Новая угроза на Юге России: дачники рискуют остаться без урожая из-за нашествия насекомых. Новости 24 июня

Дачники беспокоятся из-за возможного уничтожения посевов и отсутствия урожая (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июня.

В школах станет меньше контрольных

В школах уменьшили учебную нагрузку для учащихся. С начала следующего учебного года количество контрольных работ сократится. О новых изменениях сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, теперь не превышает 10% от общего учебного времени. Эти меры направлены на устранение дублирующих и избыточных проверок, заявил Кравцов в интервью РИА Новости.

Также было отмечено, что школьная программа была синхронизирована с экзаменами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на них проверяют только те знания, которые действительно изучаются в школе, включая формулировки заданий.

Школьники начнут сдавать новый предмет на ЕГЭ

В стране планируют ввести новый предмет для сдачи ЕГЭ. Это касается еще одного иностранного языка, как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — уточнили в ведомстве.

Арабский язык в школах начнут изучать с 1 сентября 2026 года.

«Уже три года мы проводим олимпиаду по арабскому языку, и утверждена программа его изучения в российских школах, которая вступит в силу с 1 сентября нового учебного года», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Рособрнадзоре отметили, что учебники и материалы для изучения арабского языка в средних школах создадут к 2030 году.

Вузы переходят на новую систему высшего образования

Российские университеты переходят на новую систему высшего образования. Этот процесс займет три года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он добавил, что с 2027 года начнется постепенный переход по некоторым группам специальностей.

«Главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы это было понятно и работодателям, и тем, кто поступает… Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. По отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить. И крайний у нас срок — это 2030 год», — отметил Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пилотный проект по замене Болонской системы на новую модель высшего образования, который охватывает шесть вузов, стартовал еще в 2023 году. 22 января 2026 года президент Путин продлил и расширил этот проект до 2030 года, включив в него еще 17 учебных заведений. Какие изменения ждут абитуриентов, сколько лет будут учиться студенты и какие вузы перейдут на новую модель, рассказали здесь.

Как сэкономить на коммуналке летом

Шанс сократить расходы на коммуналку есть летом. Об этом рассказал Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ.

«Лето, на мой взгляд, подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Причем сделать это вполне реально, если знать несколько простых моментов», — говорит эксперт.

Прежде всего, сокращаются траты на отопление. В регионах, где плата взимается только за месяцы, когда батареи действительно греют, в летних квитанциях эта графа должна отсутствовать. Если она все же появилась, необходимо уточнить информацию у управляющей компании.

Кроме того, можно сэкономить на электроэнергии. Если у вас установлен счетчик, который учитывает тарифы по зонам суток, ночной период с 23:00 до 07:00 будет стоить значительно дешевле — иногда в три раза. Поэтому стирку и запуск посудомоечной машины лучше планировать на это время.

Если в квартире есть кондиционер, Бондарь рекомендует устанавливать температуру на уровне 24–26 градусов и регулярно чистить фильтры. Это поможет устройству потреблять меньше энергии. Также управляющие компании обязаны применять меры для энергосбережения в домах, включая установку светодиодных светильников и датчиков движения в подъездах.

Важно следить за показаниями счетчиков воды. С 2026 года результаты проверок будут вноситься в государственную систему «Аршин». Если этих данных не будет, ваши показания могут быть признаны недостоверными, и вам начнут начислять платежи по средним нормативам, которые часто оказываются выше.

С 1 июля изменится порядок перерасчета платы за временное отсутствие горячей воды. Теперь управляющие и ресурсоснабжающие компании будут обязаны сами фиксировать перерывы в подаче услуги и автоматически уменьшать сумму в квитанции без заявлений от жильцов.

Ипотеку на 30 лет больше не оформят

Срок действия, на который можно будет взять семейную ипотеку, снизят до 15 лет. Также введут различные ставки, которые будут зависеть от количества детей в семье. Новые меры вступят в силу уже с 1 июля.

Нововведение о сокращении сроков семейной ипотеки предусмотрено проектом правил компенсации банкам недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми. Сейчас такая ипотека предоставляется под 6% годовых, в то время как рыночные ставки на жильё значительно выше.

Эту разницу компенсирует государство по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%», что при текущем уровне показателя ставки составляет около 17,75% годовых. Из этой суммы заёмщик платит 6%.

По новым правилам компенсация банкам будет предоставляться только в течение первых 15 лет после заключения договора семейной ипотеки. После этого государство прекратит субсидирование, и банки будут обязаны перевести заёмщиков на рыночные ставки.

Для кредитов на новостройки ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», для ИЖС — «ключевая ставка плюс 2,5%».

Кроме того, при выдаче кредита банки будут учитывать и количество детей в семье. Это будет действовать и на протяжении всего срока действия договора. Для подтверждения этого заёмщик должен предоставить свидетельства о рождении, усыновлении или решении суда. Эти данные можно будет получить в электронном виде через систему государственных цифровых сервисов с согласия клиента.

При рождении второго и последующих детей, а также усыновлённых или удочерённых, ставка по кредиту будет пересчитываться с даты, следующей за очередным платежом. Чем больше детей в семье, тем ниже будет ставка по семейной ипотеке.

Например, в Москве базовая шкала ставок составит 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут ниже на 2 процентных пункта и варьироваться в диапазоне от 2 до 10%.

Сожительство назвали угрозой нацбезопасности и призвали ввести штрафы

Заместитель главы Минюста Вадим Баланин считает, что сожительство без официальной регистрации брака представляет угрозу национальной безопасности. Его заявление вызвало обсуждение в Госдуме, где подняли вопрос о введении штрафов для таких пар.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — заявил Баланин.

По его словам, рост числа незарегистрированных союзов при сохранении уровня разводов указывает на серьёзные проблемы в демографической сфере и может ослабить основы государственности. Он подчеркнул, что необходимо противодействовать разрушению традиционных семейных ценностей.

Однако в Госдуме эти предложения раскритиковали. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что штрафы за сожительство без брака не планируются.

«Ни о каких запретах на сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая во время обсуждения этой проблемы на ПМЮФ (Петербургском международном юридическом форуме).

По её словам, для формирования правильных семейных взаимоотношений в школьную программу был введён курс «Семьеведение», а также реализуются различные меры поддержки семей.

«Поэтому мы ценность и значимость брака повышаем не запретами, а вот такой поддержкой. Мы всячески будем работать с ориентирами нашей молодежи», — подытожила парламентарий .

Единая база краснокнижных животных и растений появится в России

В стране создадут электронную версию Красной книги, которая объединит все существовавшие издания с советских времен. Об этом рассказал директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Планируем создать электронную версию Красной книги России, где (необходимо — ред.) собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам», — отметил он.

По словам эколога, на новом ресурсе появится информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.

В России есть одна федеральная Красная книга РФ, которая включает тома про животных и растения. Еще существуют аналогичные региональные издания со списком видов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на конкретных территориях.

Смерчи угрожают трем регионам страны

В ближайшие дни возможны смерчи на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом предупредил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.

«В ближайшие же дни риск возникновения смерчей сохраняется в регионах Зауралья — сегодня это восток Свердловской области, Тюменская область и ХМАО», — сообщил Шихов в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, в конце недели возможны осадки в Зауралье, если с юга подойдет следующий циклон.

Саранча обрушилась на несколько регионов

Полчища саранчи атаковали Калмыкию и Ростовскую область, охватив 343 тысячи гектаров земли. Режим повышенной готовности объявили в шести районах Калмыкии, а в Ростовской области насекомые заполнили города и деревни, угрожая уничтожением посевов, сообщает Telegram-канал Shot.

Власти Калмыкии активно занимаются уничтожением личинок саранчи с помощью авиации. Земля покрыта насекомыми, они взмывают в небо огромным роем.

Также ситуация накалена и в Ростовской области. Там жители жалуются, что насекомые заполонили дороги, дома и дачи в городах и селах. Среди них Гуково, Красный Сулин, Зверев, Белая Калитва, а также на хутор Красный Луч.

Местные буквально передвигаются по саранче. В Белокалитвинском районе инфестация зафиксирована на площади одного гектара, где вскоре начнутся мероприятия по обработке.

Источник: 360.ru / Telegram

Жители Черноземельского района отмечают, что в самом населенном пункте саранчи не так много — основная масса сосредоточена в степи. При этом насекомые не трогают высохшую растительность, передает телеканал 360.

Источник: 360.ru / Telegram