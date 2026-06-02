Древние города и горы: россиянин проехал на авто по странам Средней Азии. Его впечатления — в видео

Проехал на машине 11 тысяч километров по Средней Азии Источник: Алексей Кучин

Югорчанин Алексей Кучин месяц провел в путешествии по Средней Азии. На автомобиле он проехал около 11 тысяч километров, посетив при этом Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Каждая страна впечатлила по-своему.

Своими наблюдениями и впечатлениями Алексей поделился в телеграм-канале, который он назвал «Лисьи тропки». О поездке по Средней Азии в нем опубликовано более 100 коротких заметок — «шотиков».

Перед поездкой Алексей поставил перед собой конкретные цели: покушать плов и бешбармак, погулять по древним городам, насладиться местными красотами.

Так, в Казахстане путешественника впечатлили безграничная степь и местные пейзажи, в Узбекистане — поля поспевшего хлопка, национальный парк и бесконечные развалы дынь и арбузов, в Таджикистане — вкусная и разнообразная кухня, а в Киргизии — знаменитое озеро Иссык-Куль.

