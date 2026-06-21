Очереди на заправках и высокие цены: как обстоит ситуация с дефицитом топлива

Водители не могут найти ходовые марки АИ-92 и АИ-95 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сразу в нескольких регионах возник дефицит бензина на АЗС. На проблемы с покупкой топлива и рост цен жалуются автомобилисты по всей стране. Рассказываем, что происходит с автозаправками.

В Крыму 21 июня временно прекратили продавать топливо на всех автозаправочных станциях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Бензин будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. В Севастополе топливо не будет продаваться еще 22 и 23 июня. Заправлять будут только транспорт специальных обслуживающих служб, объяснил губернатор города Михаил Развожаев.

«Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно. Все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения», — отметил Развожаев.

В Москве и Подмосковье на прошедшей неделе на АЗС резко подскочили цены. При этом некоторые сети установили временные ограничения на продажу любого топлива, кроме дизельного, и установили запрет на заправку канистр. Водители же, опасаясь дефицита, начали скупать горючее впрок, из-за чего его осталось еще меньше.

Тяжелая ситуация сложилась и в Ростовской области. Там из-за сложной логистики и высокого спроса на некоторых АЗС в июне возникли локальные сбои и ограничения на продажу, а цены на бензин стремительно выросли за несколько дней. Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, юрист Наталья Оськина рассказала 161.RU, что на части заправок стоимость топлива уже перевалила за 100 рублей за литр.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Анна Касьяненко объясняла, что причиной дефицита бензина стали остановка и снижение производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Между тем антимонопольная служба (ФАС) взяла на контроль продажу топлива в регионе.

В Ярославской области на заправках также выстраиваются огромные очереди, а на некоторых АЗС закончились определенные виды бензина. Обстановку осложняет и паника среди населения — некоторые заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается. В связи с возникшими проблемами губернатор Михаил Евраев заявил, что в регион начнут завозить больше топлива. Причем поставки наладят как в крупные города, так и в отдаленные населенные пункты.