На Михайлов день морозы не всегда считались признаком суровой зимы — иногда по ним предсказывали скорое потепление Источник: GPT

Мороз в конце ноября вовсе не означал, что зима окончательно вступила в свои права. По народным приметам на 21 ноября, сильное похолодание могло предвещать неожиданное потепление уже в декабре. Наши предки даже называли конкретную дату, к которой погода способна перемениться.

В народном календаре 21 ноября отмечали Михайлов день. Его также называли Михайловскими оттепелями или Михайловскими грязями. Дело в том, что после первых морозов нередко возвращалось тепло, снег таял, а дороги вновь превращались в непролазную грязь.

Православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил считается предводителем небесного воинства. На Руси праздник отмечали широко: к этому времени основные сельскохозяйственные работы заканчивались, а закрома еще были полны.

Что нельзя делать 21 ноября

Михайлов день считался большим праздником, поэтому тяжелую работу старались отложить. Существовали и более необычные запреты, связанные с бытовыми занятиями и семейными отношениями.

По народным поверьям, 21 ноября не следовало:

рубить дрова топором — в некоторых местностях верили, что работа острыми инструментами может навлечь неприятности;

шить и ткать — рукоделие откладывали из уважения к празднику;

мыть голову — существовало суеверие, будто вместе с водой можно «смыть» память и разум;

рассказывать хороший сон — считалось, что после этого увиденное ночью не сбудется;

ссориться с родственниками — верили, что конфликт затянется надолго;

отказывать в помощи — жадность и равнодушие считали дурными качествами, особенно в праздничный день.

К этому дню домашний скот переводили на зимнее содержание, заботясь о тепле и запасах корма Источник: GPT

Что можно делать 21 ноября

Михайлов день был одним из самых сытных и веселых праздников поздней осени. Урожай уже убрали, деньги от продажи части припасов получили, поэтому крестьяне могли позволить себе праздничное угощение.

Существовали следующие традиции:

устраивать семейное застолье — на стол подавали мясные блюда, пироги и холодец;

приглашать гостей — родственников и соседей угощали, стараясь никого не обделить;

мириться после ссор — праздник считали подходящим временем для восстановления добрых отношений;

помогать бедным — делились продуктами и поддерживали нуждающихся;

переводить скот на зимнее содержание — животных размещали в хлевах и готовили для них корм;

посещать церковь — верующие участвовали в праздничном богослужении.

Существовал и особый обычай, связанный с дворовым — мифическим духом, который, по поверьям, присматривал за домашними животными. В отдельных местностях ему оставляли угощение в хлеву. Считалось, что без такого внимания дворовой может покинуть хозяйство, уступив место злому духу, приносящему неприятности.

Народные приметы о погоде на 21 ноября

Одна из самых любопытных примет касалась будущей оттепели. Если 21 ноября устанавливался крепкий мороз, в народе ожидали потепления к Николе Зимнему, 19 декабря. Это наблюдение сохранилось в старинной поговорке: «Коли на Михайлов день закует, то на Николу раскует».

Получалось, что сильный ноябрьский холод мог восприниматься не как обещание суровой зимы, а совсем наоборот — как предвестник декабрьского потепления. Для крестьян это имело практическое значение. Если лед на дорогах и реках начинал таять, приходилось менять привычные способы передвижения и откладывать поездки на санях.

Другое известное наблюдение касалось утреннего тумана. Если 21 ноября деревню окутывала густая дымка, ожидали скорую оттепель. Именно с такими потеплениями связывали название «Михайловские грязи»: снег превращался в слякоть, а земля снова размокала.

Обращали внимание и на иней. Если деревья покрывались белыми кристаллами, в народе ждали обильных снегопадов. В отличие от тумана, такая примета обещала не потепление, а усиление зимней погоды.

Михайлов день считался одним из самых гостеприимных праздников поздней осени — родственников и соседей приглашали за щедро накрытый стол Источник: GPT

Существовали и другие погодные приметы на 21 ноября:

ясный и солнечный день — к морозной зиме;

сильный утренний мороз — к снежным зимним месяцам;

мокрый снег — к неустойчивой погоде;

снег покрыл землю — говорили, что «Михайло приехал на белом коне»;

оттепель после заморозков — к размокшим дорогам и продолжению осенней распутицы.

Михайлов день считали одной из важных границ между осенью и зимой. Однако народные приметы относятся к фольклору и не заменяют современные прогнозы погоды.

Лунный календарь на 21 ноября 2026 года

В субботу, 21 ноября, Луна продолжает расти и приближается к полнолунию. По лунным календарям этот день связывают с милосердием, эмоциональной восприимчивостью и желанием восстановить отношения с окружающими. Позднее усиливается интерес к общению, обучению и совместным занятиям. Считается, что привычные проблемы могут вновь напомнить о себе, но теперь появится возможность найти другой способ их решения.