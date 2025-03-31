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Политика Переговоры России и США Трамп пригрозил Зеленскому «большими, большими проблемами». Что происходит

Трамп пригрозил Зеленскому «большими, большими проблемами». Что происходит

В самом разгаре — обсуждения по редкоземельным металлам

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Ранее США уже приостанавливали всю военную помощь Украине&nbsp;— это случилось после ссоры в Белом доме | Источник: РИА Новости / Telegram.comРанее США уже приостанавливали всю военную помощь Украине&nbsp;— это случилось после ссоры в Белом доме | Источник: РИА Новости / Telegram.com

Ранее США уже приостанавливали всю военную помощь Украине — это случилось после ссоры в Белом доме

Источник:

РИА Новости / Telegram.com

Дональд Трамп заявил, что украинский президент Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом пишет Reuters.

Также Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами», если тот действительно откажется.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы. Он хочет, [чтобы Украина смогла] стать членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает, — сказал Трамп на встрече с журналистами.

Недавно США передали Украине новую версию договора о редкоземельных металлах. На Украине сейчас изучают этот проект. Там сообщали, что он включает в себя все украинские полезные ископаемые — доход с них должен будет поступать в специальный фонд.

Тем временем США начали обсуждать редкоземельные металлы с Россией. Об этом рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, есть компании, которые уже заинтересовались возможными проектами.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — передают РИА Новости слова Дмитриева.


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