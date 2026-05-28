«Я в шоке от социальной медицины»: итальянец переехал в Сибирь ради любви и нашел свое призвание

Итальянская кухня давно стала гастрономическим символом, узнаваемым во всём мире: за простотой ингредиентов здесь скрываются сложные вкусы, а за привычными блюдами — целая культура. Паста, пицца, ризотто — эти слова одинаково понятны и в Европе, и в России. Но за каждой кухней стоят люди. Корреспондент NGS55.RU Анна Иванина встретилась с настоящим итальянским шефом, который оказался в Омске не по работе, а по любви.

Клаудио Дриго успел пожить в разных странах Европы: в Италии, Германии, Англии и Швейцарии. Однако свою судьбу он встретил далеко от дома — в Таиланде. Там он познакомился с Ольгой, и эта встреча изменила его жизнь. Сегодня пара уже семь лет вместе, воспитывает дочь Софию и строит жизнь в России.

Сначала супруги жили в Швейцарии, но со временем Ольга всё сильнее скучала по дому — по близким, друзьям, привычной среде. Заметив это, Клаудио принял решение переехать в Россию. Несмотря на то что его итальянские родственники отнеслись к этому с удивлением, он поддержал жену и начал новую жизнь в Омске.