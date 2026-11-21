Проверка подозрительных переводов занимает несколько часов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Росфинмониторинге рассказали о новых правилах проверки банковских переводов и платежей. Специалисты не следят за всеми транзакциями россиян, но могут быстро получить данные о подозрительных операциях. Теперь для этого достаточно всего одного запроса в Национальную систему платежных карт (НСПК), поделился статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки РФ Герман Негляд.

НСПК — это российская система, которая обрабатывает банковские платежи внутри страны. Она выступает оператором системы «Мир» и расчетным центром Системы быстрых платежей. С 1 сентября этого года Росфинмониторинг может запрашивать у нее данные по любым операциям.

Негляд объяснил, что новый порядок сильно ускоряет работу финансовой разведки. Он дает возможность выйти на преступников и нарушителей за несколько часов.

«Такое право позволяет нам более быстро получать значимую информацию в том случае, когда нужно найти лиц, финансирующих какой-то теракт, там счет идет на часы, либо собирающихся это сделать. И, конечно, это значительно проще: вместо того чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК», — приводит его слова РИА Новости.

Негляд уточнил, что автоматически все платежи россиян никто не собирает. Росфинмониторинг запрашивает данные только по конкретным транзакциям, если действия человека кажутся подозрительными. Так, специалисты могут насторожиться, если видят сомнительную цепочку переводов. О возможных нарушениях может предупредить и другой госорган.