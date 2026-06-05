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Страна и мир ПМЭФ-2026 Власти передумали полностью запрещать вейпы: подробности

Власти передумали полностью запрещать вейпы: подробности

В России не будут принимать федеральный закон о запрете устройств для курения

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Регионы сами смогут регулировать продажу вейпов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРегионы сами смогут регулировать продажу вейпов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Регионы сами смогут регулировать продажу вейпов

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России не планируют вводить полный запрет вейпов. Об этом заявил глава Росалкогольтабакрегулирования Игорь Алешин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, ограничения могут устанавливать в отдельных регионах, но на федеральном уровне запрета не будет.

«Обсуждение о полном запрете вейпов в законодательстве не идет. 9 июня пройдет слушание, тогда можно сказать что-то конкретное, но в законе нет этого полного запрета», — рассказал Алешин Telegram-каналу Baza.

Он отметил, что решения о полном или частичном запрете продажи вейпов будут приниматься каждым регионом отдельно и регулироваться местными властями.

Отметим, что розничную продажу вейпов уже полностью запретили в Пермском крае. Похожие меры ждут Вологодскую, Саратовскую области и Дагестан.

Весной в России планировали разработать законопроект, запрещающий производство, импорт и продажу электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их заправки. Инициативу тогда поддержала Госкомиссия.

Добавим, что с 1 июня начали действовать ограничения, согласно которым покупать вейпы и жидкости для них можно только в стационарных магазинах. Торговать этими устройствами запретили на ярмарках, рынках, выставках, через вендинговые автоматы, а также в интернет-магазинах и с доставкой.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Вейп Курение Запрет Закон
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Комментарии
5
Гость
13 минут
Какой запрет вейпов если за наркоту хотят перестать сажать и выпустить посаженных как пишут СМИ?
Гость
13 минут
Слабаки.
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Гость
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