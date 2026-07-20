«Все включено» за 4 тысячи рублей: как выглядят самые бюджетные отели в Турции — обзор

Отдых в хорошем отеле в Турции сейчас сильно бьет по бюджету Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отдых в Турции с каждым годом становится всё дороже, и если когда-то понежиться на песочке курортов Антальи или слетать на выходные в Стамбул мог даже студент, то сейчас поездку могут позволить себе только люди с хорошим доходом. Правда, всё еще есть гостиницы в этой стране, где можно остановиться недорого, а вот можно ли рассматривать их как варианты для отдыха — решать вам.

Бюджетный номер в челночном раю

Simge pansion в Стамбуле — это самый дешевый вариант проживания в гостинице, который нам удалось найти. На фото всё выглядит красиво, и отель действительно находится близко к главным достопримечательностям Стамбула, вот только чтобы дойти до них или хотя бы до трамвайной остановки, нужно пройти через торговые ряды, где еще с конца 90-х закупаются челноки, а очень смуглые продавцы на ломаном русском кричат: «Дэвушька, пакупай».

Для очень неприхотливых путешественников Источник: Booking

В номерах этого отеля есть телевизор, интернет, кондиционер и собственная ванная комната. Проживание стоит чуть меньше 1300 рублей в сутки на двоих. До Голубой мечети и Айя-Софии — чуть более 2 километров пешком.

Бюджетный номер в Анкаре

Чуть дороже, за 1450 рублей, можно найти ночлег в столице Турции. Это бюджетный двухместный номер с одной кроватью. Он находится не в центре Анкары и довольно далеко до основных достопримечательностей — мавзолея Ататюрка и старой крепости.

Судя по фото, номер очень тесный Источник: Booking

Обстановка в номерах очень минималистичная, есть телевизор, вайфай, санузел. Рейтинг у отеля очень низкий — всего 2,2 из 10.

Отель в Стамбуле без оценок

Чуть более чем за 1600 рублей в сутки можно забронировать апарт-отель в районе Кумкапы недалеко от обители челноков и в пешей доступности от не всегда честных рыбных ресторанов. Впрочем, до основных стамбульских достопримечательностей тут тоже близко — чуть меньше пары километров.

Номер чистый, но очень тесный Источник: Booking Санузел очень минималистичный Источник: Booking

Опции в номерах минимальные — телевизор, вайфай и санузел. Зато на ресепшен есть сотрудники, которые говорят на русском, а еще отель не требует предоплату — рассчитаться можно на месте и даже наличными.

Бюджетный номер в центре Стамбула

Если повысить бюджет на проживание почти до 2000 рублей в сутки, можно снять отель практически в самом центре Стамбула — в шаговой доступности от площади Таксим и пешеходной улицы Истикляль.

Просторным такой номер не назовешь Источник: Booking

В номере есть электрочайник, сейф, телевизор, вайфай и минимальный набор мебели. И в целом всё выглядит неплохо, но сам отель расположен не в самой чистой и благоустроенной части Стамбула, а скорее в его гетто. Хоть и близко к центру.

Пансионат в долине роз

Чуть больше 2000 рублей стоит ночь в отеле Öz Family Konaklama Tesisi в городе Ыспарта — родине лаванды и роз. Именно в этом месте в Турции делают знаменитую на весь мир розовую воду.

Интерьер, застрявший в нулевых годах Источник: Booking

В каждом номере есть телевизор, фен, кофемашина, холодильник, подобие кухни и собственная ванная комната. Вот только путешественники оценили этот отель невысоко — всего 4,1 из максимально возможных 10 баллов.

Апарт-отель близ Каппадокии

Относительно бюджетно можно провести отпуск в центральной Турции, например в местечке Ортахисар недалеко от знаменитой Каппадокии. Любители древностей и полетов на воздушных шарах его точно оценят, ведь до музея под открытым небом Гёреме всего 2,5 километра, до крепости Ючхисар и долины голубей — 5 км, а до места, откуда стартуют воздушные шары, — чуть меньше 7 км.

Номера вполне комфортные и уютные — чуть выше 2000 рублей за ночь на двоих Источник: Booking

Самый бюджетный вариант размещения здесь — Gümüş Hotel с хорошим рейтингом, 8,5 из 10. В номере за две тысячи есть большая двуспальная кровать, собственный санузел, терраса, телевизор, сейф и бесплатный интернет. К тому же проживание можно оплатить на месте, при заселении.

Отель в Каппадокии

Впрочем, в самой Каппадокии недалеко от места старта воздушных шаров, тоже можно снять отель — примерно за те же деньги, что и предыдущий вариант. Он выглядит аутентично и стилизован под древние поселения. Вот только оценка у этой гостиницы совсем печальная — всего 2 балла.

Кровать довольно низкая Источник: Booking Номер стилизован под старину Источник: Booking

С другой стороны, хорошее расположение, номера просторные — 40 квадратов, есть терраса, мини-бар, отдельный санузел, интернет. За отдельную плату можно заказать завтрак.

Рядом с «Далеким городом»

Восток Турции не особо популярен у российских туристов, привыкших к анталийскому «всё включено» и солнечным пляжам. Здесь, в Шанлыурфе, не так далеко от места съемок сериала «Далекий город» и вблизи от границы с Сирией, мы тоже нашли отель, который попал в топ самых бюджетных в стране.

Выглядит достойно Источник: Booking

Двухместный номер с одной кроватью в отеле Hızmalı обойдется почти в 2300 рублей, в эту стоимость включен завтрак. Есть санузел, терраса, телевизор, интернет. Он находится в аутентичном здании в самом центре города. Рейтинг у отеля тоже высокий — 8,3. Любопытно, что сотрудники ресепшена говорят и на русском.

Апартаменты в центре Антальи

За 2800 в сутки есть возможность пожить в самом центре Антальи — на территории старинной и реконструированной крепости Калеичи. Достопримечательностей там хоть отбавляй, шопинг тоже в пешей доступности, а вот до ближайшего пляжа — платного — придется добираться минимум 10 минут и спускаться по крутым ступенькам.

Похоже, ремонт здесь не делали очень давно Источник: Booking Санузел выглядит так себе Источник: Booking

Двухместный номер в небольшом Camel Hotel & Apart стоит почти 3000 рублей в сутки, завтрак не включен. Удобства стандартные — небольшой санузел, телевизор, кондиционер, интернет. Кстати, вопреки расхожему мнению, что в Анталье все говорят на русском, сотрудники на ресепшене здесь знают только немецкий, английский и турецкий.

«Всё включено» на минималках

4222 рубля — ровно столько стоят сутки проживания по системе «всё включено» на побережье Средиземного моря. Это самый дешевый 3-звездочный отель, который только есть в Турции. Он находится в Аланье, в Конаклы — в спальном районе недалеко от государственной больницы и большой мечети, а еще в значительном удалении от моря. Чтобы попасть на пляж, нужно идти минут 20 и перейти оживленную проезжую часть.

Номера старые и очень скромные Источник: Booking