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Страна и мир Стартовали июньские мини-каникулы: как отдыхаем и работаем в этом месяце

Стартовали июньские мини-каникулы: как отдыхаем и работаем в этом месяце

Публикуем календарь праздничных и рабочих дней

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Три дня отдыха ждут сотрудников, работающих на пятидневке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТри дня отдыха ждут сотрудников, работающих на пятидневке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Три дня отдыха ждут сотрудников, работающих на пятидневке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Длинные выходные начались в стране. Всё благодаря празднованию Дня России. В материале рассказываем, как будем работать и отдыхать в этом месяце.

Три дня отдыха ждут сотрудников, работающих на пятидневке с 12 по 14 июня. В этом году День России выпал на пятницу, поэтому выходные дни будут продлены: к ним присоединятся суббота и воскресенье.

Согласно Трудовому кодексу, предшествующий празднику рабочий день, 11 июня, был сокращен на один час. На работу люди выйдут в понедельник, 15 июня, и будут трудиться по привычному графику.

Праздничный нерабочий день 12 июня сам по себе не влияет на размер зарплаты сотрудников, получающих оклад. Это прямо закреплено в статье 112 Трудового кодекса РФ.

Однако если в этот день работник вышел на смену, то ее должны оплатить в двойном размере. Это касается всех штатных сотрудников: сдельщиков, работников с почасовым или сменным графиком, а также сотрудников на окладе. Работа 13 и 14 июня тоже оплачивается в двойном размере, но это правило распространяется на сотрудников на пятидневном графике, поскольку даты выпадают на их законные выходные дни.

Кроме того, вместо повышенной оплаты человек может выбрать компенсацию в качестве дня отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит.

После июньских мини-каникул следующие придется ждать полгода. В ноябре 2026 года рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства 4 ноября (в этом году эта дата выпадает на среду). В результате рабочими днями станут 2–3 и 5–6 ноября.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

3 ноября будет предпраздничным рабочим днем. Продолжительность его сократят на 1 час.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Июнь Праздник День России Выходной Работа Зарплата
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