Как живут на золоте. Смотрим красоты и руины самого фотогеничного района Урала

Если ехать по трассе М-5 со стороны Урала в сторону Уфы, то на горном участке начнется привычный адок: уклоны, медленные фуры, мрачноватый сосновый лес и умирающие городки горнозаводской зоны. До солнечной Башкирии — километров 200. Но можно обхитрить географию и в районе Миасса свернуть налево, чтобы сразу оказаться в одной из самых позитивных (хотя и не беспроблемных) частей Южного Урала — в Учалинском районе Башкортостана. Туда сегодня и двинемся. Помимо прочего, это классное направление для дикого туризма, в подтверждение чему — навьюченные мотоциклисты, то и дело возникающие из-за очередного холма.