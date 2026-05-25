Как выглядят пляжи Анапы сейчас: показываем фото

В Анапе перед открытием купального сезона продолжается восстановление пляжей после разлива мазута. Оперативный штаб Краснодарского края показал, как выглядит береговая линия 25 мая.

Работы по очистке и восстановлению пляжей в городе-курорте продолжаются круглосуточно. Специалисты задействовали одновременно несколько участков побережья, чтобы ускорить процесс перед стартом летнего сезона.

По данным оперштаба, за 24 мая самосвалы совершили 323 рейса, доставляя чистый песок для отсыпки. Всего удалось восстановить 7,4 километра береговой полосы. На 6,8 километра из них песок разровняли слоем в 50 сантиметров, что соответствует стандартам благоустроенных пляжных зон.

Местные жители в соцсетях также показывают, как выглядят пляжи Анапы перед открытием сезона. Автор Telegram-канала «Макс Анапский» рассказал, что на новых насыпях песка уже загорают отдыхающие, хотя работы еще не окончены.

Мужчина также поделился кадрами из воды, чтобы доказать, что никаких пятен мазута в море не осталось.

Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Постановление об этом подписала мэр города Светлана Маслова. Она отметила, что на галечных и частично на песчаных пляжах уже устанавливают инфраструктуру для отдыха — шезлонги, зонты, спасательные вышки и пункты проката.