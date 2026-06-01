Школьников хотят отправлять работать летом: что задумали на этот раз. Новости 1 июня

Сегодня подводим итоги 1 июня.

Стартовал основной период сдачи ЕГЭ

С 1 июня в России начался основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится до середины июня. Далее начнутся резервные дни для сдачи всех экзаменов, а также пересдачи.

График предстоящих экзаменов.

1 июня — основной период сдачи истории, литературы, химии;

4 июня — русского языка;

8 июня — математики базового и профильного уровней;

11 июня — обществознания, физики;

15 июня — биологии, географии, письменной части экзамена по иностранным языкам;

18-19 июня сдают информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи всех предметов предусмотрены 22–25 июня. 8 и 9 июля выпускники смогут сдать любой предмет по выбору выпускника.

Учеба в вузах подорожала

Стоимость обучения в вузах России в 2026 году выросла на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Причиной роста цен на обучение стало регулирование числа платных мест. В некоторых вузах цены увеличились в среднем на 12–14%, а на отдельных специальностях — почти на треть.

С этого года под ограничения попали 40 популярных специальностей, в основном востребованные среди платных студентов. На этом фоне сократили 47 тысяч мест в вузах. Стоимость обучения по этим направлениям выросла на 10,9%, что чуть выше среднего уровня. В 2025 году цены повысились на 13,3%.

Цены в МИФИ увеличились в среднем на 32,2%, в РАНХиГС — на 12,7% (на отдельных программах — до 25%), в Кубанском госуниверситете — до 33% на юрфаке. По мнению экспертов, цены могут снизиться с 2027 года, если в стране не введут новые ограничения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минобрнауки.

«Директора школ» атакуют родителей выпускников звонками

Мошенники нацелились на родителей выпускников школ и атакуют их телефонными звонками с целью обмана. В этом им помогает искусственный интеллект. Подробнее о новой схеме мошенников рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

С помощью ИИ аферисты подделывают голос директора школы или декана университета. После этого звонят родителям и от имени руководства просят деньги.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от „деканата“ или „классного руководителя“. Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф», — пояснил юрист.

Есть еще одна мошенническая схема — предоплата за фото‑ и видеосъемку выпускного. В социальных сетях злоумышленники размещают предложения о дешевой профессиональной съемке, получают предоплату от клиентов, а затем просто не появляются на мероприятии.

Банки ужесточили условия по выдаче ипотеки

Ипотека становится все менее доступной, потому что банки не просто реже одобряют заявки, но и заметно снижают суммы кредитов. Совсем недавно разрыв между запрошенной и одобренной суммой составлял около 21%, а теперь вырос до трети.

При этом доля одобренных обращений упала с 43–51% до 30–37%, по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Если раньше заемщики в среднем запрашивали 6,1 миллиона рублей, а фактически получали чуть меньше, то теперь при аналогичных запросах банки готовы предоставить лишь 4,1 миллиона.

И у такой тенденции есть несколько причин:

жилье заметно подорожало: за 2025 год цены выросли примерно на 9%, что вдвое обгоняет инфляцию. Людям нужны кредиты побольше, а банки, наоборот, стараются не рисковать; банки теперь оценивают заемщиков жестче. Даже если вы берете ипотеку по льготной программе, вас проверяют так, будто кредит выдается на обычных рыночных условиях. Из‑за этого максимальная сумма ссуды снижается.

Однако есть еще один момент — первоначальный взнос. Если он меньше 20–30% от стоимости квартиры, банк видит в этом риск и может отказать или уменьшить одобренную сумму.

Существенную роль играет и сумма, которую вы уже тратите на погашение кредитов. Если выплаты по долгам превышают 80% вашего дохода, вероятность одобрения ипотеки стремится к нулю. Даже если этот показатель варьируется в пределах 50–80%, банк может проявить осторожность.

Еще банки видят, что люди всё чаще задерживают платежи, и потому сильнее ужесточают правила. А с 2026 года добавились новые ограничения:

по семейной ипотеке теперь оба супруга должны быть созаемщиками, а значит, взять несколько льготных кредитов на семью уже не получится;

С 1 апреля 2026 года для ипотеки нужен подтвержденный «белый» доход — это усложняет задачу для ИП, самозанятых и фрилансеров, чьи официальные зарплаты часто ниже реальных.

Новый вид выплаты появился на «Госуслугах»

С 1 июня на портале «Госуслуги» появилась новая услуга для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что новый вид ежегодной выплаты для семей, где оба родителя работают или имеют двух и более детей можно будет оформить через «Госуслуги» с 1 июня. При этом семья должна проживать в России, а средний доход на человека не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Также необходимо, чтобы за предыдущий год был уплачен НДФЛ, и не было задолженности по алиментам.

Размер выплаты рассчитывается как разница между уплаченным налогом на доходы физических лиц по ставке 13% и суммой налога по ставке 6%. Например, если семья уплатила налог на сумму 100 тысяч рублей, то выплата может составить 53 846 рублей.

Заявления на выплату можно подавать с 1 июня по 30 сентября, а рассмотрение документов должно занимать не более десяти рабочих дней.

В скором времени новый сервис будет интегрирован в раздел «Поддержка семей с детьми» на портале «Госуслуги». Эта мера поддержки поможет семьям с невысокими доходами вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Однако есть несколько причин, по которым заявление может быть отклонено. Среди них — превышение уровня дохода, несоответствие семьи установленным критериям, наличие только одного ребенка в семье, а также неуплата НДФЛ по ставке 13%, передают РИА «Новости».

Вейпы перестали продавать онлайн

С 1 июня в России вступают в силу новые правила, касающиеся продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Теперь приобрести эти устройства можно будет только в стационарных магазинах, имеющих соответствующие разрешения. Продажа через ярмарки, рынки, выставки, вендинговые автоматы, интернет-магазины и с доставкой запрещена.

Новые правила затрагивают не только никотиновые, но и безникотиновые вейпы и жидкости. Ранее безникотиновые продукты использовались для обхода возрастных ограничений и продажи несовершеннолетним. Теперь такая возможность исключена.

Покупателям рекомендуется избегать спонтанных приобретений на кассах супермаркетов и заказов через маркетплейсы. Все покупки необходимо совершать только в специализированных магазинах.

Продавцы же обязаны проверять возраст покупателей, так как продажа таких товаров разрешена лицам старше 18 лет. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 5000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 рублей, а для юридических лиц — до 200 000 рублей. Повторное нарушение может привести к закрытию магазина на 90 дней.

Сербия планирует отменить безвизовый режим для россиян

В Сербии хотят ввести визы для россиян, чтобы соответствовать требованиям ЕС, сообщил Драган Станоевич, глава парламентского комитета по диаспоре и сербам региона. Однако, по его словам, такое решение может вызвать общественное недовольство, и поэтому власти Сербии вряд ли пойдут на этот шаг.

Станоевич подчеркнул, что обсуждение визового режима с Россией связано с необходимостью выполнения определенных условий, предусмотренных Брюсселем.

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя… Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», — отметил Станоевич в интервью «Известиям».

Политик добавил, что страна сейчас не готова ни к вступлению в Европейский Союз, ни к отмене безвизового режима с Россией. По его мнению, власти Сербии не примут такого решения, поскольку это может негативно сказаться на ситуации в стране и привести к резкому снижению поддержки со стороны населения.

Аэрофлот возобновил рейсы в ОАЭ

С 1 июня «Аэрофлот» вновь начнет осуществлять регулярные прямые рейсы в ОАЭ. Полеты по маршруту Москва — Дубай будут выполняться ежедневно.

До 11 марта «Аэрофлот» осуществлял вывозные рейсы из ОАЭ, после чего приостановил их из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Первый рейс SU520 отправится из аэропорта Шереметьево в 07:05 в понедельник и приземлится в Дубае в 14:30 по местному времени. Как сообщается на сайте «Аэрофлота», билеты эконом- и комфорт-классов на этот рейс полностью раскуплены.

Для выполнения рейсов Москва — Дубай «Аэрофлот» будет использовать самолеты Boeing 737.

В Индонезии взорвалась бомба

На востоке Индонезии в результате взрыва бомбы погибли пять человек, трое пропали без вести. Предполагается, что снаряд был со времен Второй мировой войны.

Агентство AFP сообщило о 19 пострадавших. По данным газеты Jakarta Globe, взрыв уничтожил шесть домов в непосредственной близости от места инцидента. Правоохранительные органы оцепили территорию, где также была найдена неразорвавшаяся мина.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за попытки местных жителей вскрыть боеприпас, который впоследствии сдетонировал. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Интернет станет бесперебойным

Интернет в России останется доступным даже при введении ограничений. Президент Владимир Путин поручил кабинету министров и ФСБ обеспечить его бесперебойную работу.

Кроме того, важно, чтобы без перебоев функционировали ключевые сервисы, включая медицинские услуги, платежные системы и портал «Госуслуги», сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — говорится в документе.

1 июля 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников представят доклад по этому вопросу.

В России хотят вернуть трудовые лагеря для детей

Детей и подростков необходимо занимать работой в период летних каникул в черте города. Так считает уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Я топлю за то, чтобы в июне дети были заняты, а занятость может быть разная. Она должна быть организована в городе, потому что у родителей отпуск небольшой, они не могут организовать детям трёхмесячную фиесту. Есть подростковая трудовая занятость. Но трудовой кодекс очень жёстко ограничивает работодателя. Пока мы в федеральный кодекс не внесём изменения, мы так и будем осторожничать», — заявила омбудсмен в эфире радио «Говорит Москва».

Она вспомнила, что в советское время подростков вывозили в поля пропалывать помидоры во время жары.