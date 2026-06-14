Приближается новая пандемия: почему она станет более глобальной

Распространение Эболы связывают с нестабильностью мировой системы здравоохранения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вспышка Эболы в Конго может служить предвестником возможных будущих пандемий. Она наглядно показывает, как развивается болезнь в условиях сокращения бюджетов на здравоохранение и утраты доверия к врачам.

«Вспышка в Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается, <…> а доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает», — говорится в материале Financial Times.

Сама Эбола вряд ли будет причиной следующей пандемии. Но нужно учиться на ошибках, связанных с этим вирусом, пишет издание. В материале говорится, что так называемая «болезнь Х» — гипотетический новый вирус — может привести к следующей глобальной эпидемии.

Официальные данные свидетельствуют о 138 погибших от вируса Эболы, но реальные цифры могут быть гораздо выше. Некоторые могли умереть дома, не обращаясь за врачебной помощью. Всего подтверждено 695 случаев заражения, выздоровели 37 человек.

Ранее академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил, что главная опасность лихорадки Эбола кроется не только в тяжелом течении болезни, но и в ее «долгоиграющих» последствиях. Дело в том, что в организме переболевшего человека вирус Эболы сохраняется.