Мороз в конце ноября вовсе не означал, что зима окончательно вступила в свои права. По народным приметам на 21 ноября, сильное похолодание могло предвещать неожиданное потепление уже в декабре. Наши предки даже называли конкретную дату, к которой погода способна перемениться.
В народном календаре 21 ноября отмечали Михайлов день. Его также называли Михайловскими оттепелями или Михайловскими грязями. Дело в том, что после первых морозов нередко возвращалось тепло, снег таял, а дороги вновь превращались в непролазную грязь.
Православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил считается предводителем небесного воинства. На Руси праздник отмечали широко: к этому времени основные сельскохозяйственные работы заканчивались, а закрома еще были полны.
Что нельзя делать 21 ноября
Михайлов день считался большим праздником, поэтому тяжелую работу старались отложить. Существовали и более необычные запреты, связанные с бытовыми занятиями и семейными отношениями.
По народным поверьям, 21 ноября не следовало:
рубить дрова топором — в некоторых местностях верили, что работа острыми инструментами может навлечь неприятности;
шить и ткать — рукоделие откладывали из уважения к празднику;
мыть голову — существовало суеверие, будто вместе с водой можно «смыть» память и разум;
рассказывать хороший сон — считалось, что после этого увиденное ночью не сбудется;
ссориться с родственниками — верили, что конфликт затянется надолго;
отказывать в помощи — жадность и равнодушие считали дурными качествами, особенно в праздничный день.
Что можно делать 21 ноября
Михайлов день был одним из самых сытных и веселых праздников поздней осени. Урожай уже убрали, деньги от продажи части припасов получили, поэтому крестьяне могли позволить себе праздничное угощение.
Существовали следующие традиции:
устраивать семейное застолье — на стол подавали мясные блюда, пироги и холодец;
приглашать гостей — родственников и соседей угощали, стараясь никого не обделить;
мириться после ссор — праздник считали подходящим временем для восстановления добрых отношений;
помогать бедным — делились продуктами и поддерживали нуждающихся;
переводить скот на зимнее содержание — животных размещали в хлевах и готовили для них корм;
посещать церковь — верующие участвовали в праздничном богослужении.
Существовал и особый обычай, связанный с дворовым — мифическим духом, который, по поверьям, присматривал за домашними животными. В отдельных местностях ему оставляли угощение в хлеву. Считалось, что без такого внимания дворовой может покинуть хозяйство, уступив место злому духу, приносящему неприятности.
Народные приметы о погоде на 21 ноября
Одна из самых любопытных примет касалась будущей оттепели. Если 21 ноября устанавливался крепкий мороз, в народе ожидали потепления к Николе Зимнему, 19 декабря. Это наблюдение сохранилось в старинной поговорке: «Коли на Михайлов день закует, то на Николу раскует».
Получалось, что сильный ноябрьский холод мог восприниматься не как обещание суровой зимы, а совсем наоборот — как предвестник декабрьского потепления. Для крестьян это имело практическое значение. Если лед на дорогах и реках начинал таять, приходилось менять привычные способы передвижения и откладывать поездки на санях.
Другое известное наблюдение касалось утреннего тумана. Если 21 ноября деревню окутывала густая дымка, ожидали скорую оттепель. Именно с такими потеплениями связывали название «Михайловские грязи»: снег превращался в слякоть, а земля снова размокала.
Обращали внимание и на иней. Если деревья покрывались белыми кристаллами, в народе ждали обильных снегопадов. В отличие от тумана, такая примета обещала не потепление, а усиление зимней погоды.
Существовали и другие погодные приметы на 21 ноября:
ясный и солнечный день — к морозной зиме;
сильный утренний мороз — к снежным зимним месяцам;
мокрый снег — к неустойчивой погоде;
снег покрыл землю — говорили, что «Михайло приехал на белом коне»;
оттепель после заморозков — к размокшим дорогам и продолжению осенней распутицы.
Михайлов день считали одной из важных границ между осенью и зимой. Однако народные приметы относятся к фольклору и не заменяют современные прогнозы погоды.
Лунный календарь на 21 ноября 2026 года
В субботу, 21 ноября, Луна продолжает расти и приближается к полнолунию. По лунным календарям этот день связывают с милосердием, эмоциональной восприимчивостью и желанием восстановить отношения с окружающими. Позднее усиливается интерес к общению, обучению и совместным занятиям. Считается, что привычные проблемы могут вновь напомнить о себе, но теперь появится возможность найти другой способ их решения.
Лунные календари рекомендуют записаться на стрижку: во второй части дня ее считают особенно благоприятной. Еще одно подходящее занятие — совместное обучение, например посещение мастер-класса или занятия иностранным языком в группе. А вот начинать масштабный проект в одиночку не советуют. Лучше завершить уже начатую работу или обсудить дальнейшие действия с единомышленниками.