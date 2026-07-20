НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

зап.

 752мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на неделю
Ритуальный бизнес
Какие новостройки будут дорожать
Чествование «Локомотива»
Здесь был Пушкин
Перекоп с Карабулинкой
Пожар в театре
Бесплатная няня
Пожар в спальном районе
Страна и мир В декабре нас ждет новый праздник: Путин уже подписал указ об этом

В декабре нас ждет новый праздник: Путин уже подписал указ об этом

Рассказываем, чему он будет посвящен

245
Владимир Путин выступил за популяризацию спорта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин выступил за популяризацию спорта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин выступил за популяризацию спорта

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, праздник вводится «в целях популяризации и развития хоккея». Указ вступил в силу со дня его подписания.

Дату 22 декабря выбрал Минспорт РФ. Именно в этот день в 1946 году в СССР состоялись первые матчи первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. ЦСКА разгромил команду Свердловска со счетом 5:1.

Этот турнир положил начало истории отечественного профессионального хоккея. Первым чемпионом страны стало московское «Динамо», серебро забрал ЦДКА, бронзу — «Спартак».

Советская хоккейная сборная считалась одной из сильнейших в мире. С 1952 по 1991 год она завоевала семь золотых, одну серебряную, одну бронзовую медаль зимних Олимпийских игр и 22 раза побеждала на чемпионатах мира. Российские хоккеисты пять раз становились чемпионами мира и дважды получали золото на Олимпийских играх (в 1992-м в составе Объединенной команды республик бывшего СССР и в 2018-м в Пхёнчхане).

Еще в июле Минспорт России предложил сформировать перечень видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. По словам программного директора факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилла Яковлева, в числе приоритетных должны были оказаться традиционные массовые дисциплины, такие как футбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, плавание, а также гимнастика.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Указ Хоккей Праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
4 минуты
спасибо барин
Гость
8 минут
других серьезных проблем у нас нет
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Рекомендуем