Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт

Один из терренкуров Белокурихи ведет на смотровую площадку на гору Синюху. Идти до нее 8 километров Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Хочется в отпуск, но непонятно, куда? Если вы из тех, у кого стресса накопилось столько, что хочется быть подальше от людей — обратите внимание на Белокуриху. Варианты с санаториями, конечно, ударят по карману, но отлично отдохнуть на курорте можно и бюджетно. Как именно — читайте в обзоре журналистки NGS.RU.

Кому подойдет такой отдых

Если вы устали ритма жизни белки в колесе, то Белокуриха точно поможет замедлиться. В уютном курортном городке жизнь течет совсем по-другому. Машины неспешно ползут по улицам, люди много гуляют даже в дождь, и инфраструктура города под это отлично заточена: широкие тротуары, множество симпатичных мостов через реку, очаровательная подсветка, уютные ресторанчики без кричащей со всех сторон музыки.

Прогулки в лесу отлично снимают стресс Источник: Александра Бруня / NGS.RU

И самое главное — терренкуры. Если кратко, то это специальный метод санаторно-курортного лечения в виде пешеходных маршрутов. Врачи все просчитали: подъемы, спуски, точки отдыха для идеальной спокойной тренировки. Подобные прогулки отлично снимают стресс, укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Ну и природа, разумеется. Можно увидеть не только множество птиц, но и бурундуков, и даже диких оленей на более отдаленных от города терренкурах.

Где поселиться и что поесть

Город-курорт известен своими санаториями. Пребывание в них — удовольствие не из дешевых, но все равно пользуется большим спросом у поколения старше 50 лет. Так что из молодежи в городе — только местные, приезжие чаще всего — люди за 40. Хорошая новость: отлично отдохнуть и восстановить силы здесь можно и без лечения, природа Белокурихи для этого подходит идеально.

Поселиться можно в квартире, номере в отеле или снять домик. Последние две варианта предсказуемо дороже первого. В Белокурихе сдают много студий и однокомнатных квартир, можно легко найти хорошие варианты за 3–4 тысячи рублей за ночь. Отель или домик в среднем выйдет в 5 тысяч за ночь.

Мясные блюда в ресторанах стоят от 700 рублей — ожидаемо Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Питаться в кафе и ресторанах Белокурихи недешево. К началу сезона и так немаленький чек еще сильнее вырастает. В среднем, в зависимости от уровня заведения, за салат придется отдать 300–700 рублей, а цены на горячее начинаются примерно от 500 рублей — в среднем мясное может стоить и 700, и 1000 рублей. Дороже всего блюда с маралом. Вкусно, но по кошельку бьет сильно.

Многие останавливаются в квартирах и домиках, чтобы сэкономить на еде — готовить предпочитают сами. Цены в супермаркетах здесь плюс-минус такие же, как везде. Из специалитетов — почти на каждом углу продают мясо из марала, сыры, сладости. Как вариант, можно питаться в небольших заведениях с шаурмой и бургерами.

Что посмотреть

В Белокуриху стоит ехать ради потрясающей природы Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Если вы совсем новичок в пеших прогулках и хотите проверить себя, то стоит начать с небольших терренкуров длиной в полтора–два километра. Можно попробовать погулять по маршрутам санаториев «Родник Алтая», «Катунь» или «Сибирь» — все они бесплатные, можно спокойно заходить.

Один из самых популярных терренкуров, «Старая мельница», идет вдоль реки Белокуриха. Очень красивый маршрут, но людей на нем обычно много. Если пройти дальше до устья реки Шиши, то в одну сторону получится три километра.

Рядом с Белокурихой есть парк и музей «Каменный остров», где можно отдохнуть с детьми и порыбачить в озере Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Другие терренкуры, например, «Вековая сосна» и «Сибирский тракт» подходят для чуть более подготовленных туристов, так как подъемы и спуски там ощутимее, чем на других маршрутах. Восхождение на гору «Круглая» считается экстремальным терренкуром и для новичков точно не подходит.

На лесные прогулки можно потратить и пять, и семь дней. Их много, большинство длинные, а самое главное — бесплатные. Получится отличный активный и очень бюджетный отдых, при этом полезный для здоровья.

А еще стоит потратиться на подъем на гору Церковка по канатной дороге. Подъем и спуск с горы обойдутся в 1200 рублей. Взобраться можно и пешком, но это займет немало времени и сил. Наверху можно погулять по лесу и посмотреть на одноименную скалу.

Виды с канатной дороги Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Если есть машина, то очень советую подняться по серпантину на Белокуриху-2, оттуда открывается интересный вид на город. Также здесь есть терренкур имени Н. Л. Бреславского. Пройдя почти восемь километров, можно добраться до смотровой площадки с изумительными видами на гору Синюха. Путь непростой, и на него стоит заложить не менее шести–восьми часов, если брать общее время на подъем и спуск.

А что бы вы загадали для себя? Источник: Александра Бруня / NGS.RU

В целом Белокуриха оставляет после себя приятное впечатление чистого и уютного города с потрясающей природой и свежим воздухом. Если вам хочется спокойного отдыха с ежедневными многочасовыми прогулками по лесам — то это идеальный вариант.

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