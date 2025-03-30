Улетели бабочки: как быть, если любимый человек вдруг начинает вызывать отвращение, — три реальных истории

А вы когда-нибудь испытывали нечто подобное? Делитесь историями в комментариях Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Каждый день, проведенный с любимым (-ой), похож на праздник. В животе порхают бабочки — чувство влюбленности такое приятное и пьянящее. И вдруг вы начинаете замечать, что любовь всей вашей жизни чавкает так, что невозможно находиться рядом. Голос странный, свитер дурацкий, и вообще — бесит. Почему так происходит? NGS.RU собрал истории о том, как читатели впервые столкнулись с явлением, которое прозвали the ick, а психолог объяснила его с точки зрения науки.

Когда Анна Каренина влюбилась в Алексея Вронского, у нее внезапно появилось отвращение к ушам своего мужа. Вряд ли Анна когда-то обращала пристальное внимание на их форму, а тут по необъяснимой причине не могла оторвать взгляд, испытывая чувство неприязни.

В современном сленге явлению дали название the ick — что-то неприятное, отталкивающее. Чаще всего термин употребляют в социальных сетях и пабликах, посвященных теме отношений.

«Смотрела и думала: какой большой нос»

— Я вообще не знала, что есть название — the ick. Бесит и бесит, — говорит Алина.

Пару раз она сталкивалась с тем, что совершенно неожиданно парень из объекта обожания на глазах становился объектом неприязни.

— Я не знаю, как это работает. Однажды мы приехали в гости к моим родителям, и он странно шутил, комментарии вставлял невпопад, вел себя не так, как обычно. Это была не первая его встреча с моими мамой и папой. Я помню, что почувствовала себя неловко, что-то вроде стыда, хотелось оправдать его поведение перед семьей, — вспоминает Алина теперь уже бывшего парня Артема.

Почему-то именно в тот день она взглянула на него иначе, а потом стала замечать, что он и в компании друзей ведет себя похожим образом. Сначала раздражалась, затем решила поговорить с Артемом.

— Я спросила, в чём дело, он отшутился. Я разозлилась. Ну сколько можно шутки шутить? И вот я как-то по-другому ощущать себя с ним стала. Идти куда-то — я сразу: опять что-нибудь выкинет, опозорит. И чем дальше тем хуже, — говорит Алина.

Она так и не смогла понять, что произошло, почему Артем так резко ее взбесил — пара мирно жила, практически не ругалась, отношения длились не первый год. Но чувство раздражения не проходило, и Алина предложила Артему расстаться.

Другая наша читательница, Ирина, тоже заметила раздражение к партнеру после того, как прошел первый период влюбленности.

— Мы встречались около двух месяцев. Когда прошло чувство новизны, он начал раскрываться. Знаете, когда всё не то, всё не так, как у Шуфутинского. Еще и смех дурацкий. Я поняла, что выбрала не того человека, — рассказывает она. — Он не вызывал чувство отвращения — это громко сказано. Просто он не подходил мне, а я — ему. Еще я разглядела, что у него слишком большой нос, и всё время потом смотрела и думала: какой огромный нос.

С феноменом the ick сталкиваются, разумеется, не только девушки. Николай рассказывает, что на фото в приложении для знакомств Катя показалась ему симпатичной и приятной, в переписке показала себя приветливой и милой, и их первые несколько свиданий прошли удачно.

— Я даже предположил, что действительно что-то может получиться. Но месяца через три - четыре она, видимо, расслабилась и показала свою другую сторону. Начала обсуждать со мной внешность других женщин в оскорбительном ключе — причем делала это чрезмерно эмоционально, голос становился писклявым. Я никогда не делал акцент на конкретные детали, такие как голос, но эта ее интонация въелась в мозг, — вспоминает Николай. — Я даже защищал официанток, в адрес которых она высказывалась: «Толстые, глупые, только подносы разносить». Однажды я просто сбежал из ресторана. Она отошла, а я — на выход.

Иллюзорная влюбленность

Современные отношения строятся практически мгновенно — мы толком не успеваем изучить партнера. Нередко наши выводы о нём основаны на социальных сетях, и мы влюбляемся в образ, который создали в своей голове.

В процессе общения люди начинают присматриваться друг к другу, и та самая иллюзорная влюбленность может рухнуть буквально за пару - тройку свиданий, не выдержав натиска реальной жизни.

Марина Протопопова Психолог, семейный консультант

Психолог Марина Протопопова объясняет: когда человек питает определенные иллюзии относительно партнера, а они вдруг начинают разбиваться на фоне каких-то других его качеств, может возникнуть чувство неприязни. Но слово «отвращение» в этом случае — всё же слишком громкое, раздутое социальными сетями, скорее для привлечения внимания к контенту блогеров.

Эксперт объясняет, что существуют стадии развития отношений между людьми. Начинается всё со знакомства, потом мы строим иллюзии относительно партнера, дальше, вполне возможно, влюбляемся в него. За влюбленностью нередко следует стадия перенасыщения, на которой обычно всё и заканчивается.

Проблема в том, что у современного общества нет терпения, а настоящие серьезные отношения формируются только при условии, что фаза перенасыщения обоими партнерами благополучно пройдена.

— Из-за того, что в большинстве случаев мы не готовы мириться даже с маленькими недостатками, у нас возникает неприязнь. Из-за отсутствия терпения, первоначального правильного знакомства, а не ложного впечатления, возникают ситуации, в которых может случиться момент, когда у человека наступает к другому человеку отвращение, — поясняет Марина Протопопова.

Что делать, если произошла the ick-ситуация

Иногда достаточно просто поговорить — как с партнером, так и со специалистом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Не стоит сразу сбегать в закат. Попробуйте для начала оценить обстановку, при которой произошел казус, вызвавший чувство the ick. Возможно, человек хотел показать себя в выгодном свете, но что-то пошло не так. Неудачная шутка — не повод для расставания.

— Оцените эмоции, попробуйте понять и свою, и его реакцию. Если это действительно эмоция раздражения или гнева, тогда присматриваемся к партнеру, как он будет вести себя в подобных ситуациях, — рекомендует психолог.

Обратите внимание на то, как вы ощущаете себя рядом с партнером. Если до ситуации the ick всё было хорошо, всё устраивало, постарайтесь понять, какие чувства доминируют после неприятного случая. Чувствуете ли вы привязанность и влюбленность или то сильное чувство отвращения, которое затмило собой всё, что было до этого?

Следующий момент — оцените отношение вашего партнера к вам: заботится ли, оказывает ли внимание, готов ли к диалогу и сможет ли что-то в себе скорректировать, если вы его об этом попросите.

— Допустим, он громко смеется. Но по его отношению к вам видно, что он настроен серьезно. Можно спокойно сказать: «Милый, будь чуть потише в следующий раз» и посмотреть на его реакцию. Как он отнесется к критике? Если действительно есть место диалогу и можно эти вопросы решить, то и моментов вот такого отвращения не будет, — уверена Марина Протопопова.

Эксперт считает, что культивирование подобных тем — неприязнь, отвращение — появилось от того, что человек не готов принимать другого, не готов что-то терпеть, даже привычки и мелкие недостатки.