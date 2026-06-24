«Вы подписали контракт года». Как 19-летний спортсмен из Африки поехал в Россию играть в футбол, а оказался на СВО

После окончания контракта Стевис приехал в Екатеринбург Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В 2025 году 19-летнему футболисту из Камеруна Mевунгу Мбе Стевису Астриду предложили попробовать свои силы в России. Человек, который представился посредником спортивного клуба, дал подписать ему, его брату и их другу какие-то бумаги на русском языке (якобы будущие договоры), купил билеты до Москвы, а из столичного аэропорта его вместо футбольной академии отвезли в военкомат.

Так африканец попал на СВО. В мае у него закончился контракт, вернулся он в звании младшего сержанта. Мы встретились со Стевисом в екатеринбургском поселке Кольцово, сейчас он тренируется с подростками из местной футбольной команды «Дети улицы». Все зовут его Максимка — это его фронтовой позывной. Спортсмен рассказал свою историю Е1.RU.

Cейчас Стевис тренируется в Кольцово с местными подростками Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С тем самым человеком (якобы спортивным менеджером) Стевис познакомился, когда его команда прошла в финал городского чемпионата. Парень жил в камерунской столице Яунде, занимался футболом с раннего детства, на тот момент играл защитником за резервный состав клуба «Канон Яунде»

Стевис с раннего детства занимался футболом Источник: предоставлено Стевисом Астридом

Тот человек по имени Унано был камерунцем, он представился посредником футбольной академии «Урал». Он предложил помочь с просмотром, а потом, если всё пройдет хорошо, заключить контракт с клубом. Сказал, что оформление документов и покупку билетов возьмет на себя.

У себя на родине футболист играл за резервную команду столичного клуба «Канон Яунде» Источник: предоставлено Стевисом Астридом

Стевису, его другу и брату (тоже футболистам) дали подписать какие-то документы, на русском — якобы контракт на просмотр. Перевода на французский в бумагах не было. Через неделю трое камерунцев уже были в Москве.

В аэропорту футболистов встретил мужчина, представился Александром. Его фамилии Стевис не знает, да и не спрашивал. Они как-то объяснились через переводчика, пообщались о спорте.

карточка игрока Источник: предоставлено Стевисом Астридом

— Александр объяснил, что тот человек из Камеруна солгал нам, — объясняет Максимка-Стевис. — Сказал: вы подписали контракт года (видимо, годовой контракт. — Прим. ред.). Но это совсем не тот [футбольный] контракт — это военный контракт. Еще сказал, что там, куда они отправятся, нет проблем с зарплатой: «Послужишь, там ничего страшного, а после вернешься и будешь играть в футбол».

Два дня африканцы провели в аэропорту. Потом их отвезли в Ярославль, в «офис военных», так Стевис описал военкомат.

Футбол Стевис любит больше всего на свете Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В военкомате, со слов камерунца, они тоже пытались сказать, что приехали играть в футбол. Им ответили: «После того как кончится контракт, вернетесь и будете играть в той команде, где захотите». Стевис говорит, что никто их не принуждал, не заставлял, да они и не спорили. Русского языка они тогда совсем не знали, а денег на обратные билеты не было.

Уточним, что по российским законам иностранные граждане могут заключить контракт для отправки в зону специальной военной операции в рядах Вооруженных сил. Для этого житель другой страны должен находиться на территории России на законном основании.

Африканский футболист исполняет гимн России Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Так Стевис, его друг и брат попали в зону боевых действий. Парню придумали позывной «Максимка». Видимо, кто-то вспомнил старый советский фильм, снятый по мотивам «Морских рассказов» Константина Станюковича, про чернокожего мальчика, которого спасли и приютили на корабле русские моряки.

«Максимку» в первый день приютили в детском досуговом центре поселка Кольцово Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Про свои боевые задачи Максимка говорит вот что:

— Штурмовик, миномет.

О своих сослуживцах и командире вспоминает очень тепло. Говорит, и командир, и боевые товарищи относились к нему хорошо, помогали. Выручало, что были бойцы, которые хорошо говорили по-английски. Командир учил его русскому языку, а сам он выучил гимн России.

Когда закончился контракт, никаких разговоров насчет его продления не было. По закону иностранцы могут заключать контракт только один раз.

— Командир сказал: «Всё, [возвращайся] домой, играй в футбол».

С фронта Максимка вернулся один. Его брат попал в плен (в распоряжении редакции есть видео оттуда), а друга убили при штурме. Сам Стевис был три раза ранен, но повезло, что легко.

Сейчас Стевису 20 лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Домой в Камерун Стевис не поехал, буквально поняв слова «вернешься и будешь играть в футбол, где захочешь». Он же ехал когда-то на просмотр в академию «Урала» — значит, туда ему и надо.

Так 6 июня парень оказался в Екатеринбурге, но вместо футбола опять столкнулся непонятно с кем, чуть не попал в рабочий дом. На улице с ним познакомился какой-то мужчина, общались через переводчик. Ему предложили снять жилье за 18 тысяч. На деле это оказалось койко-место в какой-то квартире, где кроме него жили еще «иностранцы» — судя по всему, мигранты из Средней Азии. Паспорт у Стевиса забрали. К счастью, он предусмотрительно перевел все выплаты своей маме. По договоренности, она высылает сыну небольшие суммы, какие он попросит.

Стевису-Максиму повезло попасть к хорошим, надежным людям. Несколько дней назад, гуляя по Екатеринбургу, он увидел под российским флагом вывеску про помощь участникам СВО. Социальный центр поддержки ветеранов находится в самом центре города — это теперь часть легендарного павильона «Цветы от Аллы».

Через онлайн-переводчик африканец выяснил, что это такое, зашел, рассказал свою историю. Там у него проверили все военные документы, удостоверились, что он действительно участник СВО. Потом двое ветеранов поехали и забрали документы Стевиса у рекрутера рабочего дома. Тот спорить с бойцами не стал, всё вернул без проблем и уверял, что просто хотел помочь парню.

«Максимку» в первый день приютили в детском досуговом центре Кольцово, где занимаются ребята из общественной организации «Дети улицы».

— А утром у нас как раз был матч, ежегодный Кубок друзей, там играют и выпускники детcкого дома из Истока, и наши подростки, и сборные Узбекистана, Таджикистана, и африканские студенты из Сенегала, Камеруна — земляки Максимки, — рассказывает общественник, руководитель АНО «Дети улицы» Сергей Шунеев. — Он сыграл за нашу команду. Потом Анатолий Лушников (бизнесмен, владелец павильона «Цветы от Аллы», содержит досуговый центр для кольцовских детей. — Прим. ред.) устроил его в хороший хостел.

Теперь Стевис каждый день приезжает на тренировки в Кольцово, занимается с местными подростками.

— Наши ветераны из центра поддержки помогают ему с документами, а мы хотим осуществить его мечту — попасть на просмотр в академию «Урала». Он говорит: «Дайте мне хоть один шанс, хоть один день потренироваться с „Уралом“ с любым составом, показать себя, услышать все замечания». Даже если его уровень не дотягивает до нашей команды (тем более перерыв в тренировках был таким большим), в любом случае у нас много коммерческих, любительских команд, за которые он мог бы играть. Как бы там ни было, он выполнял государственные задачи, и теперь надо помочь ему осуществить мечту, раз он так хочет играть в России, — объясняет Сергей Шунеев.

Редакция E1.RU направила аппарату уполномоченного по правам человека Свердловской области видео, которое передал нам Стевис, с просьбой посодействовать освобождению его брата из украинского плена.