 стран. Турнир проходил в формате девяти туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию и 30 секунд на ход.

Мошенники используют чужие компьютеры для добычи криптовалюты

Злоумышленники заражают чужие компьютеры скрытыми майнерами, чтобы тайно добывать себе криптовалюту. Об этом россиян предупреждает МВД.

Вирусы могут содержаться в спам-рассылках, пиратском контенте или файлах из ненадежных источников. Они заставляют компьютер работать на пределе возможностей, что может привести к его поломке, а также могут получить доступ к личным данным.

Чтобы обнаружить вирус, можно использовать «Диспетчер задач». Если процесс продолжает нагружать компьютер даже во время 10–15-минутного простоя, это повод для беспокойства. Эксперты советуют использовать бесплатные программы для поиска скрытых майнеров.

Туристы спасли тюлененка во Владивостоке

Во Владивостоке животное выбилось из сил, но на помощь пришли туристы. Тюлененка обнаружили на Русском острове. Животное лежало на берегу.

Туристы обнаружили обессилевшего тюленя во Владивостоке

Источник:

Readovka

Туристы сразу поняли, что животное нуждается в помощи, и вызвали спасателей. Пока их дожидались, один из туристов отнес щенка к машине, чтобы выехать навстречу, но автомобиль застрял в грязи. Тем не менее встреча со спасателями всё же состоялась.

Туристы спасли обессилевшего тюленя

Источник:

Readovka

Машина застряла во время операции по спасению тюленя

Источник:

Readovka

У тюлененка обнаружили пневмонию, высокую температуру и спазмы в животе. Его вес составляет всего 10 килограммов, и он выглядит очень слабым. Сейчас малыш находится под присмотром специалистов. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Туристы спасли обессилевшего тюленя

Источник:

Readovka

Число погибших после землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Число погибших и пострадавших от землетрясения в Мьянме продолжает расти. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия стихийного бедствия. По данным «Синьхуа», число погибших превысило 1,6 тысячи человек, пострадали 2389. Сообщается о 30 пропавших без вести, сбор информации продолжается. Также повреждены нефтепровод и резервуары для хранения топлива.

В Бангкоке после землетрясения в Мьянме погибли 14 человек, еще 10 пострадали, 118 пропали без вести. Для россиян в ближайшее время возобновятся экскурсии в Бангкок, так как ситуация в столице Таиланда нормализовалась, туристическая зона почти не пострадала.

Из России в Мьянму направились два самолета со 120 спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Они привезли оборудование и инструменты для поисковых и спасательных работ, в составе группы кинологи, анестезиологи и психологи.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео

Источник:

Городские медиа

Неизвестный вирус появился в России

Россиян пугает неизвестный вирус. Как сообщает SHOT, люди, заразившиеся им, уже несколько недель страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью. При этом тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные.

Симптомы у всех заболевших одинаковые. Сначала пациенты жалуются на слабость и ломоту в теле, а буквально через несколько дней недуг «срубает» настолько, что невозможно встать с кровати. Температура поднимается до 39 градусов, и люди начинают сильно кашлять, иногда до слёз.

Россиянка рассказала SHOT, что даже через неделю болезни и приема антибиотиков у нее всё еще сохраняется кашель. На пятый день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании. Тесты на COVID-19 и грипп A и B у нее отрицательные. По ее словам, врачи отмечают много случаев заражения странным вирусом, который пока не удалось идентифицировать.

В диагнозе у больных пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ» и рекомендуют срочно вызывать скорую при ухудшении состояния. По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.

В Петербурге задержали пенсионера с человеческими останками в тележке

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, который тащил продуктовую тележку по лестничной площадке одного из домов в центре города. Как сообщили в ГСУ СК, 77-летний мужчина вывозил человеческие останки.

Остальные части тела убитой женщины силовики обнаружили в квартире задержанного.

Источник: ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуИсточник: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Источник:

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Погибшая, по предварительным данным, — 63-летняя хозяйка квартиры, которую арендовал подозреваемый. Накануне задержания жители дома сообщали о шуме и ругани.

По информации «Фонтанки», вчера по заявке в дом выезжал наряд ППС, но в комнату попасть не смог: дверь не открыли, внутри была полная тишина. Утром 29 марта участковый решил перепроверить квартиру. Примерно в это же время была зарегистрирована заявка о пропаже погибшей. Сама она живет на территории Адмиралтейского района и вечером поехала на Загородный за арендной платой, но не вернулась.

Участковый встретил подозреваемого на лестничной клетке, поинтересовался вчерашними событиями и услышал в ответ, что была тишь да гладь. Однако тележка с черными пакетами в ней не могла не привлечь внимания сотрудника, так что пенсионеру пришлось показывать, что внутри. В пакетах оказались человеческая рука и нога.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, еще один пакет мужчина успел выбросить — в мусорный контейнер во дворе того же дома.

Про подозреваемого известно, что он приехал в Петербург из Саратова и снимал эту комнату порядка пяти лет.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус COVID COVID-19 Происшествие Землетрясение Мошенники
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Комментарии
6
Гость
1 час
Таврический внёс многие китайские повозки в список росскоши, с которых будет браться повышенный налог
Гость
1 час
Сьерра-Леоне стоящая в списке самых несчастных стран недалеко от нас, решила стать чуть-чуть счастливее и будет собирать у себя наш Автотаз🤣
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