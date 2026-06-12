Дуров сообщил о новом изменении в Telegram, которое затронет тысячи пользователей: новости 12 июня

Telegram стал доступен не только на смартфонах Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 июня.

В стране стартовали июньские мини-каникулы

В стране начались длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Работники на пятидневной неделе получат три дня отдыха — с 12 по 14 июня. С 15 июня сотрудники вернутся к обычному графику.

Праздничный день 12 июня не влияет на размер оклада, но оплачивается в двойном размере для тех, кто выходит на работу. Работа 13 и 14 июня также оплачивается в двойном размере, но это касается только сотрудников, трудящихся на пятидневке.

Также работники могут выбрать дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты, тогда оплата за работу в выходной составит одинарный размер.

Следующая возможность отдохнуть и дополнительные выходные появится в ноябре 2026 года в связи с празднованием Дня народного единства.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Какой будет погода в праздничные выходные

В праздничные выходные, посвященные Дню России, погода в разных регионах будет отличаться — от жаркой и солнечной до дождливой и прохладной. Синоптики центра погоды «Фобос» подготовили прогноз на ближайшие дни.

На юге России ожидаются сильные ливни и грозы, которые будут сопровождаться жарой до +25…+30 градусов. При этом в Причерноморье, низовьях Волги и Дона температура воздуха достигнет таких же значений. На Кавказе будет чуть прохладнее: +22…+27 градусов. Морская вода у берегов Крыма и Кавказа прогреется до +19…+23 градусов, что создаст идеальные условия для купания.

В Среднем Поволжье также прогнозируются ливни и грозы, но жара будет менее интенсивной — от +23 до +28 градусов, а местами до +30. На северо-западе страны холодный фронт принесет с собой осадки. В пятницу дожди и грозы пройдут в западных районах, а к воскресенью они распространятся на всю территорию. Дневные температуры в этих регионах понизятся до +19…+24 градусов, что может негативно сказаться на планах местных жителей.

В центральной части России в пятницу будет солнечно и жарко. Температура воздуха поднимется до аномальных +30 градусов. Однако уже в субботу небо покроется грозовыми облаками и воздух начнет остывать. К воскресенью температура понизится до +20…+25 градусов.

На Урале праздничный период будет сопровождаться грозовыми дождями из-за стационарного циклона. Дневная температура в этом регионе составит +20…+25 градусов, что можно назвать умеренно теплым.

На юге Сибири также ожидаются ливни и дожди, а температура воздуха днем поднимется до +25…+30 градусов. На юге Дальнего Востока погода будет более прохладной и солнечной. Днем в Приамурье температура составит +20…+25 градусов, а на юге Приморья — +17…+22 градуса. Возможны короткие грозовые дожди, которые могут нарушить планы местных жителей.

Жителей Санкт-Петербурга погода может разочаровать: температура поднимется до +19…+22 градусов, но пройдут короткие дожди, не исключены грозы. В Москве же День России обещает быть солнечным и жарким. Температура поднимется до +30 градусов, однако к воскресенью придут ливни с грозами, а температура опустится до +20…+23 градусов.

Россиянам напомнили о новых сроках оплаты за коммуналку

Люди могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. По словам зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, праздник День России не повлияет на этот срок.

«Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня», — сообщил Колунов в разговоре РИА Новости.

Он уточнил, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменился с 1 марта 2026 года (перенесен на пять дней вперед). Колунов подчеркнул, что государственный праздник, День России, не влияет на установленные сроки оплаты. В июне крайняя дата для оплаты выпадает на рабочий день.

Банки начнут замораживать ваши переводы

В Госдуме приняли закон, который позволит банкам приостанавливать подозрительные переводы на срок до шести часов. Новые правила помогут в борьбе с кибермошенничеством и спасут жертв аферистов от потери денег. О том, как будет работать нововведение, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Банки смогут временно приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. Такой механизм позволит задерживать перевод денежных средств, если операция имеет признаки мошеннической или совершается под влиянием злоумышленников», — объяснил юрист.

Во время блокировки банк будет связываться с клиентом, чтобы проверить, по своему ли желанию он собирается перевести деньги. Эта мера станет дополнительной к действующим ограничениям.

Сегодня банки уже могут приостанавливать на 48 часов переводы на счета, которые есть в базе Банка России о мошеннических реквизитах. Новый механизм будет работать в ситуациях, когда банк уже приостановил подозрительную операцию, но клиент все-таки подтвердил распоряжение или попытался снова сделать перевод.

Закон вступит в силу с марта 2027 года. Его цель — защитить граждан от финансовых потерь, вызванных действиями мошенников. Хаминский указывает, что банки могут воспользоваться шестичасовой задержкой по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств.

Новые выплаты хотят ввести для семей с детьми

Новые выплаты предлагают ввести для семей с детьми. Они пойдут на погашение ипотеки, начиная с первого ребенка. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец — государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок — 600 тысяч, третий — 700 тысяч рублей. Став многодетной, семья получит 1,8 миллиона рублей», — заявил парламентарий.

По информации Миронова, такие льготы будут работать на демографию и интересы семей, а также позволят увеличить рождаемость в полтора раза.

В мире появился первый триллионер

Американский предприниматель Илон Маск впервые в истории стал долларовым триллионером. Это стало возможным благодаря первичному публичному размещению и продаже акций его компании SpaceX.

SpaceX — американская компания, основанная Маском в 2002 году. Занимается производством космической техники.

Состояние Маска главным образом формируется за счет SpaceX, где его доля составляет около 866 миллиардов долларов. В сочетании с активами Tesla и другими инвестициями его общий капитал достигнет более 1,1 триллиона долларов уже в начале торгов в пятницу, как подсчитали Forbes и Reuters на основе финансовых документов компании.

11 июня SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций. Этот успех подчеркивает значительный интерес инвесторов к проектам Маска.

Илон Маск, амбициозный предприниматель, прочно вошел в массовую культуру и стал одной из ключевых фигур интернет-пространства. Его богатство позволило ему стать первым в мире триллионером.

До этого Маск с большим отрывом лидировал среди самых состоятельных людей планеты.

Умерла старшая дочь короля Таиланда

В Таиланде скончалась старшая дочь короля. Принцессы Баджракитиябха не стало вчера.

«В четверг, 11 июня, в 19:48 (15:48 мск) Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда», — пишет газета Nation.

Почти месяц назад состояние принцессы ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости. Баджракитиябха страдала от низкого давления, нерегулярного сердцебиения и аномального свертывания крови.

По распоряжению короля Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа Бюро королевского двора организует церемонию прощания. Погребение тела принцессы состоится в тронном зале Пиман Раттайя на территории Большого дворца.

В королевстве объявили траур на 15 дней и приспустили флаги до половины мачты.

Telegram стал доступен не только на смартфонах

Мессенджер Telegram стал доступен на Wear OS. Теперь владельцы умных часов и других устройств с этой операционной системой могут пользоваться мессенджером. Об этом сообщил владелец Telegram Павел Дуров.