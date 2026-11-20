Новый пешеходный центр в Ярославле украсили
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Александр Куренной / 76.RU
Новый пешеходный центр Ярославля продолжают насыщать арт-объектами. В последнюю неделю концентрация фигур медведей на улицах снова увеличилась.
А ещё появились статуи героев из культовых советских фильмов — от Шурика и Карпа Якина до Остапа Бендера и персонажей «Большой перемены» (0+) и «Жестокого романса» (12+).
Не осталась в стороне и улица Кирова. Здесь арт-объекты появляются пока не так активно, однако уже можно встретить яркого медведя-художника и еще одного косолапого персонажа с кружкой в лапах. Таким образом, на этой улице поселили уже четырех медведей. Или больше? Мы начали сбиваться со счету.
Пойдемте смотреть вместе, как обновили пешеходный центр, — листайте ниже фоторепортаж от Александра Куренного.
На улице Кирова постепенно появляются новые арт-объекты. Пока их здесь заметно меньше, чем на улицах Депутатской и Нахимсона Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В начале Кирова поставили пластикового медведя-художника
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Александр Куренной / 76.RU
А вот фонтан с елкой выглядит торжественно. Летом обещают здесь пустить воду вместо гирлянд.
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Александр Куренной / 76.RU
В блестящих новогодних шарах отражается улица Кирова Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вечером сияющий вид еще круче
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Александр Куренной / 76.RU
Еще один косолапый и снова на Кирова. Медведь прямо говорит, что это барная улица
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Александр Куренной / 76.RU
У фонтана с балеринами на улице Депутатской появилось новое освещение. Ждем юбки!
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Александр Куренной / 76.RU
На улице Нахимсона появились новые арт-объекты — скульптуры известных киногероев
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Александр Куренной / 76.RU
Первым со стороны улицы Андропова посетителей встречает Шурик — герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
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Александр Куренной / 76.RU
Шурик здесь не один: его сопровождает кот, дополняющий знакомую кинематографическую сцену Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Следом за Шуриком на улице Нахимсона появился еще один герой той же комедии — Карп Якин
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Александр Куренной / 76.RU
Этот киногерой оказался предусмотрительнее остальных и подготовился к холодам заранее Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Следующая композиция посвящена героям еще одной советской киноклассики — фильма «Большая перемена» (0+).
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Александр Куренной / 76.RU
Скульптура Нестора Петровича Северова выделяется строгим и сосредоточенным видом Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В центральной части улицы Нахимсона установили афишную тумбу Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На ней ярославцы могут найти информацию о предстоящих городских мероприятиях Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Чуть дальше прохожих встречают сразу трое персонажей знаменитой советской мелодрамы «Жестокий романс» (12+)
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Александр Куренной / 76.RU
Растаявший снег оставил на скульптурах россыпь прозрачных капель Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Еще одной скульптурой на улице Нахимсона стал герой культовой комедии «12 стульев» (12+)
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Александр Куренной / 76.RU
Скульптура Остапа Бендера установлена так, что герой словно наблюдает за всей улицей Источник:
Александр Куренной / 76.RU