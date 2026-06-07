Вялые ручейки, потные люди и дорогущие горы: турист рассказал, почему в Сочи не хочется возвращаться

Главная претензия — на курорте не появляется ничего нового и интересного Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Ехать в Сочи или не ехать — вот в чем вопрос. Кто-то без ума от этого курорта, а кому-то хватает раза-двух, чтобы решить: нет, больше ни ногой. Наш читатель Игорь Быстров из Москвы как раз из последних: он в Сочи бывал не раз, но полюбить отдых здесь так и не смог. Турист обосновал свое мнение, его доводы против — в материале SOCHI1.RU.

Скучно и неинтересно

На южный курорт москвич начал ездить с женой — она этот город очень любит с детства, с тех пор как ездила сюда с родителями.

— Мы ездим вместе в Сочи с середины 2000-х годов. Были перерывы, мы проводили отпуск за границей. Но вот уже три года я с ней никуда не езжу, предпочитаю проводить отпуск на даче или в Подмосковье, на рыбалке. Потому что мне стало скучно и неинтересно. Я видел там всё, ничего нового курорт предложить мне не может, — говорит Игорь.

Как многие мужчины, он не любит праздный пляжный отдых, а кроме него, делать в Сочи особо нечего.

— Жена может часами лежать, пока вся не закоптится. Мне хочется куда-то ехать, что-то смотреть. А что нам предлагают нового? Ничего. Вялые ручейки и потные люди на всех этих водопадах и реках. Дорогущие горы в Красной Поляне. Мы там, кстати, три года назад прошли все тропы, какие есть. Пешком, на велосипедах, на лошадях. Больше там делать нечего, — считает наш читатель.

По мнению москвича, чтобы привлечь туристов, властям курорта нужно создавать новые объекты и точки притяжения для отдыхающих, тогда люди потянутся.

В Сириусе одни заборы и бетон Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отдельная претензия — к пляжам: они, по мнению Игоря, очень сильно изменились за последние 10 лет. Причем не в лучшую сторону. Уединенного отдыха там не найти, а лежать среди толпы — это не его вариант. Москвич с удовольствием вспоминает то время, когда в Сочи пляжи были свободны от лежаков и зонтов, можно было просто лечь на гальку.

— Вот это зарабатывание денег на туристах во что бы то ни стало сильно бросается в глаза. Навтыкать шезлонги до уреза воды, чтобы их арендовали, потому что нет места, куда лечь. Я считаю, что в Сочи не хватает какого-нибудь большого городского бассейна под открытым небом. Чтобы прямо лакшери было, красиво и недорого. Хотелось бы какого-то природного туризма. Парков побольше, как в Краснодаре у Галицкого. Дендрарий и «Южные культуры» прошли вдоль и поперек. Какие-то природные парки надо создавать, — перечисляет Игорь.

Он считает, что к каждому новому сезону нужно открывать какой-то новый интересный туристический объект. А еще негодует, что в Сочи нет нормального современного аквапарка: «Аквалоо» в его нынешнем виде дорогой и устаревший, кроме того, находится в отдаленном районе Сочи.

Выезжать на всём старом, по мнению отдыхающего, долго не получится. Ведь даже Олимпийский парк уже никому не интересен, потому что и там нет новых точек притяжения, а только заборы и бетон.

— Такая политика — это неуважение к туристам, — заявляет москвич.

В Сочи нужно развивать природный туризм Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Улитки, кони и бабушкина хата

А вот тревел-агент Ирина Викторова с мнением москвича категорически не согласна. Она рассказала, что новые интересные туристические объекты в Сочи есть и появляются они довольно часто.

Ее клиенты, например, делятся восторженными отзывами о семейной улиточной ферме. Она находится в горах, на высоте 1800 метров над уровнем моря, в районе села Вардане-Верино, на площади 7,3 гектара. Улиток Helix aspersa Maxima и Muller можно не только посмотреть, но и попробовать, а если понравится, то и взять с собой на ужин. Стоимость посещения с экскурсоводом и дегустацией для взрослых — 2300 рублей, для детей от 3 лет — 1600 рублей. Без дегустации осмотреть улиточную ферму можно за 1000 рублей.

— В прошлом году у наших туристов был популярен парк слонов. Это цирковые животные, они приезжают в Сочи на каникулы. Их можно даже покормить. В этом году пока неясно, приедут ли они, но будем надеяться. Прекрасная ферма «Экзархо» в Мацесте. Я всегда рекомендую ее своим клиентам. Почему-то массово туристов туда не возят, а вот сочинцы с удовольствием проводят там время. На ферме можно покормить козлят, кроликов, покататься на лошадях, оттуда открываются прекрасные виды, — советует Ирина.

Общий билет в «Экзархо» стоит 1500 рублей для взрослых, детский — от 5 до 12 лет 1300 рублей. А еще там можно полетать на воздушном шаре. Цена такого удовольствия — 1800 рублей для детей от 3 до 7 лет, от 7 до 15 лет — 2300 рублей, для всех остальных — 2800 рублей. Можно заказать индивидуальный романтический полет стоимостью 17 500 рублей — впечатления будут не хуже, чем в знаменитой Каппадокии.

Там же в Мацесте можно посетить чайные плантации и попробовать самый северный чай в мире. По словам тревел-агента, это направление у туристов тоже не особенно популярно, а зря. Стоимость посещения чайной фабрики — 2500 рублей со взрослого и 2300 рублей с ребенка от 3 до 7 лет.

— Уникальная винодельня в Мацесте «Бабушкина хата» — тоже моя рекомендация. Энтузиаст сделал музей в доме своей бабушки, он там собрал старинные предметы быта, а на территории выращивает виноград и делает из него отличное вино. Вот таких частных туристических объектов в Сочи на самом деле много. Пасеки, фермы, мандариновые сады. Всё и не посмотришь. А уж сколько всего красивого в горах! Многодневные конные переходы, пешие походы на самое красивое озеро Кардывач. Ночевка в горных приютах под огромным звездным небом. Что еще нужно для счастья? — считает Ирина.