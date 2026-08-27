Специальный реестр арендаторов жилья хотят создать в России: зачем он нужен. Новости 27 августа

Собственникам стоит обязательно страховать квартиры и находящееся в них имущество (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 августа.

Стало известно, для чего глава ЦРУ прилетал в Москву

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был неофициальным. Тем не менее сегодня стали известны его цели. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, — это такая довольно деликатная и особая вещь», — сказал директор Службы внешней разведки РФ.

Он также подчеркнул, что в визите Рэтклиффа нет ничего из ряда вон выходящего. По его словам, работа спецслужб часто включает личное общение руководителей этих организаций, будь то очные встречи или онлайн-контакты.

В Петербурге взорвался автомобиль высокопоставленного военного

Сегодня в Шушарах прогремел взрыв автомобиля. В машине находились военнослужащий и его жена. Мужчина погиб на месте происшествия, а женщину госпитализировали. Медики продолжают бороться за ее жизнь, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

По словам очевидцев, взрыв произошел у магазина «Магнит», расположенного по адресу Колпинское шоссе, 18. Пострадавшую машину буквально разорвало на части.

«Что-то рвануло со стороны водителя, там эпицентр. Водительская дверца очень сильно вывернута. Водитель погиб, пассажирка живая, но нога пострадала», — пишут очевидцы в чате жителей района Славянка в Telegram.

По данным «Фонтанки», за рулем находился подполковник. Около десяти часов утра супруги начали отъезжать от дома, тогда в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Мужчина скончался на месте, а его жена была доставлена в больницу. Врачи прилагают все усилия для ее спасения.

Информацию о взрыве подтвердили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие подробности в ведомстве пока не разглашаются.

Россияне пропали после сильного наводнения в Непале

В Непале произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни около 157 человек. Без вести пропало не менее 384 туристов, в том числе 291 иностранец, из которых 8 — россияне. Ущерб инфраструктуре составил 200 миллиардов непальских рупий (около 1,3 миллиарда долларов США).

Наводнение произошло в северных районах Непала утром 26 августа. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи.

Источник: Preeti Sompura / Х

Источник: Ravi Pandey / Х

Наводнение повредило 14 гидроэлектростанций, включая 8 в Расуве и 6 в Нувакоте. Спасательные работы продолжаются, эвакуированы более 250 человек, ведется поиск пропавших.

Источник: Preeti Sompura / Х

Источник: Alerta Mundial / Х

Премьер-министр Балендра Шах заявил о мобилизации всех ресурсов для спасения жизней и восстановления. ООН координирует помощь, направив медицинские наборы и палатки, а также планирует прибытие представителей Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ.

Источник: Городские медиа

Опухоль мозга впервые удалили при помощи ИИ

В Национальной больнице неврологии и нейрохирургии (NHNN) Лондона впервые в мире провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба больницы Университетского колледжа Лондона (UCLH).

По данным пресс-службы, искусственный интеллект анализировал видеопоток в реальном времени, помогая хирургу обходить жизненно важные структуры и сохранять зрение пациента.

«Первое применение искусственного интеллекта для поддержки нейрохирурга в режиме реального времени во время сложнейшей операции спасло зрение пациенту, которому удаляли опухоль головного мозга», — говорится в сообщении на сайте больницы.

Первым пациентом, которому провели такую операцию, стал 48-летний Рис Хибберт. У него была обнаружена опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров. Она угрожала зрению и могла привести к слепоте.

По информации больницы, после операции зрение пациента значительно улучшилось. Уже через несколько дней он мог передвигаться без трости и очков.

Во время операции искусственный интеллект подсвечивал критические структуры в основании мозга — гипофиз, сосуды и зрительные нервы. Это помогало хирургам принимать точные решения.

Технический руководитель проекта София Бано подчеркнула, что система была обучена на сотнях хирургических видео. Это позволило ей распознавать анатомические структуры, инструменты и взаимодействие тканей. Врачи надеются использовать эту систему и в других сложных операциях на мозге.

Итоговое собеседование по русскому изменили

В итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников внесли изменения, о которых сообщил Рособрнадзор. В новой модели, апробированной весной 2026 года, сократили количество заданий с четырех до трех: убрали подробный пересказ текста, сохранив выборочный пересказ в новом задании 2.

Задание 4 (диалог) заменили на задание 2 (беседа по прочитанному тексту). Количество вопросов для диалога увеличили с трех до пяти. Максимальный балл за выполнение нового задания 2 — пять баллов.

Время подготовки к работе с текстом увеличилось с двух до пяти минут, но общее время собеседования осталось 15–16 минут. Максимальный первичный балл за выполнение работы снизили с 20 до 17.

В задание 3 внесли уточнение, которое указывает на количество предложений: «Ваше высказывание должно занимать не более трех минут и состоять из не менее десяти предложений».

Изменения коснулись и КИМ ОГЭ по истории и обществознанию, связанных с новыми учебниками. В истории исключили одно задание повышенного уровня, сократив общее количество до 23, максимальный балл — с 37 до 35. В обществознании уменьшили количество заданий до 20, первичный балл — с 37 до 32, изменили порядок некоторых заданий.

Россиянам разрешили работать вдвое дольше

С 1 сентября работники начнут получать больше. При этом трудиться люди будут вдвое дольше. Речь идет об изменении правил сверхурочной работы.

Допустимый годовой лимит для части сотрудников увеличится вдвое: со 120 до 240 часов. При этом работодателю понадобится закрепить такую возможность в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Такое нововведение подойдет не всем. Некоторых сотрудников смогут привлекать к работе более 120 часов в год только с их письменного согласия. В эту группу войдут предпенсионеры, пенсионеры и работники с вредными условиями труда первой и второй степени, например водители автобусов, лаборанты и электросварщики. Кроме того, сверхурочная работа не должна иметь противопоказаний по медицинскому заключению.

Оплата за допчасы тоже изменится после превышения прежнего лимита. Например, первые 120 часов будут оплачивать по действующим правилам: первые два часа не менее чем в полуторном размере, последующие часы не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа каждый час сверхурочной работы должны оплачивать минимум в двойном размере.

Сохранится право сотрудника брать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты. Беременных женщин, несовершеннолетних работников и сотрудников, заключивших ученический договор, к сверхурочной работе привлекать не будут, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Для некоторых сотрудников отменят испытательный срок

Испытательный срок для женщин с детьми до трех лет должен завершиться до 1 сентября. С этого момента, согласно новому закону, работодателям запрещено устанавливать испытательный срок для таких сотрудниц. Ранее эта мера распространялась только на сотрудниц с детьми до 1,5 года.

По информации члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, если испытательный срок для женщины с ребенком до трех лет начался до 1 сентября, он должен быть завершен до этой даты. Продолжение испытательного срока после 1 сентября будет считаться нарушением закона.

Депутат подчеркнула, что выход на работу для матери связан с необходимостью совмещать заботу о ребенке с профессиональными обязанностями. Поэтому важно, чтобы работодатель не мог отказать ей в долгосрочном трудоустройстве по итогам испытательного срока без объяснения причин.

Закон направлен на поддержку материнства и создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Его разработали с целью снижения дополнительного стресса для молодых мам при трудоустройстве, даже если их ребенку уже исполнилось полтора или два года, передает ТАСС.

МРОТ может вырасти в 2027 году

В 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти до 31,6–32,7 тысячи рублей, если текущие темпы роста сохранятся. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, в 2025 году МРОТ подняли на 16,62%. В результате минимальная зарплата увеличилась с 19 242 до 22 440 рублей. В 2026 году повышение составило 20,74%. МРОТ вырос с 22 440 рублей до 27 093 рублей.

«Если МРОТ будет увеличен в 2027 году темпами из данного диапазона, то его величина составит 31 596 — 32 712 рублей», — пояснил Балынин в разговоре с ТАСС.

В России хотят создать черный список арендаторов жилья

Нередко возникают ситуации с недобросовестными арендаторами жилья в России. Именно поэтому следует создать черный список таких граждан, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Парламентарий добавил, что при этом собственникам стоит и самим заботиться о недвижимости.

Он призвал обязательно страховать квартиры и находящееся в них имущество. Также стоит официально регистрировать договор найма и платить налоги. Депутат допустил, что Минстрою не составит труда помочь добросовестным арендодателям.