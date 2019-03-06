«Здесь начальники работают на износ»: россиянка рассказала о жизни в Америке

Мы продолжаем рассказывать про тех, кто «поуехал» из России и как им там живётся: что там не так, как здесь, и в чём разница менталитета. Сегодня мы публикуем историю Радмилы Зубенко, которая почти всю свою жизнь прожила в Ярославле, но три года назад переехала в США. Это не было запланированной эмиграцией, так у неё сложились личные обстоятельства. Теперь она живёт в штате Вирджиния, поблизости от Вашингтона.

Среди жителей столицы США и прилегающих штатов Вирджиния и Мэриленд очень много приезжих изо всех уголков планеты, можно сказать, я оказалась среди своих. Америка как лоскутное одеяло, один штат не похож на другой. Когда я слышу что-то вроде «в Штатах нет хорошего кофе» или «в Америке едят один фастфуд», завидую смелости людей, которые дают общую характеристику сразу всей Америке, проживая в одном месте. Я не такая дерзкая и живу здесь всего ничего, поэтому просто скромно поделюсь своим субъективным опытом... иногда обобщая.

Болеть дорого



Жизнь в каждом американском штате разная Фото: из архива Радмилы Зубенко

До переезда я путешествовала по разным странам, в том числе по Америке. Я уже была в курсе, что быт простого россиянина и американца отличаются. Да, здесь правда гораздо комфортнее, спокойнее, стабильнее и так далее. Есть и параллельный мир, где люди живут от зарплаты до зарплаты, считая каждую копейку. Никогда не знаешь, в каком из миров окажешься. Если у тебя есть образование, работа и ты живешь по средствам, то, скорее всего, в первом.

В любой стране есть плюсы и минусы, у каждого понаехавшего свой список. Меня, например, убивают цены на медицинские услуги. Они явно привязаны не только к уровню жизни, но и к уровню жадности медицинских корпораций и страховых компаний. Думаю, если серьезно заболеть, медицинские счета легко могут отправить тебя в вышеупомянутый параллельный мир.

Непереводимые профессии



Похожую картину можно увидеть в любом офисе в Вашингтоне Фото: из архива Радмилы Зубенко

Из приятного — Америка действительно страна возможностей для трудящегося населения. Здесь студенты точно знают, где смогут работать, когда окончат университет. Работающие знают, что их доход со временем будет не падать, а, как минимум, останется прежним. А если приложить усилия, то значительно вырастет. И за хорошей работой не обязательно всем дружно ехать в один-единственный «нерезиновый» мегаполис. Хотя жить в одном городе или пригороде, а работать в другом — нормальное явление. Спасибо хорошим дорогам, без пробок поездка занимает около от 30–40 минут, в пробках — как повезет.



Есть профессии, которых в России еще не существует, и в университетах им не учат, потому что наша экономика до них не доросла. Много у вас знакомых с профессией «исследователь данных», «аналитик данных», «архитектор данных»? У меня теперь много. Проверила в Рунете — мы даже еще не придумали им перевод, пишем как есть «дата сайнтист» (Data Scientist). Я еще не совсем разобралась, что это за гремучая смесь продвинутых математиков-экономистов-маркетологов-статистиков с навыками программирования в одном лице. Слышала, что у нас эта редкая порода существуют в банковском бизнесе и компаниях сотовой связи. Здесь настоящий бум аналитики данных в любой сфере: образование, медицина, транспорт, торговля и прочее. Крупный бизнес хочет знать, как заставить пресыщенного потребителя покупать еще больше и что будет с рынком через несколько лет, чтобы заранее опередить наступающих на пятки конкурентов. Аналитические компании продают им цифры и прогнозы.

Даже в каждой приличной бейсбольной команде есть группа аналитиков. Они не должны разбираться в бейсболе, не записывают количество поражений, выигрышей, ничьих. Эти люди создают методологию, которая с высокой точностью просчитывает, какого игрока купить или продать, как привлечь зрителей на стадион и как получить от этого всего прибыль. Кому интересно, посмотрите старый фильм «Человек, который изменил всё» с Брэдом Питтом.



«Вокабулар» на $3000



По выходным американцы любят куда-нибудь выбираться Фото: из архива Радмилы Зубенко

Наверное, интересно узнать, как складывается судьбинушка у нас, только сошедших с корабля? Здесь как повезет и зависит от того, с каким багажом вы приехали.

Мне очень повезло быстро получить работу стажера в хорошей компании, по знакомству. Да, такое здесь тоже практикуется. Тебе открывают дверь, а дальше — всё в твоих руках. Мои покрытые пылью инязовский английский и опыт работы переводчиком пригодились. Но, кроме языка, нужно еще и въехать в незнакомую сферу деятельности на этом самом языке, а в голове одни цитаты из Шекспира и обрывки устаревшего юридического «вокабуляра». Долгое время на планерках я понимала дай бог процентов 30. Боялась говорить по телефону с коллегами и клиентами, потому что по телефону нельзя читать по губам. Были моменты, когда хотелось забиться в угол и плакать от своей бестолковости. Однако, когда находишься в режиме выживания, открываешь в себе невиданные ресурсы.

Я — низкооплачиваемый работник, так как у меня нет востребованной здесь специальности, опыта работы в США и местного образования. На мои $3000 в месяц (чистыми) в Вирджинии, одном из самых дорогих штатов в США, не проживешь, ну или очень плохо проживешь. Но я могу пойти учиться (в моем случае это будет специальность «менеджер проектов»), компания оплатит учебу, и это реальный шанс продвинуться по карьерной лестнице. Также начальник отслеживает прогресс подчиненных. Если твои обязанности расширяются, и ты, цитирую шефа, «рвешь задницу», это отметят.



Сверхурочные без оплаты



В США не так трепетно относятся к внешнему виду заведений Фото: из архива Радмилы Зубенко

В интернете я читала, что американцы прямо живут на работе. На практике — везде по-разному. В моей компании на износ работают начальники — они напрямую отвечают за прибыль отделов. Поэтому в кабинетах руководители не сидят, а постоянно ездят в командировки на встречи с потенциальными клиентами и профессиональные конференции. Кстати, и кабинетов у них нет, и секретарей, подносящих кофе, тоже. Рядовые работники, как на всей планете, — кто-то работает по принципу «мне за это не платят», «у меня обед», а есть ответственные трудяги.

Не во всех, но во многих современных компаниях несколько дней в неделю можно работать удаленно. Главное, чтобы ты делал свою работу и всегда был на связи — email, телефон, конференц-связь. В нашей компании еще и гибкий график. Я прихожу в офис в 10 утра, кто-то в семь или даже пять утра. Если нужно работать допоздна — работаем, и в выходные тоже, сверхурочные не оплачиваются.

Как-то благостно всё выглядит. Вот вам ложка дегтя — оплачиваемый декретный отпуск в Америке длится несколько недель. Это капитализм с нечеловеческим лицом во всей красе. Иногда наблюдаю в офисе новоиспеченных родителей с помятым лицом и красными от недосыпа глазами. И женщин, и мужчин — отцы здесь несут такую же нагрузку по уходу за малышами, как и матери.



Пей пиво, ешь мясо



В Вашингтоне многие пользуются сервисом быстрого перекуса Фото: из архива Радмилы Зубенко

В выходные многие стараются выбираться из дома. Вот доступные опции, помимо торговых центров. Поход — с палаткой на пару дней или просто прогулка на несколько часов в одном из многочисленных природных заповедников. Вирджиния — очень зеленый штат, природу берегут, и поэтому флора и фауна богатые. Белки, олени, птицы всех размеров так и шастают под ногами — хоть в лесу, хоть в городе. Прошло три года, а я всё еще умиляюсь «Ой, белочка!»

Поездка в виноградник, на пивоварню, на ферму за фруктами/ягодами — местный климат жаркий и влажный (иногда до 100% влажности, как в хамаме). Это тяжело для людей, но, видимо, хорошо для виноделия, пивоварения и фермерства. Отправиться на выходной за город и продегустировать вино в нескольких виноградниках подряд — популярное развлечение. Если скучаете по дачному рабству, пожалуйста, езжайте на ферму. Вам выдадут тару, и вперед на грядки, собирать клубнику, ежевику или персики. На выходе вашу норму взвесят и вам же продадут по сходной цене. Про пивоварни, думаю, понятно — пей пиво, ешь мясо. Мясо на гриле и есть национальная американская еда.



Еда важнее машины



Жители Вашингтона любят ходить по ресторанам и сравнивать их Фото: из архива Радмилы Зубенко

Вообще еда и вино — очень модный сейчас тренд у среднего класса. Люди не особенно заморачиваются, какая у них машина, во что они одеты, но на хороший ресторан готовы тратить приличные деньги. Гурманы могут час стоять в живой очереди, чтобы попасть в модный общепит. Шеф-поваров знают по именам. Выпускаются тонны журналов и ТВ-шоу о еде. В отпуск едут с картой достопримечательностей и списком ресторанов, которые нужно посетить. Я — не раб желудка, но готовят действительно вкусно, разнообразно, интересно. Главное — знать места. Кто у нас занимается въездным туризмом? Возьмите на заметку — гастротуризм популярен и у европейцев.

Продукты в магазинах тоже хорошие, только помидоры и фрукты подкачали. Русские деликатесы вроде селедки, сгущенки, гречки, кефира, творога и прочего тоже есть. Почему-то часто спрашивают, вот заодно и ответила.

Спорт — тренажерные залы доступны большому слою населения. Мой абонемент стоит $30 в месяц. Безлимитное посещение, тренажёрка, групповые занятия. Зал негламурный и даже несимпатичный, на мой взгляд, но большой. Бассейн по месту жительства — $8 за занятие. Бег и велосипеды — бесплатно, инфраструктура хорошая и для бегунов, и для велосипедистов. Конечно, бейсбол, американский футбол, хоккей тоже в списке спортмероприятий. Я, естественно, предпочитаю футбол.

Концерты, спектакли, опера, балет, выставки, лекции — Вашингтон кипит культурными событиями. Если весь репертуар пересмотрен, можно махнуть в Нью-Йорк, расстояние, как от Ярославля до Москвы. В прошлом году мне повезло услышать и увидеть нашу Анну Нетребко в оперном театре Метрополитен.

Нельзя сбегать в магазин



В выходные в Вашингтоне народу намного меньше, чем в будни Фото: из архива Радмилы Зубенко

Про бытовые вопросы вроде недвижимости, ипотеки, школ/детсадов и т. д. я почти ничего не знаю. Не потому что я такая изнеженная, просто пока они для меня не актуальны. Я живу в небольшой двушке-студии в обычном доме. Коммуналка ($500 в месяц) включает всё, кроме электричества.

Маленькую площадь жилья компенсирует общедомовая инфраструктура — круглосуточный ресепшн, тренажерный зал, библиотека-бильярдная, офис для работы, каминная комната, зал для вечеринок с кухней, обеденными столами. Во дворе открытый летний бассейн, зона для шашлыков. Звучит, будто описываю отель... Недавно узнала, что наше здание и правда строилось под гостиницу. Но примерно такой же набор есть в большинстве многоквартирных домов.

Большинство граждан живут в таун-хаусах (дома без участка) или домах (с участком), которые мы видим в кино. Я пока не оценила прелести сонных пригородов. Они такие тихие и безлюдные, что иногда кажется, если упадешь там замертво, тебя найдут только в день сбора мусора. Выбраться из таких районов, как правило, можно только на машине.

Мне сложно привыкнуть к тому, что нельзя просто быстренько сбегать в магазин, парикмахерскую, пересечься с друзьями за кофе. Ты должен сесть в машину и ехать, ехать... А я еще и не удосужилась научиться водить машину (по местным стандартам я просто ископаемое). Мне и здесь повезло — я живу ближе к Вашингтону, поэтому пейзаж в моем районе больше похож на городской. Я могу добраться, куда необходимо, на общественном транспорте, такси и даже пешком.

Размазанная инфраструктура



Американцы любят устраивать пикники и не засоряют природу, как у нас Фото: из архива Радмилы Зубенко

Устройство городских территорий кажется нам нелогичным и неправильным. Как в городе может не быть магазинов и кафе в пешей доступности, общественного транспорта, и, в конце концов, тротуаров!? Мои прогулки по тротуару не раз внезапно заканчивались на проезжей части. Чувствуешь себя, как олень, выбежавший из леса на дорогу.

Американцы спокойно живут в одном городке, работают в другом, а за покупками ездят в третий. Отсутствие необходимой и милой нашему сердцу «пешей доступности» — отражение экономики и образа жизни нации. К 50-м годам произошла массовая «автомобилизация» населения. У людей отпали необходимость и желание кучковаться в одном месте. Жилая инфраструктура размазана по карте равномерным слоем из домов, дорог, коммуникаций, зеленых зон. Через равные промежутки выстроены школы, типовые торговые площади с сетевыми магазинами, аптекой, парикмахерской, закусочными и прочим. Равномерное заселение позволяет строить малоэтажные дома, не сидеть друг у друга на голове и не мучиться вопросом, как бороться с точечной застройкой.

Потеснили гетто



В Штатах так же, как в России, устраивают возле заведений летние кафе Фото: из архива Радмилы Зубенко

Америке чуть больше 200 лет, она всё еще растет и меняется. В 80-х годах фактически рядом с резиденцией президента промышляли наркодилеры и проститутки. Когда смотрю фильмы тех годов, просто не верится, что это один и тот же город. И сейчас можно наблюдать, как нехорошие районы вытесняются новой дорогой застройкой. Это называется страшным словом «джентрификация». Если проще, это когда состоятельные граждане вытесняют тех, кто победнее. Такой же процесс, как нынешнее переселение москвичей из «хрущевок» в «собянинки». Светские беседы в лифте



Спорт в Америке любят, как и у нас. Может, даже немножко больше Фото: из архива Радмилы Зубенко

Мне нравятся принятые здесь правила вежливости: не задавать личных вопросов, если собеседник сам не завел разговор о личном, не высказывать вслух свое мнение по поводу личной жизни и внешности других людей. Хотя за глаза или анонимно в интернете, конечно же, высказывают.

Когда я испытала, насколько это приятно, когда на тебя не обращают внимания (в хорошем смысле), я сама стала пытаться держать праздное любопытство при себе и не характеризовать поступки людей со своей колокольни. Не всегда получается, я ведь родилась в стране Советов.

Нравится, что американцы не стесняются предлагать помощь посторонним — хоть мне, хоть бездомному бродяге. Не потому, что они сами по себе такие светлые человечки. В школе, университете детей и молодежь целенаправленно приучают заботиться не только о себе. Последствия такого воспитания чувствуются и в семейной жизни, это здорово.

Не очень по душе преувеличенные вежливость и эмоции.

— Я вчера купила новое платье.

И ответ с придыханием, на самом высоком пике голоса:

— О, как здорово!

Потом, этот длинный ритуал в магазинах: «Хау а ю? Что ищете? Мне нравится ваша сумка! У нас сегодня скидки на носки, платья! Не хотите подписаться на нашу кредитную карту?» Когда приезжаю домой, получаю настоящее удовольствие от нашего немногословного сервиса. К светским разговорам с незнакомцами в лифте уже попривыкла.

Еще одно открытие — оказалось очень комфортно общаться с индийскими ровесницами. У нас оказалось немало общего в детстве, во взглядах, в поведении. Это не только мое мнение, недавно еще одна приятельница сказала, что у нее аналогичные впечатления. Не зря во времена СССР мы были братскими народами и танцевали под «Джими, Джими, ача, ача». С моей индийской коллегой мы любим порассуждать о том, что жизнь простого американца какая-то ровная, то ли дело у нас — только успевай подстраиваться под обстоятельства и включать смекалку.

Пограничное состояние



Недавно в Вирджинии было наводнение Фото: из архива Радмилы Зубенко