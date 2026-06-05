«Люди перестали успевать»: как ИИ помогает «ЛизаАлерт» находить пропавших — нейросеть обогнала 200 добровольцев

Глава «ЛизаАлерт» просит дать поисковикам современные ИИ-инструменты Источник: Анатолий Рожков

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума также состоялась сессия «Люди и ИИ». Она была посвящена роли искусственного интеллекта в бизнесе и общественной жизни. Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал о практическом применении нейросетей при поиске пропавших людей и о том, почему искусственный интеллект для добровольцев стал не экспериментом, а необходимостью.

«Искусственный интеллект появился у нас не потому, что мы хотели заниматься технологиями ради технологий. Он появился из-за конкретной проблемы. Когда мы начали системно применять беспилотники, объем данных стал настолько большим, что люди перестали успевать его обрабатывать. На одном снимке могут быть десятки тысяч квадратных метров территории, а человек, которого мы ищем, занимает всего несколько пикселей», — отметил Сергеев.

По его словам, первые решения создавались силами добровольцев на базе открытого программного обеспечения. Позже к разработке подключился Билайн, что позволило вывести систему на новый уровень и встроить ее в реальные поисковые процессы.

Как отметил Сергеев, первые успешные обнаружения людей с помощью нейросетей произошли еще в 2019 году, в 2021 году технология помогла спасти человека, а в 2023 году в рамках конкурса Национальной технологической инициативы «Экстренный поиск» была создана одна из наиболее эффективных систем обнаружения людей в природной среде.

«Для ее обучения мы собрали огромный массив данных. В 2024 году произошло событие, которое для нас стало настоящим рубежом: нейросеть впервые нашла больше людей, чем группа просмотра снимков. А это более 200 добровольцев, которые занимаются анализом данных с беспилотников», — рассказал он.

Отдельную часть выступления Григорий Сергеев посвятил теме видеоаналитики. Как он отметил, записи с камер позволяют намного сократить время поиска пропавшего.

«Сегодня поисково-спасательные отряды не имеют доступа к инструментам видеоаналитики. При этом речь идет не о просмотре камер, а о возможности получить подтвержденный факт: искомый человек находился в определенном месте в определенное время. Такая информация способна радикально сократить время поиска и спасти тысячи жизней», — подчеркнул он.

По мнению Сергеева, современные технологии уже позволяют предоставлять поисковикам результаты анализа без доступа к самим видеозаписям, что снимает большинство опасений, связанных с конфиденциальностью данных.

«Свое выступление на ПМЭФ я рассматриваю как обращение к обществу и к тем, кто принимает решения. Если мы действительно хотим спасать людей быстрее, добровольцы должны получить доступ к современным инструментам поиска. И видеоаналитика — один из самых важных среди них», — заявил председатель «ЛизаАлерт».