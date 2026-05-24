Когда только попробовать: что будет, если воспользоваться продуктами до оплаты на кассе

Ряд вопросов может вызвать даже отпитая бутылка воды или пачка сока

95
Желание воспользоваться продуктами до оплаты на кассе может выйти боком

Распаковка товара в торговом зале, например открытие бутылки воды ребенку или откусывание шоколадки до оплаты на кассе, может обернуться административным или даже уголовным наказанием. Несмотря на то что такие ситуации кажутся обыденными, за них наказывают по всей строгости закона.

По словам вице-президента Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрия Хрулева, товар, лежащий на полке, остается имуществом магазина до момента покупки. По Гражданскому кодексу, выкладка на полках товара считается публичной офертой, а договор розничной купли-продажи вступает в силу только после оплаты и выдачи чека.

А вот отношение правоохранительных органов к ситуации зависит от действий покупателя после употребления продукта. В частности, если человек открыл бутылку, сохранил упаковку и оплатил ее на кассе, конфликта, как правило, не возникает. Иная ситуация складывается, если покупатель съел товар, выкинул упаковку, прошел расчетную зону и попытался покинуть магазин. Тогда у магазина появляются основания заявлять о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ.

Дмитрий Хрулев отдельно обратил внимание на весовые товары — бананы, конфеты, орехи, ягоды. Их нужно взвешивать в целом виде. Если часть продукта съедена до взвешивания, кассир не сможет корректно определить цену, что приведет к спору даже при готовности покупателя заплатить.

Магазин вправе вызвать полицию, если подозревает кражу. Это уже уголовное преступление. При этом охрана имеет право задержать человека исключительно для передачи правоохранителям. Продавцы и охранники не в праве признать покупателя виновным.

Чтобы избежать эксцессов, эксперт рекомендует соблюдать главное правило: если товар открыт до кассы, необходимо сохранить упаковку и предъявить ее при расчете.

Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Продукты в магазине Кража Упаковка Продажа Штраф
