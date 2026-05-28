Страна и мир Истории «Я в шоке от социальной медицины»: итальянец переехал в Сибирь ради любви и нашел свое призвание

История семьи — в одном ролике!

Источник:

Городские медиа / NGS55.RU

Итальянская кухня давно стала гастрономическим символом, узнаваемым во всём мире: за простотой ингредиентов здесь скрываются сложные вкусы, а за привычными блюдами — целая культура. Паста, пицца, ризотто — эти слова одинаково понятны и в Европе, и в России. Но за каждой кухней стоят люди. Корреспондент NGS55.RU Анна Иванина встретилась с настоящим итальянским шефом, который оказался в Омске не по работе, а по любви.

Клаудио Дриго успел пожить в разных странах Европы: в Италии, Германии, Англии и Швейцарии. Однако свою судьбу он встретил далеко от дома — в Таиланде. Там он познакомился с Ольгой, и эта встреча изменила его жизнь. Сегодня пара уже семь лет вместе, воспитывает дочь Софию и строит жизнь в России.

Сначала супруги жили в Швейцарии, но со временем Ольга всё сильнее скучала по дому — по близким, друзьям, привычной среде. Заметив это, Клаудио принял решение переехать в Россию. Несмотря на то что его итальянские родственники отнеслись к этому с удивлением, он поддержал жену и начал новую жизнь в Омске.

Как складывается жизнь в интернациональной семье, чем отличается взгляд на быт и кухню в разных странах, смотрите в видео выше.

Анна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Кирилл Башинский
Кирилл Башинский
Внештатный фотограф NGS55.RU
Лайк
Смех
Удивление
Гнев
Печаль
Комментарии
3
Гость
4 минуты
по классификации ВОЗ любовь это психическое заболевание и поэтому итальянец счастлив в Сибири
Гость
3 минуты
А мы в этом шоке рождаемся, живем и умираем.
Гость
