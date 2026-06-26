Роскомнадзор попросили замедлить онлайн-игры так же, как Telegram: новости 26 июня

Замедление игр нужно для безопасности, считают в правительстве Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июня.

Загадочно пропавших в тайге Усольцевых могут признать погибшими

Семью Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге девять месяцев назад, могут официально признать умершей. Такое мнение высказал адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.

Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Юрист пояснил, что из‑за сложных условий (непростого рельефа, рисков и резко ухудшившейся погоды) у близких уже есть право обратиться в суд с требованием объявить пропавших умершими. Днем смерти при этом могут признать дату предполагаемой гибели.

Как правило, человека признают умершим спустя пять лет после исчезновения. Но в случае с Усольцевыми срок сокращен до шести месяцев: есть основания считать, что семья погибла в результате несчастного случая.

Пользоваться зарубежными сервисами станет намного труднее

Доступ к иностранным сервисам в России может стать дороже и медленнее. Об этом предупредил Илья Гуденко, руководитель направления развития телеком‑бизнеса «Транстелекома».

По его словам, в телеком‑сетях прослеживается сезонность: с марта по июль трафик снижается, а потом растет и достигает пика к декабрю–январю. В этом году тренд сохраняется — после марта объемы падали, но к концу лета ситуация может измениться. Уже в августе–сентябре пользователи могут столкнуться с трудностями при работе с зарубежными приложениями: рост трафика рискует превысить возможности провайдеров.

Проблема усугубляется тем, что расширение каналов связи сейчас ограничено, так как операторам нужно проходить согласительные процедуры. В результате провайдеры могут поднять цены на зарубежный трафик либо предложить клиентам раздельные тарифы: одни — для доступа к российским ресурсам, другие — с подключением к иностранным сервисам. Крупные операторы, вероятно, запустят дифференцированные пакеты, это поможет распределить нагрузку и поддержать стабильность сети.

Мысли людей можно будет читать

Илон Маск заявил, что в этом году может состояться первая попытка реализовать телепатию — в рамках проекта Neuralink. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

«Вероятно, первая попытка реализации этой возможности в рамках проекта Neuralink состоится уже в этом году», — написал Маск.

По словам его коллеги и старшего инженера‑программиста по ИИ и компьютерному зрению в Tesla Юнь‑Та Ца, главная проблема человеческого общения — ограниченная «пропускная способность» мозга. Следующий шаг эволюции — прямая связь между людьми без долгих преобразований мыслей в слова или текст.

Предполагается, что люди смогут общаться с помощью нейроинтерфейса — устройства, которое связывает мозг с компьютером. Такой чип под названием Telepathy впервые вживили человеку в 2024 году.

Как сэкономить на каско

Сэкономить на каско вполне реально, если правильно выбрать условия страхования. О нескольких способах снизить стоимость полиса рассказал директор направления «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев в беседе с агентством «Прайм».

Вот основные варианты:

Добавить франшизу. Часть расходов при аварии владелец берет на себя. Чем выше франшиза, тем больше скидка — экономия достигает 20–40%. Выбрать защиту только от крупных рисков. Полис покрывает лишь угон и полное уничтожение машины. Стоит на 60–90% дешевле обычного. Ограничить пробег. Если за год проезжать не больше 5–15 тысяч километров, цена полиса снижается на 15–20%. Согласиться на ремонт в мультисервисных СТО. Такие станции обходятся дешевле официальных дилеров. Экономия — еще 15–20%. Использовать восстановленные детали. Кузовные элементы после восстановления не уступают новым. Экономия — до 40%. Оформить мини-каско. Полис покрывает только отдельные риски, например, ДТП по вине другого водителя. Стоимость — от 1,5 до 15 тысяч рублей в год.

Кто самый востребованный сотрудник

Люди в возрасте 40–45 лет оказались самой производительной и востребованной группой на российском рынке труда. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — сказал Котяков.

Инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин и сотрудники сельского хозяйства оказались самыми востребованными на российском рынке труда. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской ярмарки трудоустройства.

По ее словам, почти каждая пятая вакансия приходится на обрабатывающую промышленность — там нужны квалифицированные рабочие, инженеры и операторы машин. На втором месте по числу вакансий — сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика и ЖКХ.

В третий блок вошли социальные отрасли: здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Меньше всего вакансий, по словам Голиковой, в торговле, сфере услуг и индустрии гостеприимства.

В правительстве высказались о дефиците топлива

Российский рынок обеспечен топливом в достаточном объеме, но для его стабилизации потребуется перестройка логистики. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, отвечая на вопрос о возможном увеличении предложения.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак.

По его словам, сейчас идет перестройка логистических связей с учетом потребностей регионов. Это займет некоторое время.

Произошел сильный ажиотаж, который искусственно поднял спрос на 20–30%. Власти рассматривают возможность введения временного запрета на экспорт дизельного топлива, хотя запасы дизеля в стране сейчас в избытке. Эта мера нужна лишь для увеличения предложения внутри страны, уточнил Новак в беседе с ТАСС.

Бастрыкин призвал отправлять детей в колонии с 12 лет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет», — цитирует Бастрыкина корреспондент РБК.

Он пояснил, что нынешние подростки взрослеют быстрее, и уже в 12–13 лет способны совершать серьезные преступления. При этом из‑за действующего возрастного порога они остаются вне рамок уголовной ответственности и фактически избегают наказания. В качестве примера Бастрыкин привел Англию, где уголовная ответственность наступает с 10 лет. При этом такую идею в России не поддержали, заявил глава Следственного комитета.

Кроме того, Бастрыкин высказался за то, чтобы привлекать родителей к уголовной ответственности за плохое воспитание детей.

«Я согласен, всё начинается с семьи… Пускай отвечают по полной программе родители», — заявил глава СК.

Умер экс-министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. О произошедшем сообщили в Единой Лиге ВТБ.

Путин лично выразил соболезнования семье Иванова Источник: Единая Лига ВТБ / Telegram

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединивших ведущие клубы и давших новый импульс развитию игры», — сообщили в компании.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — заявил Песков.

Экстремальная жара ударила по Франции

Экстремальная жара во Франции привела к гибели по меньшей мере 55 человек только в Париже за минувшие сутки. Это примерно в шесть раз больше обычного. Медицинские службы столицы работают на пределе.

61 департамент Франции остается в красной зоне жары, еще 25 — в оранжевой. Сегодня в Париже температура воздуха колеблется от +23 до +37 градусов. Скорая помощь столицы зафиксировала 55 смертей за 24 часа при обычных показателях менее десяти. Из них 25 случаев связаны с остановкой сердца, пишет BFMTV.com. Врачи называют ситуацию беспрецедентной. Один из медиков заявил, что за 20 лет работы никогда не видел такого количества запросов на оформление свидетельств о смерти.

Парижские больницы переполнены. По данным медицинских служб, число пациентов с тепловыми ударами в приемных покоях резко выросло, а количество звонков в скорую превышает обычные показатели на 50%. Руководство клиник не исключает введения плана бедствия до конца недели.

Страдают и животные. В регионе Пеи-де-ла-Луар утилизировали около 1,5 тысячи тонн туш птицы, задохнувшейся от жары. В Вандее фермеры захоронили уже 200 тонн.

Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина

В Пекине легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun (башня CITIC). Это самое высокое здание китайской столицы. По данным The Sun, инцидент произошел в центральном деловом районе. После удара в боковой стене осталась зияющая дыра, выбило несколько окон 528-метровой башни.

Источник: Sea / X

Эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле здания, на место прибыли машины экстренных служб. Воздушное судно полностью разрушилось, его обломки разлетелись у первого этажа и на дороге, над местом крушения поднимался густой дым.

Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. The New York Times сообщает, что после удара с места происшествия на скорой помощи увезли женщину с травмой головы. Спасательные службы работают, уточняются обстоятельства случившегося.

В России работают над переходом к реестровой модели ЗАГС

Минюст России готовит переход на реестровую модель работы ЗАГС. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко рассказал ТАСС на XIV Петербургском международном юридическом форуме.

Ведомство вместе с Минфином, ФНС и другими органами власти разрабатывает изменения для федерального закона «Об актах гражданского состояния». Суть нововведений в смене подхода к работе с данными из Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС. Суть изменений в том, что вместо бумажных свидетельств будут использоваться реквизиты актовых записей, а все документы переведут в электронный формат.

Выписку из ЕГР ЗАГС станут выдавать через «Госуслуги», а при желании — в бумажном виде по специальной форме, утвержденной Минюстом. При этом свидетельство о рождении для детей до 14 лет по‑прежнему будут выдавать в бумажном виде в обязательном порядке.

Онлайн-игры хотят замедлять

Депутат Госдумы Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, предложила применять практику замедления интернет‑сервисов к онлайн‑играм. Инициативу она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если РКН и Минцифры справляются с тем, чтобы замедлять Telegram, то почему тогда не отрегулировать и время ребенка внутри игр? — заявила депутат. — Направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту наших детей от этого виртуального пространства, от социальных сетей».

Останина также выразила недовольство работой профильных ведомств в сфере защиты несовершеннолетних. По ее словам, «ни Минцифры, ни РКН не справляются сегодня с теми задачами, которые ставит общество».