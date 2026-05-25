НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

ю-з.

 746мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Испортится погода
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Винит врачей в смерти жены
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Страна и мир Спецоперация на Украине Россия начинает систематические удары по Киеву: МИД РФ призвал иностранцев уезжать из столицы Украины

Россия начинает систематические удары по Киеву: МИД РФ призвал иностранцев уезжать из столицы Украины

Жителей города предупредили о грядущий опасности

245
Удары будут наносить по центрам принятия решений (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Утюжанин / E1.RUУдары будут наносить по центрам принятия решений (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Утюжанин / E1.RU

Удары будут наносить по центрам принятия решений (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артем Утюжанин / E1.RU

Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины.

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений, продемонстрировали грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. По мнению ведомства, налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о правах ребенка и других международных актов.

Удары также будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, о необходимости как можно скорее покинуть город. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала данное заявление ведомства. Она подчеркнула, что удары по Киеву будут продолжаться.

Решение об «ударах возмездия» приняли после атаки ВСУ в ночь на 22 мая на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. Внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 человек.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
МИД Киев Атака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
23 минуты
Значит и они будут бить теперь сильнее и ракетами, которыми ранее не били FP 5 например , Нептун и т. д. Пора видимо готовить бомбоубежища. Или пока гром не грянет...? И кстати, если к вам в окно прилетит сбитый БПЛА, то это не значит, что они туда хотели попасть.
Гость
32 минуты
Хорошая новость.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем