Новый налоговый вычет хотят ввести в России: за что вернут десятки тысяч рублей. Новости 19 июня

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июня.

Какие документы нужны для поступления в вуз в 2026 году

Для поступления в российские вузы в этом году абитуриентам необходимо предоставить ряд документов, включая паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных и другие бумаги. В Минобрнауки России напомнили об этом списке.

«В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность, — паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие», — говорится в сообщении.

Важно отметить, что для подачи документов нужно предоставить оригиналы или копии. Заверение копий не требуется.

Если документы составлены на иностранном языке, их необходимо предоставить с переводом на русский. При этом документы об образовании, полученные за границей, могут потребовать легализации в России.

Абитуриент может выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом из них. Подача заявлений возможна лично, по почте или через портал «Госуслуги».

Каждый вуз самостоятельно определяет сроки приёма документов, которые можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений.

Приёмная кампания в российские вузы начнётся 20 июня.

Мошенники атакуют выпускников

В период проведения ЕГЭ активизировались мошенники, стремящиеся нажиться на выпускниках и их родителях. Об этом сообщил Рособрнадзор в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленники предлагают повысить итоговые баллы за экзамены, но для этого нужно заплатить. Однако в Рособрнадзоре подчеркивается, что такие действия технически и юридически невозможны.

«Напоминаем: все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований», — заявили представители ведомства.

Также мошенники предлагают организовать внеочередную пересдачу или гарантировать поступление в вуз «по связям». В Рособрнадзоре тоже отметили рост числа поддельных сайтов, имитирующих официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ. Кроме того, увеличилось количество фишинговых рассылок, маскирующихся под письма от приемных комиссий.

Ведомство предупреждает, что переход по ссылкам на таких сайтах и ввод личных данных могут привести к их утечке и использованию злоумышленниками. Выпускникам и родителям рекомендуется проверять информацию только на официальном портале ЕГЭ и не доверять анонимным предложениям в интернете и мессенджерах.

В магазинах и кафе появится новый способ оплаты

С 1 сентября во всех российских магазинах и кафе вводится единый QR-код для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Это нововведение упростит процесс покупок и заменит необходимость использования банковских карт. Об этом сообщили в Госдуме.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Нововведение снизит издержки для бизнеса, поскольку предприниматели перестанут зависеть от одного провайдера. Кроме того, единый QR-код улучшит удобство для граждан и усилит конкуренцию на рынке платежных услуг благодаря равномерному распространению инфраструктуры.

В настоящее время покупатели вынуждены искать QR-код своего банка на кассе для оплаты. С сентября будет достаточно одного кода, который поддерживается любым банковским приложением. Когда человек наводит на него камеру, на экране появятся все возможные способы оплаты, и покупатель сможет выбрать наиболее удобный вариант.

Это нововведение устранит путаницу на кассе и предоставит свободу выбора способа оплаты. Также универсальный QR-код позволит сохранить все привычные бонусы, так как при оплате будут доступны все программы лояльности и кешбэки, предлагаемые банком.

Стоит отметить, что закон предусматривает два исключения: код не будет действовать в местах без доступа к интернету и в точках с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Центробанк замедлился с ключевой ставкой

Вот уже несколько месяцев ЦБ продолжает постепенно снижать показатель ключевой ставки. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%.

Несмотря на это ставки по кредитам и ипотеке пока находятся на повышенных уровнях. Это делает обслуживание долгов ощутимой статьей расходов в семейном бюджете.

«Банки закладывают риски, связанные в том числе с невыплатами кредитных обязательств, в процентные ставки, поэтому пока не стоит ожидать резкого удешевления кредитов», — рассказал Городским медиа руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

По итогам заседания по ключевой ставке глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее следующее снижение возможно замедлится, а прогноз траектории показателя могут вовсе пересмотреть. Кроме того, она затронула вопросы роста цен, стоимости бензина и разрыв в зарплатах. Все заявления главы ЦБ опубликовали в этом материале.

Вьетнам ужесточил въезд для туристов

С 22 июня туристы, планирующие посетить Вьетнам, должны заполнить электронную декларацию о прибытии (PAI) в аэропортах страны. Документ не заменяет визу или разрешение, а служит для ускорения пограничных процедур. Однако без него в страну просто не пустят.

PAI обязательна с 15 апреля для аэропорта Таншоннят в Хошимине, и с 1 июня для аэропорта Фукуока. Заполнение бесплатно и доступно на сайте. Декларацию нужно оформить за три дня до поездки.

Документ можно заполнить на всю семью или группу, загрузив скан паспорта для автоматического заполнения полей. Однако после этого необходимо тщательно проверить всю информацию. Если ошибки касаются места проживания или других деталей поездки, их можно исправить. Но если ошибки допущены в личных данных или дате прибытия, придется заполнять декларацию заново.

После отправки система генерирует QR-код и отправляет подтверждение на электронную почту. Его нужно будет предъявить в аэропорту прилета.

В Анапе открыли новые пляжи

В Анапе увеличилось количество пляжей, которые получили разрешение на работу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом информирует Правительство России.

На данный момент открыто 58 пляжей, еще 10 ожидают завершения экспертизы. Параллельно в городе продолжаются работы по восстановлению загрязненного побережья. На пляжах, где был обнаружен мазут, продолжают укладывать дополнительный слой чистого песка.

По информации властей, новых разливов нефтепродуктов не зафиксировано, а спутниковые снимки не выявили нефтяных пятен в районе крушения танкеров.

С момента начала ликвидации последствий аварии очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, некоторые участки — повторно. Удалено около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Все отходы обезврежены или переведены в категорию вторичного сырья.

В ликвидации последствий задействованы 776 специалистов и 188 единиц техники.

Telegram перестал присылать уведомления пользователям из России

Пользователи Telegram в России стали массово жаловаться на то, что им больше не приходят уведомления в мессенджере Telegram. Подробнее о проблеме рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Проблема с доставкой push-уведомлений в Telegram без использования VPN — не единичная жалоба. Дело в том, что большинство людей ошибочно представляют, что уведомление летит напрямую с сервера Telegram на телефон», — заявил Бедеров в разговоре с «Газетой.Ru».

По его информации, система отправки уведомлений на каждом устройстве своеобразна. Например, у тех, кто пользуется Android используется FCM (Google Firebase Cloud Messaging), на iOS — APNs (Apple Push Notification Service). При получении сообщения сервер Telegram-канала сначала отправляет сигнал на сервер Google или Apple, и только потом ОС отображает уведомление.

Если приложение активно или работает в фоне, сообщения приходят напрямую с серверов Telegram. Но после блокировки смартфона и выгрузки приложения уведомления перестают поступать из-за блокировки канала FCM/APNs. С этой проблемой сталкиваются многие пользователи.

Новый налоговый вычет хотят ввести в стране

В России предложили новый вид государственной поддержки для молодоженов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Он считает, что налоговый вычет в размере до 400 тысяч рублей для тех, кто вступает в брак, станет своеобразным подарком от государства.

«Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме — 400 тыс. рублей», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Применение такого вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов. Если траты на свадьбу окажутся меньше этой суммы, то и возврат будет меньше.

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