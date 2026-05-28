Курорты Туапсе готовы к семейному отдыху? Власти рассказали о состоянии пляжей после разлива нефти

В Туапсе полностью устранили последствия разлива нефтепродуктов и привели в порядок все пострадавшие пляжи, за исключением городских — там очистка еще идет. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега, специалисты управления по развитию курортов объезжают пляжи, проверяя их готовность к приему гостей, а дайверы отмечают, что подводная среда в порядке.

«Курорты Туапсинского округа можно позиционировать как территорию для семейного отдыха. Для этого у нас есть всё», — написал Бойко в своем Telegram-канале.

В этом году открылось 69 пляжей, из них 11 — общего пользования. На всех зонах отдыха работают спасатели и медицинские пункты.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края отчитался, что в Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки украинских беспилотников.

По состоянию на 28 мая собрали и вывезли более 32,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах заняты 446 человек.