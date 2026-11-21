Переоборудование зданий займет около пяти лет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России с каждым месяцем растет число невостребованных торговых центров. В ноябре 2026 года доля ТЦ, которым необходимо изменение концепции, достигла 15–20%. 10% из них собираются закрыть и снести. Об этом рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров на конференции Mallpic Moscow 8.0.

«На их месте будет построено что-то другое: многофункциональные комплексы, общественные центры, жилье, склады и всё остальное», — объяснил эксперт в разговоре с ТАСС.

Еще около 5–10% зданий намерены модернизировать и переоборудовать. В них сделают уклон на спорт, падел-теннис, развлечения, рестораны и кафе, термы и СПА. При этом продажа одежды, обуви и других вещей отойдет на последний план.

По словам Шакирова, весь процесс реконструкции не получится провести быстро, поэтому он растянется на ближайшие пять лет. Он пояснил, что на это влияют высокая ключевая ставка и недостаток свободных денег у застройщиков на обновление площадок.