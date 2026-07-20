В декабре нас ждет новый праздник: Путин уже подписал указ об этом

Владимир Путин выступил за популяризацию спорта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, праздник вводится «в целях популяризации и развития хоккея». Указ вступил в силу со дня его подписания.

Дату 22 декабря выбрал Минспорт РФ. Именно в этот день в 1946 году в СССР состоялись первые матчи первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. ЦСКА разгромил команду Свердловска со счетом 5:1.

Этот турнир положил начало истории отечественного профессионального хоккея. Первым чемпионом страны стало московское «Динамо», серебро забрал ЦДКА, бронзу — «Спартак».

Советская хоккейная сборная считалась одной из сильнейших в мире. С 1952 по 1991 год она завоевала семь золотых, одну серебряную, одну бронзовую медаль зимних Олимпийских игр и 22 раза побеждала на чемпионатах мира. Российские хоккеисты пять раз становились чемпионами мира и дважды получали золото на Олимпийских играх (в 1992-м в составе Объединенной команды республик бывшего СССР и в 2018-м в Пхёнчхане).