Как живут на золоте. Смотрим красоты и руины самого фотогеничного района Урала

Эта фабрика даже в разрушенном виде производит впечатление масштабом
Если ехать по трассе М-5 со стороны Урала в сторону Уфы, то на горном участке начнется привычный адок: уклоны, медленные фуры, мрачноватый сосновый лес и
умирающие городки горнозаводской зоны. До солнечной Башкирии — километров 200. Но можно обхитрить географию и в районе Миасса свернуть налево, чтобы сразу оказаться в одной из самых позитивных (хотя и не беспроблемных) частей Южного Урала — в Учалинском районе Башкортостана. Туда сегодня и двинемся. Помимо прочего, это классное направление для дикого туризма, в подтверждение чему — навьюченные мотоциклисты, то и дело возникающие из-за очередного холма.
Скалы в Учалинском районе прорастают сквозь траву
Район находится в предгорьях Уральских гор, поэтому тут невероятный рельеф, масса полезных ископаемых, рек, озер, ярких цветов и карьеров. Чтобы исследовать его было интереснее, мы наметили конечную точку — заброшенную обогатительную фабрику на золотом руднике поселка Миндяк. Забегая вперед, фабрика оказалась гораздо величественней, чем представлялось. Попутно посмотрим местные красоты и заглянем в город контрастов — Учалы. Ниже — фоторепортаж наших коллег из
74.RU о двухдневном путешествии.
Визитка Учалинского района — холмы и долины между ними
Села затекают в промежутки холмов. Это — Сафарово
Жизнь здесь типично деревенская со всеми плюсами и минусами
Места богаты полезными и не очень ископаемыми, поэтому карьеров и отвалов тут хватает. Это — разработка диорита, магматической породы, которую используют и в декоративных целях, и в виде щебня
Места уединенные, но не глухие: например, в Учалинском районе много общепита. Это пожарная машина стоит около кафе возле Тунгатарово
Едем вдоль верховий реки Урал. Кстати, истоки Урала и Миасса находятся рядом, в этих хребтах, но Урал затем течет на юг и впадает в Каспийское море, а Миасс — через Исеть, Тобол, Иртыш и Обь — в Карское море, то есть в Северный Ледовитый океан. Один исток, разные судьбы
Село Учалы встречает зданием вокзала и элеватором. Железную дорогу до Миасса построили в конце
1950-х для доставки медного концентрата
На въезде в село Учалы есть район, типичный для большинства рабочих поселков Урала. Поначалу казалось, что и город Учалы такой же
Девочки играют с котом на окраине Учалов
Вокруг Учалов много классных озер. Большие Учалы находятся у одноименного села. Соседство с разработкой медно-колчеданных руд привело к загрязнению воды и донных отложений металлами
Люди жили в Учалинском районе очень давно: здесь находили артефакты возрастом
6000 лет, а недалеко от города есть Ахуновские менгиры — каменные изваяния, которым, по оценкам, 3000 лет. Но современные Учалы начались после обнаружения здесь золота в 1930-х годах. Позже, с 1950-х, акцент сместился на получение медного и цинкового концентрата
Недалеко от центра города находится карьер, рядом с ним — Учалинский ГОК, входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК)
Это не самый большой карьер в регионе, но грузовик на его фоне выглядит жучком
Территория вокруг ГОКа — промзона, которую отмечает фабричная труба
Но центр города Учалы оставляет совсем другое впечатление: он яркий, просторный и очень живой
Центральная площадь и памятник Ленину. Позади здание филармонии
Поскольку Учалы развивались в позднесоветское время, застройка центра в основном типовая, но спроектирован город хорошо — широкие улицы, большие дворы, ощущение пространства. Это не рабочий поселок под боком комбината, а город, построенный с мыслью о людях
В Учалах бросается в глаза изобилие детей: город кажется довольно молодым и живым. Показательно, что население Учалов относительно стабильно — около
35 тысяч человек
Пожилые тоже встречаются. Обратите внимание на цвет дома: стандартные серые многоэтажки советского образца в Учалах красят в цвета Башкирии, и получается гораздо веселее
Поражающий массивностью памятник Урал-Батыру, герою одноименного башкирского эпоса
Хотя Учалы превзошли ожидания, приятно вырваться из города на пустынные дороги меж холмов
Природа роскошная и очень разнообразная
Скорость движения получается небольшой, поскольку дороги часто проходят через сёла с ограничением скорости
40 км/ч и камерами. Но гнать и не хочется
Под Учалами можно заглянуть на озеро Калкан, вдоль которого тянется удобный для хайкинга хребет (с него сделано фото)
На берегу Калкана стоит заброшенное здание паровой мельницы
Миндяк встречает вечерними сумерками. Поселок расцвел благодаря золотодобыче, но
30 лет назад, в середине 90-х, она прекратилась
Заброшенное здание рудоуправления выглядит как особняк. Сразу видно, кто тут считался главным
В карьере, где добывали руду для обогатительной фабрики, сейчас плавают на сапах
Карьер «Благодатный» за 30 лет зарос и потерял вид. Золото в окрестностях Миндяка начали добывать в конце
XIX века, но карьер запустили в 1930-х годах, а в 1938 году заработала горно-обогатительная фабрика, руины которой мы обязательно посмотрим
На ночевку я встал на поляне около мелкой, но шумной речки
Миндяк стоит на озере Мигиле в окружении каменистых холмов
Один из берегов плоский и хорошо подходит для рыбалки. Местные сказали, что ловят карася
Из Мигиле вытекает ручей. Один из плюсов Башкирии — аномальная чистота даже в местах, где полно людей: ни фантиков, ни бутылок
Руины обогатительной фабрики находятся на холме с южной стороны от озера, недалеко от карьеров
Построек сохранилось удивительно много даже с учетом того, что часть зданий снесена. Цеха впечатляют как размером, так и монументальностью: кажется, что это руины древнего замка
Местный житель, работавший на фабрике, назвал ее банкротство в
1995–1996 годах большой бедой для Миндяка. Причины, сказал он, — в распрях покупателей миндякского золота, что привело к обнулению рентабельности. Помимо этого, в 1990-х цена золота на мировых рынках достигла минимума, что ударило по многим золотодобывающим компаниям
Бетонные чаны. До строительства обогатительной фабрики золото выделяли с помощью амальгамации, то есть обработки ртутью. На фабрике использовали более сложный процесс с гравитационным обогащением и цианированием
По словам местных, пока работала фабрика, Миндяк был идеальным поселком: в красивом месте, с хорошей работой и (подчеркивают они) своей пекарней. После закрытия фабрики многим пришлось работать вахтовым методом, например в
другом золотоносном городе — Пласте
Часть построек сложена из камня
Наполовину деревянный пристрой. Контора?
Внутри прячутся от жары коровы
Строения заброшены так давно, что уже поросли деревьями
Такие «забросы» являются визиткой многих уральских городов и селений
Фабрика с учетом карьеров и хвостохранилища занимала площадь, сравнимую с самим поселком
Один из трендов нашего времени — изобилие мотоциклов эндуро: их встретишь почти в каждой деревне
Национальные цвета Башкирии — зеленый, белый, голубой. Понятно почему?
Теперь у Миндяка осталось золото другого толка — его невероятная природа. Через хребет еще один колоритный поселок,
Тирлян
Прощаемся с Миндяком — и в обратный путь
Малоказаккулово и его приметная мечеть
Новобайрамгулово. Можно купить кумыс