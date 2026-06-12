«Раньше сюда стремились»: молодожены сравнили Архангельск с Ярославлем — какой город лучше

Молодая семья из Архангельска рассказала, почему переехала в Ярославль Источник: Альберт Ищенко

Пока многие стремятся переехать в города-миллионники, некоторые, наоборот, хотят перебраться туда, где жизнь спокойна и размеренна. Ярославль в этом смысле показался самым подходящим вариантом паре из Архангельска. 30-летний стоматолог Альберт Ищенко в беседе с корреспондентом 76.RU рассказал, почему вместе с женой преодолел почти тысячу километров, чтобы навсегда уехать из северного города в столицу Золотого кольца.

Почему решили переехать

Главной причиной переезда молодая семья называет суровый северный климат. Холодные темные ночи Архангельска с течением лет стали надоедать. Захотелось уехать туда, где солнце светит ярче и греет теплее.

— В советское время многие, наоборот, стремились на Север из-за больших зарплат, некоторым даже выдавали квартиры. Сейчас отличий в размере заработка с другими регионами совсем нет, а стоимость жизни, наоборот, на 30–40% выше, чем, например, в Ярославле, — рассказал Альберт Ищенко.

Я поговорил с коллегами, узнал, что зарплаты в Ярославле точно такие же, как и в Архангельске. Подумал: «Смысл тогда мерзнуть на Севере?» Альберт Ищенко

В столицу Золотого кольца супруги переехали в начале февраля 2026 года. Решение принимали долго, рассматривали также Москву и Санкт-Петербург, однако именно Ярославль запал в душу.

— Мы давно думали о переезде в Центральную Россию, но всё как-то откладывали. И однажды решили: «А почему бы не сейчас? Если не сегодня, то когда?» — рассказал архангелогородец.

Альберт родился в Республике Коми, под городом Ухтой. В Архангельск он поступил учиться в местный медицинский университет. В те годы будущий стоматолог подавал документы и в ярославский вуз, однако остановил выбор на СГМУ.

Северный государственный медицинский университет (СГМУ) был основан в 1932 году в Архангельске.

«Знал местный менталитет»

До переезда в Ярославль Альберт часто бывал здесь, так как ездил в гости к бабушке в соседний Иваново. Туриста всегда привлекала ярославская история и архитектура, а также удобное расположение города вблизи столицы.

— Здесь цены поменьше, чем на Севере. В плане финансов это немаловажно. И, конечно же, нравится, что в феврале–марте уже всё тает и зеленеет. Дни светлее и длиннее, чем на Севере, — подчеркнул Альберт.

Адаптироваться в Ярославле оказалось несложно. Так, по крайней мере, рассказывает Альберт. А вот его супруге Екатерине было труднее.

— Так как я в Ярославле уже много раз был, знал местный менталитет. Я приехал, буквально на следующий день уже нашел работу и вышел, коллеги помогли. Поэтому у меня адаптация прошла быстро, супруге, конечно, чуть больше времени понадобилось, — рассказал врач.

Архангелогородцы более серьезные, закрытые люди. Ярославцы ближе к Москве — более открытые, позитивные и активные. В целом жизнерадостные люди. Альберт Ищенко

По наблюдениям Альберта, в Ярославле есть небольшой дефицит стоматологов, так как местный медвуз выпускает мало специалистов, в отличие от архангельского. Вакансий по приезде врач нашел достаточно, и везде предлагали хорошие условия.

— Ни одна клиника, в которую я скинул свое резюме, мне не отказала. Все пригласили на собеседование. Супруга смогла трудоустроиться в правительство Ярославской области. В целом, всё сложилось очень успешно, — поделился Альберт в беседе с 76.RU.

«Удивились сакуре»

Молодожены живут в городе около пяти месяцев, однако уже многое успели посмотреть. Особенно их впечатлили исторический центр и Волжская набережная.

— Мы постоянно гуляем на Стрелке, также недавно катались на лодке по Которосли. Очень понравился Толгский монастырь и Ярославский кремль.

Больше всего удивились сакуре, попали как раз на ее цветение. Было неожиданно, что такое тут растет. Альберт Ищенко

Сакура в Ярославле не первый год радует жителей. Когда и где она цветет, рассказывали в этом материале.

Пара успела поездить и по Ярославской области. Посетили Рыбинск, посмотрели на масштабы водохранилища и прогулялись по историческим улочкам. Кроме того, им понравился Ростов Великий и его озеро Неро. Были и в Переславле-Залесском.

— Нравится, что в Ярославле есть большая речка, можно по ней кататься, можно гулять по набережной. Мы к этому привыкли, в Архангельске жили у реки Северной Двины.

Северная Двина — крупная судоходная река на севере России, протекающая в Вологодской и Архангельской областях. Северная Двина впадает в Белое море через залив Двинская губа.

Чем Ярославль отличается от Архангельска

Архангельск, по словам Альберта, — неплохой город, однако за последние годы население там сократилось тысяч на 60–70. Дело в том, что молодежь всё чаще стала переезжать в другие регионы.

Причины остальных переехавших схожи с теми, из-за которых переехали Альберт с Екатериной: холодный климат, высокие цены и неудобная городская логистика. Например, чтобы добраться из северной части Архангельской области в южную, нужно преодолеть порядка 600 километров, и это только в одну сторону.

В Ярославской области нет такой проблемы, жители могут свободно и быстро передвигаться из одного города в другой. Даже до Москвы из Ярославля можно доехать быстрее, чем пересечь Архангельскую область.

Близость к Москве играет огромную роль. В Ярославль с гастролями часто приезжают столичные артисты, показывают выступления. В культурно-бытовом плане здесь больше разнообразия. Тут и парков больше, чем в Архангельске. Альберт Ищенко

Хоть пара и переехала из северного города в более удобный для них, всё же в Архангельске осталось много приятных воспоминаний. Например, вместе с супругой они любят вспоминать белые ночи, которые не хуже питерских.

— С одной стороны, это красиво, необычное явление и можно гулять допоздна. С другой — ночью бывает тяжело уснуть, поэтому жители используют плотные шторы или жалюзи.

Вторым преимуществом северного города является Белое море. Оно находится в Северодвинске, от Архангельска до туда совсем недалеко — около 50 километров. Летом, как рассказывает Альберт, бывает одна-две жаркие недели. Люди приходят на побережье позагорать и покупаться.

Зимой и весной в Архангельской области можно увидеть тюленей Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Также он заметил, что в Ярославле есть проблема с медицинскими услугами. В больницу здесь попасть сложнее, чем в Архангельске. По мнению Альберта, это может быть связано с количеством населения: в Ярославле людей больше почти в два раза.

По данным Росстата, в Архангельске на январь 2025-го проживало около 299 тысяч человек, в Ярославле — 563 тысячи.

Главным пунктом, по которому молодые люди будут скучать больше всего, — длительность отпусков. Если в Ярославле официальный отпуск составляет в среднем 28–35 дней, то на Севере можно было отдыхать от 44 до 60 дней в зависимости от должности.

Однако это не напугало молодых карьеристов. Как объясняет Альберт, ко всему можно привыкнуть, а проблемы решаются по мере поступления.

«Ярославль становится нашим домом»

На данный момент Альберт и Екатерина в спокойном темпе обустраиваются в Ярославле. Уезжать из города в ближайшие годы не собираются. Сейчас они живут на съемной квартире в Кировском районе, но уже присмотрели несколько вариантов для покупки своего жилья — впереди сложный выбор.

Паре очень нравится центр, однако цены на недвижимость здесь кусачие. В перспективе у супругов взять квартиру с площадью побольше, поэтому рассматривают Московский проспект, а также Дзержинский и Фрунзенский районы.

Мы чувствуем, что Ярославль становится нашим домом. Спасибо городу за гостеприимство! Альберт Ищенко

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