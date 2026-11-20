А ещё появились статуи героев из культовых советских фильмов — от Шурика и Карпа Якина до Остапа Бендера и персонажей «Большой перемены» (0+) и «Жестокого романса» (12+).

Не осталась в стороне и улица Кирова. Здесь арт-объекты появляются пока не так активно, однако уже можно встретить яркого медведя-художника и еще одного косолапого персонажа с кружкой в лапах. Таким образом, на этой улице поселили уже четырех медведей. Или больше? Мы начали сбиваться со счету.