Проблемы запускает стресс и тревога Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Врач назвал неожиданную причину головной боли, которая появляется с самого утра. По словам эксперта, человек может даже не подозревать об этом отклонении.

В программе BBC Morning Live доктор Рандж Сингх объяснил, что головная боль, усталость и плохое самочувствие после ночного сна могут возникать из-за бруксизма — непроизвольного скрежета зубами . Это расстройство появляется при повышенном стрессе, тревожности, переживаниях из-за денег и даже при холодной погоде, так как мышцы сильнее напрягаются.

«Во сне челюсть непроизвольно сжимается, а напряженные мышцы тянутся в сторону головы — именно это и приводит к головной боли», — сказал врач.

По его словам, человек может не догадываться о наличии у него бруксизма. К симптомам расстройства относятся стирание эмали, сколы зубов и пломб, травмы слизистой щек и языка, напряжение и боль в челюсти. Также скрежет во время сна могут заметить близкие. Сингх добавил, что это состояние становится все более распространенным по всему миру и встречается у каждого пятого человека.