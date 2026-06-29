Номер отключат и продадут: эксперт назвала причины блокировки сим-карт

Оператор может заблокировать сим-карту абоненту в нескольких случаях. Спустя время телефонный номер окажется у другого человека, а предыдущий владелец рискует потерять доступ к банковским приложениям и «Госуслугам».
Телеком-компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если по сим-карте нет активности и оплаты в течение нескольких месяцев. Однако перед этим ее владельцу должны направить письменное уведомление, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
У разных компаний срок варьируется от 90 дней до полугода. Леонова напомнила, что после отключения номер поступает в свободную продажу, запрета на это у операторов нет.
Есть и другие причины, по которым номер могут отключить. С ноября 2025 года в России действует ограничение на количество сим-карт: не более 20 для россиян и не более 10 для иностранцев. Если лимит превышен, оператор вправе заблокировать «лишние» номера. Кроме того, с сентября 2025 года при наличии ареста на счету оператор должен приостановить операции по возврату аванса.
Если заблокированный номер был привязан к банку или «Госуслугам», сначала стоит попробовать восстановить его у оператора. Если с момента блокировки прошло меньше шести месяцев и номер еще не продан, сделать это получится. После этого придется заново обновить привязки в сервисах.
Если восстановить сим-карту уже нельзя, нужно идти в банк и менять номер, привязанный к карте. Для «Госуслуг» потребуется обратиться в МФЦ.
В России могут ужесточить правила оборота M2M-сим-карт и eSIM. Такие меры обсуждаются в правительстве в рамках борьбы с мошенничеством и спамом. Они могут войти в третий пакет антифрод-поправок.