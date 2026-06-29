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Страна и мир Номер отключат и продадут: эксперт назвала причины блокировки сим-карт

Номер отключат и продадут: эксперт назвала причины блокировки сим-карт

Внезапно потерять доступ к связи может каждый

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Если телефонный номер долго бездействует, оператор вправе выставить его на продажу | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЕсли телефонный номер долго бездействует, оператор вправе выставить его на продажу | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если телефонный номер долго бездействует, оператор вправе выставить его на продажу

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Оператор может заблокировать сим-карту абоненту в нескольких случаях. Спустя время телефонный номер окажется у другого человека, а предыдущий владелец рискует потерять доступ к банковским приложениям и «Госуслугам».

Телеком-компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если по сим-карте нет активности и оплаты в течение нескольких месяцев. Однако перед этим ее владельцу должны направить письменное уведомление, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

У разных компаний срок варьируется от 90 дней до полугода. Леонова напомнила, что после отключения номер поступает в свободную продажу, запрета на это у операторов нет.

Есть и другие причины, по которым номер могут отключить. С ноября 2025 года в России действует ограничение на количество сим-карт: не более 20 для россиян и не более 10 для иностранцев. Если лимит превышен, оператор вправе заблокировать «лишние» номера. Кроме того, с сентября 2025 года при наличии ареста на счету оператор должен приостановить операции по возврату аванса.

Если заблокированный номер был привязан к банку или «Госуслугам», сначала стоит попробовать восстановить его у оператора. Если с момента блокировки прошло меньше шести месяцев и номер еще не продан, сделать это получится. После этого придется заново обновить привязки в сервисах.

Если восстановить сим-карту уже нельзя, нужно идти в банк и менять номер, привязанный к карте. Для «Госуслуг» потребуется обратиться в МФЦ.

В России могут ужесточить правила оборота M2M-сим-карт и eSIM. Такие меры обсуждаются в правительстве в рамках борьбы с мошенничеством и спамом. Они могут войти в третий пакет антифрод-поправок.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Симка Номер Телефон Блокировка cим-карт
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