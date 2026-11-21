Врач назвал неожиданную причину головной боли, которая появляется с самого утра. По словам эксперта, человек может даже не подозревать об этом отклонении.
В программе BBC Morning Live доктор Рандж Сингх объяснил, что головная боль, усталость и плохое самочувствие после ночного сна могут возникать из-за бруксизма — непроизвольного скрежета зубами. Это расстройство появляется при повышенном стрессе, тревожности, переживаниях из-за денег и даже при холодной погоде, так как мышцы сильнее напрягаются.
«Во сне челюсть непроизвольно сжимается, а напряженные мышцы тянутся в сторону головы — именно это и приводит к головной боли», — сказал врач.
По его словам, человек может не догадываться о наличии у него бруксизма. К симптомам расстройства относятся стирание эмали, сколы зубов и пломб, травмы слизистой щек и языка, напряжение и боль в челюсти. Также скрежет во время сна могут заметить близкие. Сингх добавил, что это состояние становится все более распространенным по всему миру и встречается у каждого пятого человека.
Если у вас по утрам болит голова и появляются признаки бруксизма, эксперт рекомендует как можно скорее обратиться к врачу. Расстройство может привести к повреждению височно-нижнечелюстного сустава. Нарушение вызывает боль в челюсти, висках и шее, щелчки и хруст при жевании, трудности при открывании рта, звон или заложенность в ушах.