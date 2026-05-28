Детей хотят отправить на работу в 12 лет: новости 28 мая

Сейчас начать работать можно только в 14 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 мая

В какие страны лучше не ездить в отпуск

Россиянам не стоит планировать поездки в страны Африки этим летом из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам эксперта, инфекция представляет серьезную опасность, так как способна быстро распространяться. В Конго и других государствах несколько пациентов с подозрением на Эболу сбежали из-под наблюдения врачей, поэтому риски заражения стремительно растут.

Прокофьев отметил, что в этих странах не ведется статистика и отсутствует контроль. Ситуация очень опасна и может закончиться летальным исходом, добавил врач в беседе с «Абзацем».

Защититься от Эболы невозможно, ее распространение носит хаотичный характер. Даже медицинские работники умирают от этой болезни, предупредил врач.

Единственный способ избежать заражения — не посещать африканские страны. При этом несколько государств Африки, включая Египет, Тунис, Марокко, Кению, ЮАР и Сейшелы, традиционно пользуются спросом у российских туристов, отмечает Ассоциация туроператоров России.

Как будут ставить оценки за поведение

Оценивать поведение учеников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. Об этом рассказала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания, эксперт Минпросвещения Марина Конева.

В оценке будут участвовать советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи и учителя-предметники, пояснила Конева, а беседе с РИА Новости. Шкала будет трехуровневой: образцовое, допустимое и недопустимое поведение.

Эксперимент уже проходит в 1–8-х классах 89 российских школ. Многие педагоги замечают положительные изменения. Дети стали ориентироваться на лучшие качества сверстников.

В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого региона. Еще через год эту модель планируют внедрить во всех общеобразовательных организациях страны.

Как вернуть деньги за отмененную поездку

Турист вправе вернуть деньги за отмененный тур. Как это сделать, рассказали в Роспотребнадзоре.

Сначала нужно направить претензию турагенту и попытаться решить вопрос мирно. Если туроператор игнорирует или отказывает, следует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Крайняя мера — обращение в суд для принудительного взыскания. В этом случае пострадавший может потребовать не только полную стоимость тура, но и штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда.

Расторгнуть договор с туроператором можно при реальной угрозе жизни, здоровью или имуществу в месте отдыха. Также это возможно при ухудшении условий путешествия, изменении сроков, непредвиденном росте транспортных тарифов или если турист не может совершить поездку по независящим от него причинам.

Как понять, что телефон прослушивают

Заподозрить прослушку телефона можно по ряду реальных признаков. О них рассказал старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Насторожить должны приложения с неясным назначением, которые запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины. Также о возможной слежке говорит повышенный расход трафика в фоновом режиме, когда устройство якобы не используется.

Если на смартфон установлена вредоносная программа, она может записывать разговоры и передавать аудиофайлы на внешний сервер. При этом во время самого звонка никаких щелчков или эха не возникает — качество связи остается обычным.

А вот щелчки, шумы и эхо во время разговора, вопреки распространенному мнению, не указывают на прослушку. Это лишь миф, доставшийся с эпохи аналоговой связи. В современных цифровых сетях такие искажения связаны с качеством радиосигнала или перегрузкой сети, но не с перехватом разговора.

В США хотят выпустить купюру с портретом Трампа

Чиновники администрации президента США настаивают на разработке новой банкноты номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Авторами инициативы выступили казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они уже предоставили макеты, на одном из которых лицо Трампа изображено в центре купюры рядом с подписями президента и главы Минфина.

Если проект реализуют, Трамп станет первым за 150 лет человеком, при жизни попавшим на долларовую банкноту. Последний раз такое случалось в 1866 году, когда на пятицентовой купюре изобразили чиновника казначейства.

Какая страна самая дорогая для проживания

Исландия признана самой дорогой для проживания страной в мире, опередив Швейцарию. Об этом пишет шведское агентство ТТ со ссылкой на данные исландского профсоюза выпускников вузов Viska.

Эксперты опирались на данные Евростата и центрального банка Исландии. По словам экономиста Viska Вильхьяльмура Хильмарссона, цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии.

Основная причина — зависимость экономики острова от туризма. Это приводит к росту инфляции в сфере услуг и повышению заработных плат. Кроме того, на стоимость влияют высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли.

Мошенники рассылают туристам фальшивые сообщения об отмене бронирования жилья

Туристам приходят ложные уведомления об отмене бронирования отеля или апартаментов. Злоумышленники требуют срочно перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Аферисты рассылают СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об ошибке оплаты. Для подтверждения предлагают перейти на сайт-клон, где крадут платежную информацию.

Другая схема — фишинговые письма с «эксклюзивными скидками». Адрес отправителя отличается от настоящего всего на один символ, а ссылка ведет на поддельный сайт, пояснил Кучава.

В целях безопасности эксперт советует проверять URL‑адреса, игнорировать нереалистичные предложения и скачивать приложения только из официальных магазинов. Все бронирования и финансовые операции нужно проводить исключительно внутри проверенных платформ.

В нескольких регионах ожидаются заморозки

Предстоящей ночью местами на территории Московского региона, а также в Тверской, Владимирской и Рязанской областях прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Заморозки ожидаются также ночью и утром в субботу, 30 мая. В целом по столице температура составит от 4 до 6 градусов тепла, по области — от плюс 2 до плюс 7, пишет ТАСС.

Днем в пятницу в Москве будет небольшой дождь, воздух прогреется до 10–12 градусов. В Подмосковье температура поднимется до плюс 12.

В школах появятся единые учебники по обществознанию

С 1 сентября 2026 года обучение для 9–10-х классов начнется по новым государственным учебникам по обществознанию. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на открытии IV Всероссийского образовательного форума.

Минпросвещения подготовило единую линейку учебников по этому предмету. В ближайшее время ведомство представит планы по их внедрению в старших классах.

По словам Колударовой, единый подход к преподаванию истории, литературы и обществознания играет важную роль. Он помогает формировать у школьников целостное представление о культурном и историческом наследии страны, а также о духовно-нравственных ценностях. Программа воспитания уже реализуется в 100% образовательных организаций всех уровней.

Пиротехнику запретят использовать в лесах

Правительство запретило использовать пиротехнику в лесах после схода снега. Ограничение будет действовать до начала устойчивых дождей осенью или до образования нового снежного покрова.

Постановление запрещает средства, которые могут самовозгораться или продолжать горение после удаления источника огня. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Правила пожарной безопасности для каждого лесного района установит Минприроды. Меры безопасности будут обеспечивать региональные и муниципальные власти.

Детям с 12 лет хотят разрешить работать

Возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, предложили снизить до 12 лет. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Сейчас закон разрешает легкий труд с 14 лет, но только с письменного согласия родителей. С 15 лет подросток может заключать трудовой договор самостоятельно, если уже получил общее образование. С 16 лет — на общих основаниях без дополнительных условий.