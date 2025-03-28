Готовьтесь к смене гардероба: какой будет погода в последние выходные марта в Центральной России

В «Фобосе» рассказали, какой будет погода в конце марта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ближайшие выходные, 29 и 30 марта, в Центральную Россию придет майское тепло и ливни. О переменчивой погоде предупредили специалисты центра «Фобос».

«В отдельных районах не исключены небольшие ливни, но они не помешают солнцу хорошо прогревать воздух, и к воскресенью дневная температура повысится до +12…+17 градусов. Такой температурный режим обычно устанавливается в конце апреля–начале мая», — объяснили специалисты.

Согласно данным Гидрометцентра России, погода меняется под влиянием атмосферного фронта. Температура воздуха по ночам и дням будет скакать от минуса к плюсу.

«Ночью и утром местами отмечался туман при видимости 200-500 метров. Преобладающая температура воздуха днем — +4…+11 °C, на юге до +15 °C, ночью — -1…-6 °C, на северо-западе округа — до -5 °C», — указано в прогнозе.

В пятницу, 28 марта, Ярославскую, Владимирскую, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, области накрыл густой туман.

«Туманы сменятся дождями, а во второй половине дня погода пойдёт на поправку — в облаках начнут появляться прояснения, дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха будет расти», — указано на «Фобосе».

На фоне повышенного атмосферного давления 29 марта осадки прекратятся, ночью и утром ожидается туман. В Ярославской области ближайшей ночью ожидаются заморозки, а днем — майское тепло.

«28 марта температура поднимется до 8 градусов, будет пасмурно, но без осадков. Вечером температура снова опустится до 6 градусов, ожидается переменная облачность без осадков», — указано на сервисе «Погода в Ярославле».

Погода в Ярославле по дням:

суббота, 29 марта: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью — +2…+4 °C, днем — +11…+13 °C, ветер юго-западный, умеренный;

воскресенье, 30 марта: прогнозируется переменная облачность; ночью — +6…+8 °C, днем +10…+12 °C, ветер южный, умеренный;

понедельник, 31 марта: в течение суток ожидается переменная облачность; ночью — +6…+8 °C, днем — +11…+13 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

вторник, 1 апреля: ночью — +4…+6 °C, днем — +11…+13 °C, ветер северный, умеренный;

среда, 2 апреля: небольшой снег; ночью и днем — +4…+6 °C, ветер северный, умеренный;

четверг, 3 апреля: прогнозируется малооблачная погода; ночью — 0…+2 °C, днем — +3…+5 °C, ветер северный, сильный, порывы до 9 метров в секунду.