Берег чернеет на курортах Краснодарского края, а море окрасилось в зеленый цвет: что там происходит — кадры

В камке застревает мусор Источник: Маковозовы / Telegram

На курорте Краснодарского края берег снова стал грязным, а море позеленело. Вместе с этим в воде появился неприятный запах.

Это случилось на пляже в Джемете. По информации местного блогера Андрея Маковозова, берег покрылся камкой. На пляже появился неприятный запах, но если пройти несколько метров, вода будет чистой.

Камка не является вредным растением, но цветение сопровождается неприятным запахом сероводорода. Водоросли прекращают расти только с наступлением холодов, когда температура воды падает ниже +15…+17 °С.

В некоторых местах «острова» камки достигают около 20 метров. Однако туристы всё равно купаются, некоторые даже в гидрокостюмах.

«Посмотрите, какая здесь неоднозначная картина. Что мы видим? Острова камки, которая уже начала пахнуть и вонять. С одной стороны даже начала чернеть. Но с другой стороны 5 метров проходим, и дальше вода просто как слеза. Кристально чистая и прозрачная», — рассказал блогер в своем Telegram-канале.

Обстановка на берегу Источник: Маковозовы / Telegram

Он отметил, что такое явление считается естественным процессом, хоть и не совсем приятным для жителей и туристов. Кроме того, на берегу нет мазута.