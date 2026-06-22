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Страна и мир Надвигается опасная аномалия — людям грозит засуха и голод

Надвигается опасная аномалия — людям грозит засуха и голод

Ученые предупредили о предстоящих событиях

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Некоторые учёные называют грядущее Эль‑Ниньо «супер‑Эль‑Ниньо» из-за его масштабности | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНекоторые учёные называют грядущее Эль‑Ниньо «супер‑Эль‑Ниньо» из-за его масштабности | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Некоторые учёные называют грядущее Эль‑Ниньо «супер‑Эль‑Ниньо» из-за его масштабности

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Учёные бьют тревогу из-за возможности возвращения климатического явления Эль‑Ниньо. Этот процесс грозит серьёзными проблемами для многих стран, пишет The Guardian.

Эль‑Ниньо — это природное явление, при котором вода в некоторых частях Тихого океана становится заметно теплее обычного. Из‑за этого меняется погода во всём мире: где‑то начинаются затяжные дожди и наводнения, а где‑то, наоборот, наступает засуха.

Исследователь Войесса изучает, как Эль‑Ниньо связан с распространением малярии в Эфиопии. Он подчёркивает: если у людей есть достаточно еды, они легче переносят последствия погодных аномалий. А вот когда с продуктами начинаются перебои, тяжелее всего приходится тем, кто и так находится в уязвимом положении, например, малоимущим семьям или жителям отдалённых районов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), есть 63% вероятности, что к концу года Эль‑Ниньо наберёт максимальную силу. Австралийские метеорологи тоже предупреждают, что из‑за этого явления может стать ещё жарче, а лесных пожаров — больше.

Некоторые учёные даже называют грядущее Эль‑Ниньо «супер‑Эль‑Ниньо», настолько масштабной может оказаться температурная аномалия. В прошлом это явление уже не раз приводило к экономическим кризисам и голоду. Страдали сельское хозяйство, водоснабжение, здравоохранение.

Пока мир готовится к возможному приходу Эль‑Ниньо, Европа уже сталкивается с экстремальной жарой. Во Франции 35 из 96 департаментов объявили красный уровень погодной опасности (это самый высокий уровень) из‑за аномальной жары. Предупреждение коснулось запада, юго‑запада и части центральной Франции. По прогнозам, температура там может достичь +40°C.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Жара Аномалия Голод
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