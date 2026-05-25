Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины.

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений, продемонстрировали грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. По мнению ведомства, налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о правах ребенка и других международных актов.

Удары также будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, о необходимости как можно скорее покинуть город. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала данное заявление ведомства. Она подчеркнула, что удары по Киеву будут продолжаться.