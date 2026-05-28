НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 741мм 71%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Афиша на День города
Застройка у третьего моста
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Как увеличить рождаемость
Как отметить свадьбу в Ярославле
История чемпионства «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Скандал из-за детской площадки
Снесли бывший магазин
Страна и мир Фоторепортаж Как живут на золоте. Смотрим красоты и руины самого фотогеничного района Урала

Как живут на золоте. Смотрим красоты и руины самого фотогеничного района Урала

Мы отправились на юг вдоль хребта, чтобы найти старый рудник

143
Эта фабрика даже в разрушенном виде производит впечатление масштабом | Источник: Артем КрасновЭта фабрика даже в разрушенном виде производит впечатление масштабом | Источник: Артем Краснов

Эта фабрика даже в разрушенном виде производит впечатление масштабом

Источник:

Артем Краснов

Если ехать по трассе М-5 со стороны Урала в сторону Уфы, то на горном участке начнется привычный адок: уклоны, медленные фуры, мрачноватый сосновый лес и умирающие городки горнозаводской зоны. До солнечной Башкирии — километров 200. Но можно обхитрить географию и в районе Миасса свернуть налево, чтобы сразу оказаться в одной из самых позитивных (хотя и не беспроблемных) частей Южного Урала — в Учалинском районе Башкортостана. Туда сегодня и двинемся. Помимо прочего, это классное направление для дикого туризма, в подтверждение чему — навьюченные мотоциклисты, то и дело возникающие из-за очередного холма.

Скалы в Учалинском районе прорастают сквозь траву | Источник: Артем КрасновСкалы в Учалинском районе прорастают сквозь траву | Источник: Артем Краснов

Скалы в Учалинском районе прорастают сквозь траву

Источник:

Артем Краснов

Район находится в предгорьях Уральских гор, поэтому тут невероятный рельеф, масса полезных ископаемых, рек, озер, ярких цветов и карьеров. Чтобы исследовать его было интереснее, мы наметили конечную точку — заброшенную обогатительную фабрику на золотом руднике поселка Миндяк. Забегая вперед, фабрика оказалась гораздо величественней, чем представлялось. Попутно посмотрим местные красоты и заглянем в город контрастов — Учалы. Ниже — фоторепортаж наших коллег из 74.RU о двухдневном путешествии.

Визитка Учалинского района&nbsp;— холмы и долины между ними | Источник: Артем КрасновВизитка Учалинского района&nbsp;— холмы и долины между ними | Источник: Артем Краснов

Визитка Учалинского района — холмы и долины между ними

Источник:

Артем Краснов

Села затекают в промежутки холмов. Это&nbsp;— Сафарово | Источник: Артем КрасновСела затекают в промежутки холмов. Это&nbsp;— Сафарово | Источник: Артем Краснов

Села затекают в промежутки холмов. Это — Сафарово

Источник:

Артем Краснов

Жизнь здесь типично деревенская со всеми плюсами и минусами | Источник: Артем КрасновЖизнь здесь типично деревенская со всеми плюсами и минусами | Источник: Артем Краснов

Жизнь здесь типично деревенская со всеми плюсами и минусами

Источник:

Артем Краснов

Места богаты полезными и не очень ископаемыми, поэтому карьеров и отвалов тут хватает. Это&nbsp;— разработка диорита, магматической породы, которую используют и в декоративных целях, и в виде щебня | Источник: Артем КрасновМеста богаты полезными и не очень ископаемыми, поэтому карьеров и отвалов тут хватает. Это&nbsp;— разработка диорита, магматической породы, которую используют и в декоративных целях, и в виде щебня | Источник: Артем Краснов

Места богаты полезными и не очень ископаемыми, поэтому карьеров и отвалов тут хватает. Это — разработка диорита, магматической породы, которую используют и в декоративных целях, и в виде щебня

Источник:

Артем Краснов

Уральская «сакура» | Источник: Артем КрасновУральская «сакура» | Источник: Артем Краснов

Уральская «сакура»

Источник:

Артем Краснов

Места уединенные, но не глухие: например, в Учалинском районе много общепита. Это пожарная машина стоит около кафе возле Тунгатарово | Источник: Артем КрасновМеста уединенные, но не глухие: например, в Учалинском районе много общепита. Это пожарная машина стоит около кафе возле Тунгатарово | Источник: Артем Краснов

Места уединенные, но не глухие: например, в Учалинском районе много общепита. Это пожарная машина стоит около кафе возле Тунгатарово

Источник:

Артем Краснов

Едем вдоль верховий реки Урал. Кстати, истоки Урала и Миасса находятся рядом, в этих хребтах, но Урал затем течет на юг и впадает в Каспийское море, а Миасс&nbsp;— через Исеть, Тобол, Иртыш и Обь&nbsp;— в Карское море, то есть в Северный Ледовитый океан. Один исток, разные судьбы | Источник: Артем КрасновЕдем вдоль верховий реки Урал. Кстати, истоки Урала и Миасса находятся рядом, в этих хребтах, но Урал затем течет на юг и впадает в Каспийское море, а Миасс&nbsp;— через Исеть, Тобол, Иртыш и Обь&nbsp;— в Карское море, то есть в Северный Ледовитый океан. Один исток, разные судьбы | Источник: Артем Краснов

Едем вдоль верховий реки Урал. Кстати, истоки Урала и Миасса находятся рядом, в этих хребтах, но Урал затем течет на юг и впадает в Каспийское море, а Миасс — через Исеть, Тобол, Иртыш и Обь — в Карское море, то есть в Северный Ледовитый океан. Один исток, разные судьбы

Источник:

Артем Краснов

Село Учалы встречает зданием вокзала и элеватором. Железную дорогу до Миасса построили в конце 1950-х для доставки медного концентрата | Источник: Артем КрасновСело Учалы встречает зданием вокзала и элеватором. Железную дорогу до Миасса построили в конце 1950-х для доставки медного концентрата | Источник: Артем Краснов

Село Учалы встречает зданием вокзала и элеватором. Железную дорогу до Миасса построили в конце 1950-х для доставки медного концентрата

Источник:

Артем Краснов

На въезде в село Учалы есть район, типичный для большинства рабочих поселков Урала. Поначалу казалось, что и город Учалы такой же | Источник: Артем КрасновНа въезде в село Учалы есть район, типичный для большинства рабочих поселков Урала. Поначалу казалось, что и город Учалы такой же | Источник: Артем Краснов

На въезде в село Учалы есть район, типичный для большинства рабочих поселков Урала. Поначалу казалось, что и город Учалы такой же

Источник:

Артем Краснов

Девочки играют с котом на окраине Учалов | Источник: Артем КрасновДевочки играют с котом на окраине Учалов | Источник: Артем Краснов

Девочки играют с котом на окраине Учалов

Источник:

Артем Краснов

Вокруг Учалов много классных озер. Большие Учалы находятся у одноименного села. Соседство с разработкой медно-колчеданных руд привело к загрязнению воды и донных отложений металлами | Источник: Артем КрасновВокруг Учалов много классных озер. Большие Учалы находятся у одноименного села. Соседство с разработкой медно-колчеданных руд привело к загрязнению воды и донных отложений металлами | Источник: Артем Краснов

Вокруг Учалов много классных озер. Большие Учалы находятся у одноименного села. Соседство с разработкой медно-колчеданных руд привело к загрязнению воды и донных отложений металлами

Источник:

Артем Краснов

Люди жили в Учалинском районе очень давно: здесь находили артефакты возрастом 6000 лет, а недалеко от города есть Ахуновские менгиры&nbsp;— каменные изваяния, которым, по оценкам, 3000 лет. Но современные Учалы начались после обнаружения здесь золота в 1930-х годах. Позже, с 1950-х, акцент сместился на получение медного и цинкового концентрата | Источник: Артем КрасновЛюди жили в Учалинском районе очень давно: здесь находили артефакты возрастом 6000 лет, а недалеко от города есть Ахуновские менгиры&nbsp;— каменные изваяния, которым, по оценкам, 3000 лет. Но современные Учалы начались после обнаружения здесь золота в 1930-х годах. Позже, с 1950-х, акцент сместился на получение медного и цинкового концентрата | Источник: Артем Краснов

Люди жили в Учалинском районе очень давно: здесь находили артефакты возрастом 6000 лет, а недалеко от города есть Ахуновские менгиры — каменные изваяния, которым, по оценкам, 3000 лет. Но современные Учалы начались после обнаружения здесь золота в 1930-х годах. Позже, с 1950-х, акцент сместился на получение медного и цинкового концентрата

Источник:

Артем Краснов

Недалеко от центра города находится карьер, рядом с ним&nbsp;— Учалинский ГОК, входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК) | Источник: Артем КрасновНедалеко от центра города находится карьер, рядом с ним&nbsp;— Учалинский ГОК, входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК) | Источник: Артем Краснов

Недалеко от центра города находится карьер, рядом с ним — Учалинский ГОК, входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК)

Источник:

Артем Краснов

Это не самый большой карьер в регионе, но грузовик на его фоне выглядит жучком | Источник: Артем КрасновЭто не самый большой карьер в регионе, но грузовик на его фоне выглядит жучком | Источник: Артем Краснов

Это не самый большой карьер в регионе, но грузовик на его фоне выглядит жучком

Источник:

Артем Краснов

Территория вокруг ГОКа&nbsp;— промзона, которую отмечает фабричная труба | Источник: Артем КрасновТерритория вокруг ГОКа&nbsp;— промзона, которую отмечает фабричная труба | Источник: Артем Краснов

Территория вокруг ГОКа — промзона, которую отмечает фабричная труба

Источник:

Артем Краснов

Но центр города Учалы оставляет совсем другое впечатление: он яркий, просторный и очень живой | Источник: Артем КрасновНо центр города Учалы оставляет совсем другое впечатление: он яркий, просторный и очень живой | Источник: Артем Краснов

Но центр города Учалы оставляет совсем другое впечатление: он яркий, просторный и очень живой

Источник:

Артем Краснов

Центральная площадь и памятник Ленину. Позади здание филармонии | Источник: Артем КрасновЦентральная площадь и памятник Ленину. Позади здание филармонии | Источник: Артем Краснов

Центральная площадь и памятник Ленину. Позади здание филармонии

Источник:

Артем Краснов

Поскольку Учалы развивались в позднесоветское время, застройка центра в основном типовая, но спроектирован город хорошо&nbsp;— широкие улицы, большие дворы, ощущение пространства. Это не рабочий поселок под боком комбината, а город, построенный с мыслью о людях | Источник: Артем КрасновПоскольку Учалы развивались в позднесоветское время, застройка центра в основном типовая, но спроектирован город хорошо&nbsp;— широкие улицы, большие дворы, ощущение пространства. Это не рабочий поселок под боком комбината, а город, построенный с мыслью о людях | Источник: Артем Краснов

Поскольку Учалы развивались в позднесоветское время, застройка центра в основном типовая, но спроектирован город хорошо — широкие улицы, большие дворы, ощущение пространства. Это не рабочий поселок под боком комбината, а город, построенный с мыслью о людях

Источник:

Артем Краснов

В Учалах бросается в глаза изобилие детей: город кажется довольно молодым и живым. Показательно, что население Учалов относительно стабильно&nbsp;— около 35 тысяч человек | Источник: Артем КрасновВ Учалах бросается в глаза изобилие детей: город кажется довольно молодым и живым. Показательно, что население Учалов относительно стабильно&nbsp;— около 35 тысяч человек | Источник: Артем Краснов

В Учалах бросается в глаза изобилие детей: город кажется довольно молодым и живым. Показательно, что население Учалов относительно стабильно — около 35 тысяч человек

Источник:

Артем Краснов

Пожилые тоже встречаются. Обратите внимание на цвет дома: стандартные серые многоэтажки советского образца в Учалах красят в цвета Башкирии, и получается гораздо веселее | Источник: Артем КрасновПожилые тоже встречаются. Обратите внимание на цвет дома: стандартные серые многоэтажки советского образца в Учалах красят в цвета Башкирии, и получается гораздо веселее | Источник: Артем Краснов

Пожилые тоже встречаются. Обратите внимание на цвет дома: стандартные серые многоэтажки советского образца в Учалах красят в цвета Башкирии, и получается гораздо веселее

Источник:

Артем Краснов

Советская мозаика | Источник: Артем КрасновСоветская мозаика | Источник: Артем Краснов

Советская мозаика

Источник:

Артем Краснов

Поражающий массивностью памятник Урал-Батыру, герою одноименного башкирского эпоса | Источник: Артем КрасновПоражающий массивностью памятник Урал-Батыру, герою одноименного башкирского эпоса | Источник: Артем Краснов

Поражающий массивностью памятник Урал-Батыру, герою одноименного башкирского эпоса

Источник:

Артем Краснов

Хотя Учалы превзошли ожидания, приятно вырваться из города на пустынные дороги меж холмов | Источник: Артем КрасновХотя Учалы превзошли ожидания, приятно вырваться из города на пустынные дороги меж холмов | Источник: Артем Краснов

Хотя Учалы превзошли ожидания, приятно вырваться из города на пустынные дороги меж холмов

Источник:

Артем Краснов

Природа роскошная и очень разнообразная | Источник: Артем КрасновПрирода роскошная и очень разнообразная | Источник: Артем Краснов

Природа роскошная и очень разнообразная

Источник:

Артем Краснов

Скорость движения получается небольшой, поскольку дороги часто проходят через сёла с ограничением скорости 40&nbsp;км/ч и камерами. Но гнать и не хочется | Источник: Артем КрасновСкорость движения получается небольшой, поскольку дороги часто проходят через сёла с ограничением скорости 40&nbsp;км/ч и камерами. Но гнать и не хочется | Источник: Артем Краснов

Скорость движения получается небольшой, поскольку дороги часто проходят через сёла с ограничением скорости 40 км/ч и камерами. Но гнать и не хочется

Источник:

Артем Краснов

Под Учалами можно заглянуть на озеро Калкан, вдоль которого тянется удобный для хайкинга хребет (с него сделано фото) | Источник: Артем КрасновПод Учалами можно заглянуть на озеро Калкан, вдоль которого тянется удобный для хайкинга хребет (с него сделано фото) | Источник: Артем Краснов

Под Учалами можно заглянуть на озеро Калкан, вдоль которого тянется удобный для хайкинга хребет (с него сделано фото)

Источник:

Артем Краснов

На берегу Калкана стоит заброшенное здание паровой мельницы | Источник: Артем КрасновНа берегу Калкана стоит заброшенное здание паровой мельницы | Источник: Артем Краснов

На берегу Калкана стоит заброшенное здание паровой мельницы

Источник:

Артем Краснов

Миндяк встречает вечерними сумерками. Поселок расцвел благодаря золотодобыче, но 30 лет назад, в середине 90-х, она прекратилась | Источник: Артем КрасновМиндяк встречает вечерними сумерками. Поселок расцвел благодаря золотодобыче, но 30 лет назад, в середине 90-х, она прекратилась | Источник: Артем Краснов

Миндяк встречает вечерними сумерками. Поселок расцвел благодаря золотодобыче, но 30 лет назад, в середине 90-х, она прекратилась

Источник:

Артем Краснов

Заброшенное здание рудоуправления выглядит как особняк. Сразу видно, кто тут считался главным | Источник: Артем КрасновЗаброшенное здание рудоуправления выглядит как особняк. Сразу видно, кто тут считался главным | Источник: Артем Краснов

Заброшенное здание рудоуправления выглядит как особняк. Сразу видно, кто тут считался главным

Источник:

Артем Краснов

В карьере, где добывали руду для обогатительной фабрики, сейчас плавают на сапах | Источник: Артем КрасновВ карьере, где добывали руду для обогатительной фабрики, сейчас плавают на сапах | Источник: Артем Краснов

В карьере, где добывали руду для обогатительной фабрики, сейчас плавают на сапах

Источник:

Артем Краснов

Карьер «Благодатный» за 30 лет зарос и потерял вид. Золото в окрестностях Миндяка начали добывать в конце XIX века, но карьер запустили в 1930-х годах, а в 1938 году заработала горно-обогатительная фабрика, руины которой мы обязательно посмотрим | Источник: Артем КрасновКарьер «Благодатный» за 30 лет зарос и потерял вид. Золото в окрестностях Миндяка начали добывать в конце XIX века, но карьер запустили в 1930-х годах, а в 1938 году заработала горно-обогатительная фабрика, руины которой мы обязательно посмотрим | Источник: Артем Краснов

Карьер «Благодатный» за 30 лет зарос и потерял вид. Золото в окрестностях Миндяка начали добывать в конце XIX века, но карьер запустили в 1930-х годах, а в 1938 году заработала горно-обогатительная фабрика, руины которой мы обязательно посмотрим

Источник:

Артем Краснов

На ночевку я встал на поляне около мелкой, но шумной речки | Источник: Артем КрасновНа ночевку я встал на поляне около мелкой, но шумной речки | Источник: Артем Краснов

На ночевку я встал на поляне около мелкой, но шумной речки

Источник:

Артем Краснов

Миндяк стоит на озере Мигиле в окружении каменистых холмов | Источник: Артем КрасновМиндяк стоит на озере Мигиле в окружении каменистых холмов | Источник: Артем Краснов

Миндяк стоит на озере Мигиле в окружении каменистых холмов

Источник:

Артем Краснов

Один из берегов плоский и хорошо подходит для рыбалки. Местные сказали, что ловят карася | Источник: Артем КрасновОдин из берегов плоский и хорошо подходит для рыбалки. Местные сказали, что ловят карася | Источник: Артем Краснов

Один из берегов плоский и хорошо подходит для рыбалки. Местные сказали, что ловят карася

Источник:

Артем Краснов

Тоже местные | Источник: Артем КрасновТоже местные | Источник: Артем Краснов

Тоже местные

Источник:

Артем Краснов

Из Мигиле вытекает ручей. Один из плюсов Башкирии&nbsp;— аномальная чистота даже в местах, где полно людей: ни фантиков, ни бутылок | Источник: Артем КрасновИз Мигиле вытекает ручей. Один из плюсов Башкирии&nbsp;— аномальная чистота даже в местах, где полно людей: ни фантиков, ни бутылок | Источник: Артем Краснов

Из Мигиле вытекает ручей. Один из плюсов Башкирии — аномальная чистота даже в местах, где полно людей: ни фантиков, ни бутылок

Источник:

Артем Краснов

Чувствуется простор | Источник: Артем КрасновЧувствуется простор | Источник: Артем Краснов

Чувствуется простор

Источник:

Артем Краснов

Руины обогатительной фабрики находятся на холме с южной стороны от озера, недалеко от карьеров | Источник: Артем КрасновРуины обогатительной фабрики находятся на холме с южной стороны от озера, недалеко от карьеров | Источник: Артем Краснов

Руины обогатительной фабрики находятся на холме с южной стороны от озера, недалеко от карьеров

Источник:

Артем Краснов

Построек сохранилось удивительно много даже с учетом того, что часть зданий снесена. Цеха впечатляют как размером, так и монументальностью: кажется, что это руины древнего замка | Источник: Артем КрасновПостроек сохранилось удивительно много даже с учетом того, что часть зданий снесена. Цеха впечатляют как размером, так и монументальностью: кажется, что это руины древнего замка | Источник: Артем Краснов

Построек сохранилось удивительно много даже с учетом того, что часть зданий снесена. Цеха впечатляют как размером, так и монументальностью: кажется, что это руины древнего замка

Источник:

Артем Краснов

Местный житель, работавший на фабрике, назвал ее банкротство в 1995–1996 годах большой бедой для Миндяка. Причины, сказал он,&nbsp;— в распрях покупателей миндякского золота, что привело к обнулению рентабельности. Помимо этого, в 1990-х цена золота на мировых рынках достигла минимума, что ударило по многим золотодобывающим компаниям | Источник: Артем КрасновМестный житель, работавший на фабрике, назвал ее банкротство в 1995–1996 годах большой бедой для Миндяка. Причины, сказал он,&nbsp;— в распрях покупателей миндякского золота, что привело к обнулению рентабельности. Помимо этого, в 1990-х цена золота на мировых рынках достигла минимума, что ударило по многим золотодобывающим компаниям | Источник: Артем Краснов

Местный житель, работавший на фабрике, назвал ее банкротство в 1995–1996 годах большой бедой для Миндяка. Причины, сказал он, — в распрях покупателей миндякского золота, что привело к обнулению рентабельности. Помимо этого, в 1990-х цена золота на мировых рынках достигла минимума, что ударило по многим золотодобывающим компаниям

Источник:

Артем Краснов

Бетонные чаны. До строительства обогатительной фабрики золото выделяли с помощью амальгамации, то есть обработки ртутью. На фабрике использовали более сложный процесс с гравитационным обогащением и цианированием | Источник: Артем КрасновБетонные чаны. До строительства обогатительной фабрики золото выделяли с помощью амальгамации, то есть обработки ртутью. На фабрике использовали более сложный процесс с гравитационным обогащением и цианированием | Источник: Артем Краснов

Бетонные чаны. До строительства обогатительной фабрики золото выделяли с помощью амальгамации, то есть обработки ртутью. На фабрике использовали более сложный процесс с гравитационным обогащением и цианированием

Источник:

Артем Краснов

По словам местных, пока работала фабрика, Миндяк был идеальным поселком: в красивом месте, с хорошей работой и (подчеркивают они) своей пекарней. После закрытия фабрики многим пришлось работать вахтовым методом, например в другом золотоносном городе&nbsp;— Пласте | Источник: Артем КрасновПо словам местных, пока работала фабрика, Миндяк был идеальным поселком: в красивом месте, с хорошей работой и (подчеркивают они) своей пекарней. После закрытия фабрики многим пришлось работать вахтовым методом, например в другом золотоносном городе&nbsp;— Пласте | Источник: Артем Краснов

По словам местных, пока работала фабрика, Миндяк был идеальным поселком: в красивом месте, с хорошей работой и (подчеркивают они) своей пекарней. После закрытия фабрики многим пришлось работать вахтовым методом, например в другом золотоносном городе — Пласте

Источник:

Артем Краснов

Часть построек сложена из камня | Источник: Артем КрасновЧасть построек сложена из камня | Источник: Артем Краснов

Часть построек сложена из камня

Источник:

Артем Краснов

Наполовину деревянный пристрой. Контора? | Источник: Артем КрасновНаполовину деревянный пристрой. Контора? | Источник: Артем Краснов

Наполовину деревянный пристрой. Контора?

Источник:

Артем Краснов

Здания уже небезопасны | Источник: Артем КрасновЗдания уже небезопасны | Источник: Артем Краснов

Здания уже небезопасны

Источник:

Артем Краснов

Внутри прячутся от жары коровы | Источник: Артем КрасновВнутри прячутся от жары коровы | Источник: Артем Краснов

Внутри прячутся от жары коровы

Источник:

Артем Краснов

Строения заброшены так давно, что уже поросли деревьями | Источник: Артем КрасновСтроения заброшены так давно, что уже поросли деревьями | Источник: Артем Краснов

Строения заброшены так давно, что уже поросли деревьями

Источник:

Артем Краснов

Такие «забросы» являются визиткой многих уральских городов и селений | Источник: Артем КрасновТакие «забросы» являются визиткой многих уральских городов и селений | Источник: Артем Краснов

Такие «забросы» являются визиткой многих уральских городов и селений

Источник:

Артем Краснов

Фабрика с учетом карьеров и хвостохранилища занимала площадь, сравнимую с самим поселком | Источник: Артем КрасновФабрика с учетом карьеров и хвостохранилища занимала площадь, сравнимую с самим поселком | Источник: Артем Краснов

Фабрика с учетом карьеров и хвостохранилища занимала площадь, сравнимую с самим поселком

Источник:

Артем Краснов

Один из трендов нашего времени&nbsp;— изобилие мотоциклов эндуро: их встретишь почти в каждой деревне | Источник: Артем КрасновОдин из трендов нашего времени&nbsp;— изобилие мотоциклов эндуро: их встретишь почти в каждой деревне | Источник: Артем Краснов

Один из трендов нашего времени — изобилие мотоциклов эндуро: их встретишь почти в каждой деревне

Источник:

Артем Краснов

Национальные цвета Башкирии&nbsp;— зеленый, белый, голубой. Понятно почему? | Источник: Артем КрасновНациональные цвета Башкирии&nbsp;— зеленый, белый, голубой. Понятно почему? | Источник: Артем Краснов

Национальные цвета Башкирии — зеленый, белый, голубой. Понятно почему?

Источник:

Артем Краснов

Теперь у Миндяка осталось золото другого толка&nbsp;— его невероятная природа. Через хребет еще один колоритный поселок,&nbsp;Тирлян | Источник: Артем КрасновТеперь у Миндяка осталось золото другого толка&nbsp;— его невероятная природа. Через хребет еще один колоритный поселок,&nbsp;Тирлян | Источник: Артем Краснов

Теперь у Миндяка осталось золото другого толка — его невероятная природа. Через хребет еще один колоритный поселок, Тирлян

Источник:

Артем Краснов

Прощаемся с Миндяком&nbsp;— и в обратный путь | Источник: Артем КрасновПрощаемся с Миндяком&nbsp;— и в обратный путь | Источник: Артем Краснов

Прощаемся с Миндяком — и в обратный путь

Источник:

Артем Краснов

Пустынные дороги | Источник: Артем КрасновПустынные дороги | Источник: Артем Краснов

Пустынные дороги

Источник:

Артем Краснов

Малоказаккулово и его приметная мечеть | Источник: Артем КрасновМалоказаккулово и его приметная мечеть | Источник: Артем Краснов

Малоказаккулово и его приметная мечеть

Источник:

Артем Краснов

Новобайрамгулово. Можно купить кумыс | Источник: Артем КрасновНовобайрамгулово. Можно купить кумыс | Источник: Артем Краснов

Новобайрамгулово. Можно купить кумыс

Источник:

Артем Краснов

Уральск | Источник: Артем КрасновУральск | Источник: Артем Краснов

Уральск

Источник:

Артем Краснов

Истамгулово | Источник: Артем КрасновИстамгулово | Источник: Артем Краснов

Истамгулово

Источник:

Артем Краснов

Окрестности Калканово | Источник: Артем КрасновОкрестности Калканово | Источник: Артем Краснов

Окрестности Калканово

Источник:

Артем Краснов

Сафарово | Источник: Артем КрасновСафарово | Источник: Артем Краснов

Сафарово

Источник:

Артем Краснов

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Южный Урал Учалы Золото Репортаж из глубинки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
45 минут
на фото везде беспробудная нищета повсюду
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем