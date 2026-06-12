Красивые и душевные открытки ко Дню России: 30 поздравлений в картинках

12 июня мы отмечаем один из главных праздников нашей страны. Но как оригинально поздравить с Днем России близких, коллег, друзей или тех, кто находится далеко? Лучший способ сделать это — отправить им красивую открытку! Специально к этому дню мы собрали большую праздничную коллекцию: здесь вы найдете и стильные современные арты, и трогательные пейзажи нашей бескрайней родины, и лаконичные открытки с теплыми пожеланиями. Выбирайте самые красивые открытки с Днем России, скачивайте в один клик и делитесь праздничным настроением с близкими.