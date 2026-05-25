В МИД предупредили о новых ударах по Киеву

Мария Захарова проинформировала зарубежных дипломатов о военных планах РФ Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия нанесет новые ответные удары по Киеву, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением для иностранных дипломатов, в котором подробно изложит свою позицию.

«В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 человек.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на удар. По его словам, одних заявлений в данном случае не достаточно.