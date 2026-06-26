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Страна и мир Штрафы в 700 тысяч и ограничения банковских карт: Путин подписал новые законы

Штрафы в 700 тысяч и ограничения банковских карт: Путин подписал новые законы

Рассказываем о нововведениях

Новые правила появятся в разных сферах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНовые правила появятся в разных сферах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новые правила появятся в разных сферах

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 июня, подписал несколько законов. Так, в стране появятся дополнительные меры для борьбы с мошенниками, изменятся правила продажи вейпов и табачной продукции, начнут действовать новые штрафы. Подробнее об всех изменениях рассказываем в материале.

Новые штрафы и госпошлины

В России начнут штрафовать сайты за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Согласно закону, административные штрафы будут достигать 700 тысяч рублей. Россияне должны регистрироваться на порталах с помощью своего номера телефона, Госуслуг, биометрической системы или других сервисов, которыми владеют граждане РФ или российские юридические лица.

Если сайты нарушают эти требования и разрешают авторизацию через иностранную электронную почту, то им грозят штрафы:

  • от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для граждан;

  • от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;

  • от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Кроме того, Путин подписал еще несколько законов, по которым вводятся штрафы:

  • до 500 тысяч рублей для перекупщиков за незаконную продажу железнодорожных билетов на поезда дальнего следования;

  • от 15 тысяч до 30 тысяч рублей за неразмещение информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений на официальном сайте должностных лиц.

Также в России кратно увеличивают госпошлины в миграционной сфере — за прием и выход из гражданства, выдачу вида на жительство, на визы для въезда и выезда из РФ.

Законы против мошенников

Путин подписал закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Всего в него входит 20 норм. Документ предусматривает возможность установления самозапрета на международные звонки, который можно будет снять только в МФЦ. Также закон ограничивает до 20 максимальное число банковских карт у одного гражданина, а банки получат право блокировать подозрительные платежи. Другие изменения:

  • на «Госуслугах» появится «тревожная кнопка» для оперативного сообщения о случаях кибермошенничества;

  • появится единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств;

  • родители смогут уведомлять оператора связи о передаче SIM-карты ребенку;

  • россиянам запретят расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента получения SIM-карты.

Запрет на продажу вейпов и торговлю табаком без лицензии

Регионы разрешат устанавливать на своей территории запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Это следует из закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который подписал Путин.

Документ устанавливает, что лицензированию подлежат: закупка, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также никотинового сырья, розничная продажа и развозная торговля такой продукцией. Выдачей и аннулированием лицензий займется Росалкогольтабакконтроль.

Кроме того, президент подписал еще два закона, по которым вводятся госпошлина за выдачу лицензии на торговлю табаком и уголовная ответственность за отсутствие этой лицензии.

Другие подписанные законы

Владимир Путин принял еще несколько нововведений:

  • для водителей заработает механизм об объединении административных дел при ДТП с пострадавшими;

  • права водителей с категориями B, C и D расширяют на управление багги и вездеходами;

  • ресурсоснабжающие организации смогут отключать воду не только при аварии, но и при угрозе ее возникновения в централизованных системах водоснабжения;

  • в многоквартирных домах и общественных зданиях разрешат устанавливать солнечные батареи;

  • вводится запрет депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ;

  • в РФ усилят контроль за ввозимыми подкарантинными растениями;

  • отменяются штрафы за неподачу «нулевых» деклараций.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Закон Вейп Сайт Документ Мошенничество
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Его Превосходительство сказал что нужно поставить памятник Меньшикову кхе кхе любимцу Петра кхе и это не шутка, не зря платим налоги всё больше и больше кхе
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Гость
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