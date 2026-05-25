НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 747мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ранило при атаке БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Чествование «Локомотива». Видео
Страна и мир Спецоперация на Украине В МИД предупредили о новых ударах по Киеву

В МИД предупредили о новых ударах по Киеву

Ведомство готовит официальное заявление

82
Мария Захарова проинформировала зарубежных дипломатов о военных планах РФ | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМария Захарова проинформировала зарубежных дипломатов о военных планах РФ | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мария Захарова проинформировала зарубежных дипломатов о военных планах РФ

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия нанесет новые ответные удары по Киеву, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением для иностранных дипломатов, в котором подробно изложит свою позицию.

«В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 человек. 

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на удар. По его словам, одних заявлений в данном случае не достаточно. 

Затем Россия нанесла «удар возмездия»  по объектам на Украине с применением ракет «Орешник». В Министерстве обороны РФ добавили, что в операции также использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Дополнительно задействовались ударные беспилотные летательные аппараты.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мария Захарова МИД Киев Орешник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем