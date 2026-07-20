В декабре нас ждет новый праздник: Путин уже подписал указ об этом

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, праздник вводится «в целях популяризации и развития хоккея». Указ вступил в силу со дня его подписания.
Дату 22 декабря выбрал Минспорт РФ. Именно в этот день в 1946 году в СССР состоялись первые матчи первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. ЦСКА разгромил команду Свердловска со счетом 5:1.
Этот турнир положил начало истории отечественного профессионального хоккея. Первым чемпионом страны стало московское «Динамо», серебро забрал ЦДКА, бронзу — «Спартак».
Советская хоккейная сборная считалась одной из сильнейших в мире. С 1952 по 1991 год она завоевала семь золотых, одну серебряную, одну бронзовую медаль зимних Олимпийских игр и 22 раза побеждала на чемпионатах мира. Российские хоккеисты пять раз становились чемпионами мира и дважды получали золото на Олимпийских играх (в 1992-м в составе Объединенной команды республик бывшего СССР и в 2018-м в Пхёнчхане).
Еще в июле Минспорт России предложил сформировать перечень видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. По словам программного директора факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилла Яковлева, в числе приоритетных должны были оказаться традиционные массовые дисциплины, такие как футбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, плавание, а также гимнастика.