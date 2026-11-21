Эксперт называет ситуацию исключительной Источник: Иван Митюшёв / 29.RU, Семен Гальперин

Обвинение молодого реаниматолога из Северодвинска в умышленном убийстве пациентки разлетелось по всей стране. По версии следствия, врач ошибочно констатировал смерть 73-летней женщины и направил ее в морг, а когда у нее обнаружили признаки жизни — ввел смертельный препарат, чтобы скрыть врачебную ошибку. Специалистам такая версия событий показалась нелогичной. Врач-невролог и президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин рассказал 29.RU, какие странности видит в этом деле.

По словам Семена Гальперина, молодого врача вообще не должны были вызывать в морг.

«Дело в том, что там вообще нет условий для реанимации. Если пациент подал признаки жизни, его должны сразу транспортировать в реанимацию, а уже там с ним начала бы работать реанимационная бригада. Но чисто теоретически врача могут вызывать и в морг, если в больнице не хватает каких-то условий », — делится своим мнением специалист.

Предполагаемая мотивация молодого реаниматолога тоже кажется эксперту непонятной.

«Теоретически сама ситуация, что пациент очнулся в морге, она возможна. Это бывает нечасто, но ситуации такие известны. Предъявить обвинения за такую „ошибку“ достаточно сложно, и если бы пациентка действительно очнулась в морге, то убивать ее не имело никакого смысла».

Врачу в этот момент почти ничего не грозило, так что мотив звучит странно. Семен Гальперин врач-невролог и президент «Лиги защиты врачей»

Семен Гальперин подчеркивает, что если другой сотрудник больницы обнаружил у пациентки признаки жизни, то он был обязан зафиксировать это в документах, так что предполагаемое убийство не помогло бы скрыть «воскрешение» пожилой женщины.

«Об этом бы в любом случае узнали, поэтому не вижу никакого смысла в действиях врача, которые описывает сторона обвинения».

Сообщается, что врач мог ввести северянке препарат «Пропофол». По словам эксперта, это было бы логично со стороны медика.

«Он мог быть применен врачом с целью седации. Если мы предположим, что пациент очнулся в морге, то для него это большой стресс, и его, конечно, нужно приглушить для того, чтобы перевести в реанимацию. Это может увеличить шансы на выживание при транспортировке в реанимацию. Но говорить, как оно было в действительности, мы, конечно, не можем. Пока у нас очень мало информации».

Сейчас, говорит наш собеседник, строить предположения рано, но сам по себе случай называет уникальным.

«Это исключительная ситуация, когда врача обвиняют именно в умышленном, сознательном убийстве. Мне это кажется полной глупостью… такие ситуации похожи на обвинение врачей в проблемах системы здравоохранения. Может быть, другую какую-то проблему таким образом прикрывают. Если было заявление от родственников, то стороне обвинения проще сделать виноватым врача, нежели медицинское учреждение, потому что у больницы больше возможностей для защиты. Но чтобы говорить об этом с уверенностью, у нас нет никаких оснований».

Мы связались с коллегами задержанного врача, спросили, какой он специалист и человек и что они думают об этой ситуации. Также мы поговорили с адвокатом медика Мансуром Бекаровым: он рассказал, что думает по поводу обвинений.

О скандальном случае ранее сообщали федеральные СМИ, а кроме того, информацию подтвердили 29.RU в региональном Минздраве.