«Узнала, что меня кинули, через рилс»: десятки российских топ-блогеров развели на 100 млн рублей

По заявлениям блогеров, Хатуна Аташян обвела вокруг пальца десятки человек Источник: she.khatu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Десятки известных авторов контента в Сети заявляют, что стали участниками одной и той же неприятной истории. По их словам, женщина, представившаяся надежным посредником в организации путешествий и других проектов, собрала крупные суммы денег и исчезла. Теперь пострадавшие пытаются добиться справедливости и объединяются для коллективных действий.

Имя художницы Хатуны Аташян за последние дни стремительно разлетелось по соцсетям. Повод оказался вовсе не связан с творчеством. Более 70 человек утверждают, что столкнулись с обманом, а общий размер предполагаемого ущерба, по их подсчетам, уже приближается к отметке в 100 миллионов рублей.

Катя Мезенова рассказала о потере 2,5 млн рублей

Среди тех, кто публично рассказал о случившемся, оказалась блогер-миллионник Катя Мезенова. Она рассчитывала отправиться вместе с родственниками на отдых в Турцию, однако поездка так и осталась красивым планом.

В своем блоге Екатерина подробно описала ситуацию и объяснила, почему решила предать историю огласке.

«Я попала в руки отъявленной мошенницы. Она меня кинула на 2,5 миллиона. Не хочу, чтоб меня жалели, просто рассказываю историю для огласки, так как цель — засадить эту аферистку надолго и найти других ее жертв, чтобы объединиться.

А нас, кого она обдурила, оказалось много — уже более 70 человек, общая сумма ущерба близится к 100 миллионам! Она обманывала родственников, втиралась в доверие к знакомым и знакомым друзей. Она кидала людей в соответствии с разными схемами: недвижимость, байерство, перегон автомобилей.

Сначала она реально выполняет все условия, чтобы было несколько хороших кейсов, люди рекомендуют ее своим знакомым, сарафанное радио работает, клиенты к ней возвращаются, приходят новые и отдают еще больше денег. И, собрав сливки на максимуме, она просто пропадает».

Почему схема выглядела правдоподобно

По словам Мезеновой, подозрений поначалу не возникало. Аташян успела обзавестись связями в блогерской среде, сотрудничала с брендами и общалась с медийными персонами. Кроме того, рекомендации о ней звучали исключительно положительные.

Блогер рассказала, что предложение выглядело вполне правдоподобно. Речь шла о сотрудничестве с турецким отелем, где проживание самого инфлюенсера предоставлялось по бартеру, а за остальных участников поездки требовалась отдельная оплата. Такая практика действительно существует, поэтому условия не показались странными.

Объясняя, почему согласилась на сделку, Екатерина призналась:

«За последние несколько лет Хатуна каким-то чудом проникла в медиапространство. Начала работать с блогерами в рамках разных проектов, работала с брендами, налаживала контакты с селебрити. И тут у нее родилась схема: собрать сливки с блогеров! Ни для кого не секрет, что те работают с отелями по бартеру. Часто блогера с отелем соединяют пиар-агентства, и мы просто общаемся с менеджером.

Поэтому, когда Хатуна предложила мне поработать с любимым отелем в Турции, у меня не возникло вопросов, тем более все о ней хорошо отзывались. Прежде чем соглашаться, я всё изучила! Даже поспрашивала тех, кто с ней работал! Всё хорошо! Мы списались и обговорили условия для подписания договора».

Пострадавших — Екатерина Мезенова Источник: mezenova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Однако Аташян «сотрудничала» не только с публичными персонами Источник: mezenova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Желание устроить долгожданный отпуск для близких оказалось сильнее осторожности. Как вспоминает блогер, семья давно не выбиралась на море полным составом, а появившаяся возможность выглядела почти подарком судьбы.

«Суть в том, что отель предоставляет услуги по бартеру только самому блогеру. За всех, кто летит с ним, надо доплачивать. Такое реально практикуется отелями, поэтому тут тоже сомнений не возникло. Я решила, что очень хочу отвезти своих родных на море. Мы не были там три года. Я возила и детей, и родителей в 2023 году, но это очень дорого, поэтому повторить такой трип с тех пор не удавалось. И тут — такая возможность!

Доплатить нужно было 2,5 миллиона. Клянусь, я выгребла всё из своих заначек, представляя, как мы, восемь человек, поедем на три недели в долгожданное путешествие. Мне никогда не жалко денег на поездки, но в этом году у меня сложное финансовое положение, поэтому я так легко согласилась на сотрудничество!»

«Я узнала о том, что меня кинули, через рилс»

О том, что что-то пошло не так, Екатерина узнала случайно. В ленте соцсетей ей попалось видео другой девушки, которая рассказывала практически идентичную историю. Совпадали и обстоятельства, и схема сотрудничества, и итог — сорванная поездка.

«Каково же было мое удивление, когда я, листая ленту, вижу в рилсе своей знакомой лицо этой особы? Сначала просто не поверила глазам, но история в точности такая же. Крупный блогер, сотрудничество с отелем, частичный бартер. И поездка не состоялась, так как милая Хатуна пропала.

Я узнала о том, что меня кинули, через рилс! Наша поездка должна была состояться только в августе, поэтому я вообще не переживала. А потом меня девочки добавили в чат пострадавших, и я просто в шоке от того, сколько нас тут! Люди уже начали злорадствовать, мол, тупых блогеров кинули, так им и надо. Но дело в том, что Хатуна обманула еще десятки непубличных людей. Они писали заявления, но дела закрывали».

Блогеры повально делятся в соцсетях своими историями сотрудничества с Хатуной Источник: enikeeva_aliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пострадавшие объединились и готовят коллективные действия

По словам участников истории, среди потерпевших оказались не только блогеры, но и обычные люди. В списке тех, кто уже рассказал о своих претензиях, фигурирует также бывшая участница группы SEREBRO Дарья Чебанова.

Сейчас пострадавшие намерены добиваться расследования и рассчитывают, что история получит продолжение уже в правовом поле. Сама Мезенова не скрывает эмоций и считает, что виновные должны понести ответственность.

«Надеюсь, в этот раз она получит по заслугам. Более того, ее же родственники рассказывают истории, в которые трудно поверить, и становится очевидно, что этот человек опасен для общества! Я лично видела Хатуну, когда мы подписывали договор. В жизни это нежный цветочек. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. И место ей за решеткой. Клянусь, обидно не за деньги, а за то, что дети в итоге без моря».

В числе тех, кто доверился заманчивым условиям, оказались блогеры Николь Сахтариди (экс-участница шоу «Холостяк» (16+), Алия Еникеева, Маргарита Шашнова, Катарина Федосеева, Аннет Радо, Никки Сей и ряд других известных авторов. Как утверждают сами пострадавшие, они перечисляли суммы от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Аташян задержали при попытке уехать из страны

История уже получила продолжение. 3 июня стало известно о задержании Хатуны Аташян: по данным СМИ, ее остановили в Минске, после чего должны были доставить на допрос. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что речь идет о подозреваемой в мошенничестве под предлогом организации зарубежных поездок, а предварительный ущерб по заявлениям в полицию превысил 10 миллионов рублей. При этом сами пострадавшие в публичных обсуждениях называли значительно большие суммы.

По версии правоохранителей, схема строилась вокруг привлекательных условий отдыха за границей. Клиентам, среди которых были в основном блогеры и медийные лица, якобы предлагали поездки по рекламным контрактам или партнерским программам, а оплатить требовалось только проживание и перелет сопровождающих. После получения денег даты поездок переносились, а затем связь с организатором могла оборваться.

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Адвокат Аташян Валерий Саркисов, в свою очередь, заявил журналистам, что его подзащитная признала вину и начала выплачивать компенсации. При этом защита настаивает, что в СМИ, по их мнению, фигурируют завышенные суммы ущерба, а сама ситуация якобы возникла из-за неисполненных обязательств, которые затем начали «оттягиваться» по цепочке.